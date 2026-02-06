Con Randy Arozarena y Alejandro Kirk, México revela su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Este jueves 5 de febrero de 2026 quedará marcado en la historia del beisbol nacional como el día en que se reveló la armada mexciana que buscará la gloria absoluta.
La Selección Mexicana de Beisbol, encabezada por Rodrigo López y el mánager Benjamín Gil, presentó el roster oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Tras el histórico tercer lugar obtenido en 2023, la expectativa no es menor. Y este es el equipo de 30 jugadores que representará a México en el torneo internacional más importante del beisbol.
MÁNAGER
- Benjamín Gil
RECEPTORES (C)
- Alejandro Kirk
- Alexis Wilson
INFIELDERS (IF)
- Jonathan Aranda
- Nick Gonzales
- Joey Meneses
- Joey Ortiz
- Jared Serna
- Rowdy Téllez
- Ramón Urías
- Luis Urías
JARDINEROS (OF)
- Jarren Duran
- Randy Arozarena
- Alek Thomas
- Julián Ornelas
- Alejandro Osuna
LANZADORES (P)
- Alexander Armenta
- Javier Assad
- Brennan Bernardino
- Taj Bradley
- Alex Carrillo
- Jesús Cruz
- Daniel Duarte
- Robert García
- Luis Gastélum
- José Urquidy
- Andrés Muñoz
- Samuel Natera
- Gerardo Reyes
- Taijuan Walker
- Victor Vodnik
La conformación del plantel no ha estado exenta de desafíos.
La edición de 2026 ha introducido regulaciones de seguros más estrictas que han dejado fuera a figuras de la talla de Isaac Paredes y el prospecto estelar Marcelo Mayer, lo que ha obligado a una reconfiguración táctica del equipo.
Sin embargo, la profundidad del talento mexicano en el sistema de MLB y en las ligas domésticas ha permitido estructurar una novena que combina una defensiva de élite, un bullpen de brazos potentes y un lineup capaz de presionar a cualquier rotación abridora del mundo.