México Rojo enfrenta a Panamá con urgencia de triunfo en la Serie del Caribe 2026
La Serie del Caribe 2026 entra en su segunda jornada con un duelo de alta tensión en el Estadio Panamericano de Zapopan. El México Rojo, representado por los bicampeones Charros de Jalisco, se enfrenta este lunes 2 de febrero a la novena de Panamá en un compromiso que ha adquirido tintes de urgencia para el equipo anfitrión.
Tras un tropiezo en su debut, los dirigidos por Benjamín Gil buscan su primera victoria ante unos Federales de Chiriquí que inician su participación con la ambición de consolidarse como el rival a vencer tras su exitoso historial reciente como invitados.
La derrota inaugural por 5-4 ante los Leones del Escogido de República Dominicana dejó a México Rojo sin margen de error en un formato de competencia de apenas cinco equipos.
A pesar de una reacción tardía liderada por el bateo de Mateo Gil y Michael Wielansky, la escuadra jalisciense no logró concretar la remontada en el último inning, lo que obliga al mánager Benjamín Gil a ajustar su estrategia agresiva para evitar un inicio de 0-2 que comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a las semifinales.
Por su parte, Panamá hace su aparición oficial en el certamen tras haber descansado en la primera fecha, lo que les otorga una ventaja en la frescura de su cuerpo de lanzadores.
Los Federales de Chiriquí, bajo el mando de José Mayorga, presentan un roster equilibrado que combina prospectos de alto nivel con veteranos de la talla de Christian Bethancourt y Johan Camargo.
El duelo monticular para esta noche promete ser una batalla de estilos y experiencia. México ha confiado la responsabilidad al derecho Luis Iván Rodríguez, quien posee un profundo conocimiento de las condiciones de juego y la altitud de Zapopan para contener a los bates canaleros.
Frente a él estará el experimentado Paolo Espino, un lanzador con amplio recorrido en las Grandes Ligas cuya principal arma será el control de la zona de strike para neutralizar a figuras como Julián Ornelas y Billy Hamilton.
Con el inicio del encuentro programado para las 19:00 horas —tiempo del centro de México—, el resultado de este choque definirá el rumbo inmediato de la tabla de posiciones. Mientras las potencias de Puerto Rico y República Dominicana se mantienen en la parte alta, México Rojo se juega la permanencia anímica ante una Panamá que debuta con la ilusión de dar la sorpresa en territorio ajeno.
El partido podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ para toda la región.