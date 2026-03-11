México vs Italia, ¿qué necesita la novena mexicana para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?
Esta noche, el destino del Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol se servirá en tres platos distintos. La histórica victoria de Italia sobre la selección estadounidense con marcador de 8-6 el pasado martes, ha fracturado todos los pronósticos.
Te puedo interesar: Resultados y tabla de posiciones Clásico Mundial de Beisbol 2026
Lo que debió ser un trámite para México y Estados Unidos se ha convertido en una compleja encrucijada numérica gracias al poderío de la Azzurra dirigida por el histórico catcher italiano Francisco Cervelli, una donde México ya no tiene margen de error.
La selección nacional llega a este último juego con la presión de enfrentar a su némesis histórico —México nunca ha podido ganarle a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol— en un duelo que definirá a los clasificados de la siguiente ronda y a los líderes del Grupo.
El caos del Grupo B en Houston
El Grupo B ha sido uno de los más parejos en esta edición del Clásico. Mientras las potencias como Japón, República Dominicana y Venezuela ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda, en Houston la moneda sigue en el aire.
Al inicio de la jornada del 11 de marzo, la tabla de posiciones presenta una situación atípica.
En primer lugar está Italia, con récord de 3-0 invicta tras vencer a Brasil, Gran Bretaña y Estados Unidos; en segundo, por ahora, está Estados Unidos, que ya finalizó su participación en la fase de grupos, con marca de 3-1 y finalmente México en el tercer lugar con balance de 2-1 con victorias sobre Gran Bretaña y Brasil, pero una derrota ante USA.
La victoria de Italia sobre el conjunto de las barras y las estrellas les dio el liderato momentáneo del grupo y, además, dejó a los Estados Unidos en la sala de espera, dependiendo directamente del resultado de este miércoles.
Para México, la premisa es sencilla: si pierde ante Italia, queda eliminado automáticamente con un récord de 2-2. Si gana, se produce el triple empate, un escenario que todo analista de beisbol ama y teme por igual.
Matemáticas de supervivencia, ¿cómo avanza México?
Esta es la parte que requiere mayor precisión. Si México derrota a Italia, las tres selecciones (México, Italia y EE.UU) terminarían con un récord de 3 victorias y 1 derrota. Dado que en los enfrentamientos directos entre ellos todos tendrían un récord de 1-1 (México venció a Italia, Italia a EE.UU, y EE.UU a México), el reglamento de la WBSC activa el criterio del cociente de carreras permitidas.
Este cociente se calcula dividiendo el total de carreras permitidas entre el número de outs registrados en defensa, únicamente en los juegos disputados entre los equipos empatados. La fórmula técnica es la siguiente.
Los números actuales para el desempate
1. Estados Unidos: Ya no puede modificar sus números. En sus juegos contra México e Italia, permitió un total de 11 carreras (3 ante México y 8 ante Italia) y registró 54 outs (dos juegos de 9 entradas). Su cociente final es de 0.2037.
2. México: En su juego contra USA permitió 5 carreras y registró 24 outs (al ser visitantes, solo lanzaron 8 entradas). Su cociente actual es de 0.2083.
3. Italia: En su juego contra Estados Unidos permitió 6 carreras y registró 27 outs. Su cociente actual es de 0.2222.
Para que México avance a la siguiente ronda como uno de los dos mejores del grupo, debe ganar y vigilar celosamente su pizarra defensiva.
Si México gana, pero permite 5 carreras o menos sumaría un total de 10 carreras permitidas en 51 outs registrados —asumiendo un juego de 9 entradas—. Esto le daría un cociente de 0.1960, el cual es mejor que el 0.2037 de Estados Unidos.
En este escenario, México clasifica.
Si México permite 6 carreras: Su cociente subiría a 0.2156, lo que lo dejaría por debajo de los Estados Unidos. En este caso, México solo avanzaría si Italia tiene un cociente todavía peor, algo poco probable si el marcador es ajustado.
Si México logra blanquear a Italia, su cociente caería a un impresionante 0.0980 y aseguraría, además de la clasificación, probablemente el primer lugar del grupo.
México avanza con cualquier victoria donde permita 5 carreras o menos. Si el juego se va a entradas extra o termina por la regla de misericordia, el número de outs cambia, pero el principio de permitir la menor cantidad de daño posible se mantiene como la prioridad absoluta.
Duelo de pitcheo: Aaron Nola vs. Javier Assad
La responsabilidad de manejar este complejo escenario matemático recae en dos brazos de calibre de Grandes Ligas que llegan en momentos muy distintos.
Italia ha guardado a su mejor carta para el final. Aaron Nola, el estandarte de la rotación de los Philadelphia Phillies, hará su debut en el Clásico Mundial en este juego de vida o muerte.
Tras una temporada 2025 difícil, marcada por una efectividad de 6.01 y lesiones en el tobillo y costillas, Nola ha llegado a este torneo con una versión rejuvenecida.
Los reportes de su participación en los campos de entrenamiento indican que Nola ha recuperado velocidad, registrando rectas de hasta 93mph en sus salidas de exhibición, una cifra que no solía alcanzar tan temprano en el año. Con un límite de 65 lanzamientos para esta fase, Cervelli espera que Nola pueda colgar al menos cuatro o cinco entradas en cero.
Por la novena tricolor, Javier Assad será quien la loma. El derecho de los Chicago Cubs se ha convertido en una pieza de suma confianza para Benjamín Gil gracias a su capacidad para inducir contactos débiles y rodados.
En 2025, Assad mantuvo una efectividad sólida de 3.65, con un repertorio de seis a siete lanzamientos —dependiente del bateador— que incluye un sinker y un cutter muy efectivo.
La estrategia de Assad será fundamental en el Daikin Park, un estadio que castiga los elevados al jardín izquierdo. Si Assad logra mantener la bola por el suelo y aprovechar la defensa liderada por Joey Ortiz en las paradas cortas, le dará a México la estabilidad necesaria para que su ofensiva trabaje sin la presión de un marcador abultado.
Italia, el némesis de México
Para la afición mexicana, enfrentar a Italia en el WBC es enfrentarse a un fantasma del pasado. A pesar de que México suele llegar mejor rankeado, Italia ha ganado los duelos más importantes entre ambos en este torneo.
En 2013 Italia sorprendió a México en Phoenix con una victoria de 6-5 que terminó siendo letal para las aspiraciones aztecas.
En 2017 ocurrió el episodio más doloroso de esta historia, pasó en Guadalajara. México ganaba por cuatro carreras al llegar a la novena entrada, pero un colapso del bullpen permitió un rally de cinco carreras de Italia, que ganó 10-9 sin que México pudiera registrar un solo out en esa fatídica secuencia final, un detalle técnico que días después provocó la eliminación de la Novena México por una controversia en el cálculo de las entradas defensivas.