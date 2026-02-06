SI Mexico

Con Randy Arozarena y Alejandro Kirk, México revela su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México presentó oficialmente su roster de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, bajo la dirección del mánager Benjamín Gil.

Alejandra González Centeno

En su edición de 2023, México alcanzó un histórico tercer lugar tras caer en la semifinal ante la escuadra japonesa.
En su edición de 2023, México alcanzó un histórico tercer lugar tras caer en la semifinal ante la escuadra japonesa. / Getty Images

Este jueves 5 de febrero de 2026 quedará marcado en la historia del beisbol nacional como el día en que se reveló la armada mexciana que buscará la gloria absoluta. 

Te puede interesar: ¿Por qué Isaac Paredes no jugará con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

La Selección Mexicana de Beisbol, encabezada por Rodrigo López y el mánager Benjamín Gil, presentó el roster oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Tras el histórico tercer lugar obtenido en 2023, la expectativa no es menor. Y este es el equipo de 30 jugadores que representará a México en el torneo internacional más importante del beisbol. 

MÁNAGER 

  • Benjamín Gil

RECEPTORES (C)

  • Alejandro Kirk
  • Alexis Wilson

INFIELDERS (IF)

  • Jonathan Aranda
  • Nick Gonzales
  • Joey Meneses
  • Joey Ortiz
  • Jared Serna
  • Rowdy Téllez
  • Ramón Urías
  • Luis Urías

JARDINEROS (OF)

  • Jarren Duran
  • Randy Arozarena
  • Alek Thomas
  • Julián Ornelas
  • Alejandro Osuna

LANZADORES (P)

  • Alexander Armenta
  • Javier Assad
  • Brennan Bernardino
  • Taj Bradley
  • Alex Carrillo
  • Jesús Cruz
  • Daniel Duarte
  • Robert García
  • Luis Gastélum
  • José Urquidy
  • Andrés Muñoz
  • Samuel Natera
  • Gerardo Reyes
  • Taijuan Walker
  • Victor Vodnik

La conformación del plantel no ha estado exenta de desafíos. 

La edición de 2026 ha introducido regulaciones de seguros más estrictas que han dejado fuera a figuras de la talla de Isaac Paredes y el prospecto estelar Marcelo Mayer, lo que ha obligado a una reconfiguración táctica del equipo. 

Sin embargo, la profundidad del talento mexicano en el sistema de MLB y en las ligas domésticas ha permitido estructurar una novena que combina una defensiva de élite, un bullpen de brazos potentes y un lineup capaz de presionar a cualquier rotación abridora del mundo.

Published |Modified
Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

Home/Beisbol