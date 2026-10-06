Medias Blancas vence a Guardianes y toma ventaja de 2-0

Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 4x3 a los Guardianes de Cleveland este lunes y tomaron ventaja de 2-0 en su serie divisional de la Liga Americana, para quedar a una victoria de alcanzar la Serie de Campeonato por primera vez desde 2005.

Munetaka Murakami, Braden Montgomery y Chase Meidroth impulsaron las carreras decisivas en el Progressive Field de Cleveland, donde Chicago volvió a imponer su oportunismo ofensivo en los momentos clave.

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Los Medias Blancas continúan así una inesperada resurrección después de tres temporadas consecutivas con al menos 100 derrotas.

Tras concluir la temporada regular con marca de 84 victorias y 74 derrotas, el equipo aseguró el sexto boleto de la Liga Americana y luego eliminó a los Astros de Houston en la serie de comodines.

Ahora regresarán a casa con la posibilidad de sellar la eliminatoria el miércoles ante sus aficionados.

Cleveland tomó ventaja en la primera entrada gracias a una desafortunada jugada defensiva de Chicago que permitió anotar a Steven Kwan y José Ramírez.

El abridor Gavin Williams mantuvo controlada a la ofensiva visitante durante los primeros episodios, pero los Medias Blancas encontraron una grieta en el cuarto inning.

Murakami conectó un sencillo al jardín derecho para impulsar a Kyle Teel y reducir la diferencia.

Dos entradas más tarde, Chicago dio vuelta al marcador. Williams dejó el montículo tras permitir un sencillo a Miguel Vargas y fue reemplazado por Erik Sabrowski, que concedió un boleto a Randal Grichuk y luego un lanzamiento descontrolado que avanzó a ambos corredores.

Montgomery aprovechó la oportunidad con un doble impulsor al jardín derecho que colocó por delante a los Medias Blancas.

Poco después, Meidroth conectó otro sencillo productor para ampliar la ventaja a 4x2.

El relevista Sean Burke contuvo la reacción de Cleveland al permitir apenas un hit y una carrera en 5.1 entradas de labor.

Un triple de Joe Adell acercó a los Guardianes a una carrera en la octava entrada, pero el cerrador Grant Taylor retiró los últimos tres outs para asegurar la victoria de Chicago.

El ganador de esta serie enfrentará a los Yankees de Nueva York o a los Rays de Tampa Bay por un boleto a la Serie Mundial. AFP