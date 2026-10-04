Mexicano Jonathan Aranda decide con un jonrón la victoria de Tampa Bay ante Yankees

Un swing del mexicano Jonathan Aranda marcó la diferencia en Florida. Su cuadrangular solitario frente a Gerrit Cole, en la tercera entrada, produjo la única carrera del triunfo de Tampa Bay por 1-0 sobre los Yankees, en un encuentro en el que Drew Rasmussen estuvo a un out de completar un juego sin hit.

Aranda puso la carrera; Rasmussen defendió la ventaja con una actuación de diez ponches y apenas dos bases por bolas. Entre el batazo del mexicano y el dominio del derecho, los Rays dejaron sin respuesta a Nueva York.

Jonathan Aranda castiga a Gerrit Cole

Con un partido que no ofrecía margen para equivocarse, Aranda encontró la manera de inclinar el marcador. El mexicano conectó un cuadrangular solitario ante Cole en el tercer episodio y adelantó a Tampa Bay.

Fue el único golpe que los Rays necesitaron. La ventaja mínima resistió hasta el final gracias a Rasmussen, quien mantuvo a los Yankees sin imparables durante ocho entradas y dos tercios.

El jonrón de Aranda terminó por convertirse en el batazo decisivo de una noche dominada por el pitcheo.

Rasmussen se queda a un out de la historia

Mientras Tampa Bay conservaba la ventaja, Rasmussen se acercaba a una actuación histórica. Nueva York no encontraba cómo conectarle de hit y los outs se acumulaban hasta dejar al derecho a uno de completar la hazaña.

“Honestamente, mi corazón latía a mil por minuto”, confesó Rasmussen.

Entonces apareció Austin Wells. Su doble rompió el juego sin hit y dio a los Yankees su primer imparable del encuentro. El batazo terminó con la posibilidad de la hazaña, aunque no cambió el destino de la victoria.

Nueva York consiguió romper la joya de Rasmussen, pero no logró borrar la diferencia que Aranda había establecido desde la tercera entrada.

Yankees no encuentra respuesta sin Aaron Judge

La ausencia de Aaron Judge, quien continúa fuera de acción por una lesión en la pantorrilla, facilitó la tarea de Tampa Bay ante la ofensiva de los Mulos del Bronx.

Nueva York intentó reaccionar con el ingreso de Giancarlo Stanton como bateador emergente, en su primer turno desde abril. Tampoco fue suficiente.

El relevista Ryan Baker retiró a los tres bateadores que enfrentó para asegurar el triunfo de los Rays y cerrar un encuentro en el que cada carrera tenía un peso enorme.

Tampa Bay solo necesitó una, y llevó sello mexicano: el cuadrangular de Jonathan Aranda ante Gerrit Cole decidió el partido frente a los Yankees.