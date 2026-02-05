¿Por qué Isaac Paredes no jugará con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
La ausencia del antesalista Isaac Paredes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 representa uno de los golpes más significativos para la Selección Mexicana en la historia reciente de este torneo internacional.
A pesar de que el tercera base de los Astros de Houston había expresado públicamente su deseo de representar a su país, una compleja red de factores médicos, financieros y administrativos terminó por cerrar las puertas a su participación.
La noticia ha generado una profunda decepción entre la fanaticada mexicana, que aún guarda en la memoria la histórica actuación de Paredes en la edición de 2023, donde el sonorense se erigió como uno de los motores ofensivos del equipo nacional.
En aquel torneo, Paredes superó con creces las expectativas al registrar un impresionante promedio de bateo de .375, con dos cuadrangulares y seis carreras producidas en apenas seis encuentros.
Su capacidad para responder en momentos de máxima presión, especialmente en los duelos críticos contra Estados Unidos y Puerto Rico, lo consolidó como un héroe nacional y el referente indiscutible del lineup de Benjamín Gil.
Sin embargo, el camino hacia la edición de 2026 del WBC se vio truncado por eventos ocurridos durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas.
El punto de inflexión se sitúa el 19 de julio de 2025, durante un encuentro entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. En una jugada de rutina hacia la primera base, Paredes sufrió una distensión severa en el tendón de la corva derecha que lo obligó a abandonar el terreno de juego de inmediato.
Lo que inicialmente parecía una molestia temporal se transformó en una recuperación prolongada de dos meses. Tras evaluar una posible cirugía y buscar segundas opiniones médicas, el jugador y los Astros optaron por una ruta de rehabilitación conservadora que le permitió regresar a la actividad el 19 de septiembre de 2025.
A pesar de su retorno exitoso para el cierre de la campaña, este periodo de 60 días en la lista de lesionados dejó una marca indeleble en su expediente físico, un factor que las aseguradoras consideran un indicador de riesgo crónico.
Esta situación se hizo evidente durante su participación invernal con los Naranjeros de Hermosillo, donde los Astros impusieron restricciones severas, permitiéndole jugar mayoritariamente como bateador designado para evitar el estrés físico de defender la antesala.
La arquitectura del Clásico Mundial de Beisbol depende estrictamente de un sistema de pólizas de seguro gestionado por National Financial Partners (NFP), una entidad que trabaja en conjunto con la MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA). Para que un equipo de Grandes Ligas otorgue el permiso a sus estrellas, el torneo debe garantizar el salario del pelotero en caso de una lesión que comprometa su temporada regular.
En el caso específico de Isaac Paredes, el gerente general de los Astros, Dana Brown, confirmó que el jugador fue catalogado como no asegurable por NFP. Los criterios para esta denegación son rígidos: haber pasado más de 60 días lesionado en la temporada previa o tener antecedentes de lesiones en zonas críticas automáticamente coloca al atleta en una categoría de alto riesgo que el seguro del torneo se niega a cubrir .
Ante la falta de este respaldo financiero, los Astros de Houston se enfrentaron a la disyuntiva de autosegurar al jugador, asumiendo ellos mismos el riesgo total de su salario millonario, una opción que la gerencia descartó para proteger la estabilidad de la franquicia.
El factor económico terminó de sellar el destino internacional del sonorense a principios de febrero de 2026, cuando Paredes y los Astros evitaron una audiencia de arbitraje salarial al pactar un contrato de un año por 9.35 millones de dólares.
Este acuerdo representó un incremento sustancial en sus ingresos y además incluyó una opción del club para 2027 valorada en 13.35 millones de dólares, la cual podría convertirse en una opción mutua si el jugador termina entre los diez mejores en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.
Con una inversión de tal magnitud sobre la mesa, la organización de Houston priorizó que Paredes realice un entrenamiento primaveral completo y controlado en Florida.
El manager Joe Espada tiene planes específicos para el mexicano, que incluyen otorgarle repeticiones en la segunda base para aumentar su versatilidad defensiva, un proceso de adaptación táctica que los Astros consideran fundamental para el éxito del equipo en 2026 y que se vería interrumpido si el jugador asistiera al Clásico Mundial .
Desde la perspectiva estratégica de la Selección Mexicana, la ausencia de Paredes obliga a una reconfiguración total del orden al bate.
El equipo pierde a un jugador que en 2025 registró un OPS de.809 y se mantuvo en el percentil 93 de Las Mayores en cuanto a disciplina en el plato y bases por bolas negociadas.
Para mitigar este impacto, Benjamín Gil ha recurrido a la profundidad del talento mexicano en MLB, confirmando la incorporación de infielders de calidad como los hermanos Ramón y Luis Urías, que tendrán la tarea de cubrir el vacío defensivo y ofensivo dejado por el hermosillense.