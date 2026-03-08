México busca una victoria clave contra Brasil, antes de enfrentar a Estados Unidos e Italia
El diamante del Daikin Park de Houston se prepara para albergar este domingo el encuentro entre la Selección Mexicana de Beisbol y la escuadra brasileña, ambos rivales del Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
México llega a esta cita con la inercia de un debut victorioso de 8-2 sobre Gran Bretaña, una victoria que, aunque contundente en el marcador final, exigió una gestión de paciencia y fe por parte del manager Benjamín Gil ante un juego que permaneció empatado hasta la octava entrada.
Por el contrario, la selección brasileña encara el compromiso con urgencia, después de sus dos derrotas previas ante Estados Unidos e Italia, resultados que han dejado al equipo sudamericano en una posición de vulnerabilidad dentro del Pool, con un registro de cero victorias y dos derrotas y un diferencial de carreras que podría complicar cualquier aspiración matemática.
La narrativa de este encuentro empezará a construirse desde el montículo, donde Taijuan Walker se medirá ante Eric Pardinho.
Walker, el derecho de los Philadelphia Phillies, asumirá el rol de abridor por México —como el número dos de la rotación, detrás de Javier Assad— respaldado por la experiencia de sus once años de servicio en las Grandes Ligas y un antecedente directo en el Clásico Mundial de 2023, donde dominó a la ofensiva británica con cuatro entradas en blanco y ocho ponches.
Para México, será fundamental que Walker pueda transitar al menos 4 entradas —considerando las limitaciones de 65 lanzamientos del torneo— para darle descanso a un bullpen que será exigido al máximo en los duelos que siguen contra Estados Unidos (9 de marzo) e Italia (11 de marzo).
En el bando opuesto, la figura de Eric Pardinho encarna la resiliencia del beisbol brasileño.
Pardinho fue el prospecto internacional número cinco en 2017 y firmó un bono de 1.4 millones de dólares con los Toronto Blue Jays, ha visto su ascenso obstaculizado por una cirugía Tommy John en 2020.
Tras ser liberado por la organización canadiense en agosto de 2025 y posteriormente recontratado bajo un contrato de ligas menores, Pardinho llega a este torneo con la necesidad de demostrar que su arsenal, encabezado por una curva de rotación pronunciada y una recta que aún roza las 96 mph, puede competir al más alto nivel.
La atención mediática de Brasil se ha centrado legítimamente en figuras como Lucas Ramírez, hijo del legendario Manny Ramírez, quien ya ha demostrado su capacidad ofensiva en este torneo al conectar dos cuadrangulares frente al pitcheo de Estados Unidos.
A esta dinastía en formación se suma Joseph Contreras, el hijo del cubano José Contreras, quien a sus 17 años ostenta la distinción de ser el jugador más joven en este Clásico Mundial.
Contreras, un derecho que ya ha sido cronometrado a 100 mph, protagonizó uno de los momentos más memorables del certamen al obligar a Aaron Judge a batear para doble matanza con las bases llenas en el juego inaugural de Brasil.
Junto a Dante Bichette Jr., hijo del estelar Dante Bichette, estos jóvenes representan el potencial de un programa brasileño que, aunque todavía carece de profundidad en su staff de picheo, posee puntas de lanza capaces de alterar el curso de un juego.
Sin embargo, el talón de Aquiles de Brasil ha sido el descontrol en el montículo, un factor que resultó devastador en su derrota de 15-5 ante Estados Unidos, donde otorgaron un total de 17 bases por bolas.
Matsumoto ha sido enfático en sus declaraciones tras las derrotas iniciales, señalando que regalar bases es renunciar a outs, una lección que intentará aplicar ante una ofensiva mexicana que se caracteriza por su paciencia.
El lineup de México, liderado por Jonathan Aranda, Randy Arozarena y Alejandro Kirk, es uno que fácilmente puede desgastar a cualquier abridor que llegue al menos un poco descontrolado. Aranda, en particular, llega con la etiqueta de ser el bateador mexicano con mejor promedio en la MLB durante 2025 (.316) y ya ha sido el factor decisivo para su selección al conectar el cuadrangular que rompió el empate en el debut.
Desde una perspectiva histórica, México y Brasil tienen un antecedente reciente en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde la novena mexicana se impuso por marcador de 5-1, quitándole el invicto a los brasileños en un torneo donde Brasil terminó obteniendo una sorpresiva medalla de plata.
El duelo dominical se presenta, por tanto, como una prueba de fuego para las aspiraciones de ambos países.
Para México, una victoria significa la tranquilidad de encarar el resto de la fase de grupos con un margen de maniobra que permita gestionar sus brazos estelares, como el cerrador Andrés Muñoz, pensando ya en los enfrentamientos contra Estados Unidos e Italia.
Para Brasil, es el momento de demostrar que los destellos individuales de sus hijos de leyendas pueden traducirse en un éxito colectivo que valide el crecimiento del beisbol en un país donde el fútbol sigue siendo la narrativa dominante.
La sobriedad de los números favorece a México, pero la volatilidad intrínseca del beisbol en torneos cortos mantiene abierta la posibilidad de que el Daikin Park sea testigo de una resistencia brasileña más feroz de lo que las apuestas sugieren.