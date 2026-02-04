México Rojo se lleva su segunda victoria en la Serie del Caribe 2026
El equipo del México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, lograron una victoria contundente de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce la noche del martes en el Estadio Panamericano, en el duelo que puso fin a la tercera jornada de la Serie del Caribe Jalisco 2026, con una actuación estelar desde la lomita de Luis Miranda, quien marcó el pulso del encuentro de principio a fin.
Te puede interesar: Serie del Caribe 2026 ¿Cuándo y a qué hora juega México?
El derecho fue la figura central del partido al lanzar seis entradas sin permitir carrera, en las que toleró únicamente dos imparables, ponchó a cinco rivales y otorgó una sola base por bolas. Su dominio le valió no solo la primera blanqueada del torneo, sino también la primera que se registra en territorio jalisciense dentro de una Serie del Caribe.
La ofensiva mexicana respaldó temprano a su abridor y construyó la ventaja desde el primer episodio, para después ampliarla en el transcurso del juego con producción oportuna. Michael Wielansky fue el bate más consistente de la noche al impulsar dos carreras, mientras que Julián Ornelas y Billy Hamilton aprovecharon su velocidad y presencia en bases para capitalizar las oportunidades frente al pitcheo puertorriqueño.
Wielansky se posicionó como líder de bateo del torneo con un impresionante promedio de .667, producto de 8 imparables en 12 turnos.
Tras la salida de Miranda, el relevo de Charros mantuvo el cero en la pizarra con trabajos sólidos que aseguraron el resultado. Con este triunfo, Jalisco se mantiene firme dentro del standing y un paso de las semifinales del torneo.