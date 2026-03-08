Padres e hijos, la nueva generación de peloteros en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El beisbol es, quizás, más que cualquier otro deporte, un juego de herencias. Y el Clásico Mundial de Beisbol se ha convertido en el escenario más grande para estas dinastías, un torneo donde las reglas de elegibilidad permiten que los hijos de las leyendas reclamen su propia identidad, a veces bajo banderas distintas a las de sus padres, pero siempre impulsados por la misma sangre competitiva.
Estas son las historias de los linajes que han marcado el ritmo del World Baseball Classic 2026.
La legión brasileña
Uno de los capítulos más fascinantes de la historia reciente del WBC es la configuración de la selección de Brasil. En una suerte de legión extranjera"del beisbol, tres hijos de superestrellas de las MLB han optado por representar a la nación sudamericana honrando la nacionalidad de sus madres.
El caso más disruptivo es el de Joseph Contreras. A sus 17 años, el hijo del estelar lanzador cubano José Ariel Contreras —ganador de la Serie Mundial de 2005 con los White Sox de Chicago— se presentó en la edición de 2026 como el jugador más joven de la competencia.
Nacido en Georgia pero elegible por su madre Isabel, Joseph heredó el forkball, un lanzamiento que aprendió de su padre. Su debut fue puro cine, con las bases llenas frente a los Estados Unidos, obligó a Aaron Judge a batear para una doble matanza, un momento que el propio Judge calificó como impresionante dada la corta edad del adolescente.
A su lado, Lucas Ramírez defiende los jardines brasileños. Hijo del mítico Manny Ramírez, Lucas nació en Florida pero representa a Brasil por su madre, Juliana.
Mientras su padre acumulaba 555 cuadrangulares y un carisma inagotable en MLB, Lucas busca forjar su camino en el sistema de los Angelinos.
Finalmente, el veterano Dante Bichette Jr. completa el trío. Hijo de la figura de los Rockies de Colorado, Dante Bichette, y hermano de Bo Bichette, Dante Jr. ha sido un pilar del beisbol brasileño desde 2013.
En 2026 el mundo lo conoció por teñir su cabello con los colores de la bandera brasileña.
La primera pareja mánager-jugador
El Reino de los Países Bajos hizo historia en 2026 al presentar a la primera pareja de padre e hijo desempeñando los roles de mánager y jugador activo simultáneamente. Andruw Jones, el legendario jardinero central de los Bravos de Atlanta y reciente inmortal del Salón de la Fama, tomó las riendas del equipo tras haberlo defendido como jugador en 2006 y 2013.
Bajo su mando está su hijo, Druw Jones, una de las promesas más brillantes de los Diamondbacks de Arizona.
Druw, quien heredó los instintos defensivos de su padre, decidió representar a la nación de Andruw a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Durante el torneo, Druw ha demostrado que el apellido no le pesa y conectó batazos clave —como un doble impulsador ante el venezolano Ranger Suárez— bajo la mirada atenta y estratégica de su padre desde el dugout.
Benjamín y Mateo Gil
En la selección mexicana, la jerarquía y el parentesco se alinean bajo la figura de Benji Gil. El mánager que llevó a México a la élite mundial en 2023 dirige en 2026 a un equipo que incluye a su hijo, Mateo Gil.
Mateo, infielder campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se integró al roster tras la lesión de Luis Urías..
República Dominicana, la cuna de las dinastías
Si hay una nación donde el linaje es ley, es la República Dominicana. El roster dominicano de 2026 es, esencialmente, una reunión de familias reales de MLB.
Vladimir Guerrero Jr.: Tras años de espera, el hijo del patriarca de San Pedro de Macorís debutó con Dominicana en 2026. Vladdy Jr. cumplió la promesa de vestir el uniforme nacional, algo que su padre, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, solo pudo hacer de forma limitada.
Fernando Tatís Jr.: El Niño, uno de los mejores jardineros de las Grandes Ligas, debutó en el Clásico junto a Guerrero Jr. Su padre, Fernando Tatís Sr., es recordado por la hazaña de haber conectado dos grand slams en una misma entrada y ante el mismo lanzador. Su hijo, en cambio, ha elevado el apellido a un estatus de ícono global.
El Nieto del Viento
En Asia, la historia de los Lee en Corea del Sur es de una pureza técnica asombrosa. Jong-beom Lee, apodado el Hijo del Viento por su velocidad, fue una estrella del WBC 2006.
Su hijo, Jung-hoo Lee, conocido ahora como el Nieto del Viento, superó los récords de hits de su padre en la KBO antes de saltar a la MLB con los Gigantes de San Francisco. En el WBC 2023, Jung-hoo bateó para .429.