México Verde contra México Rojo, un duelo inédito para la final de la Serie del Caribe 2026
La Serie del Caribe Jalisco 2026 tendrá un desenlace inédito este sábado cuando los Tomateros de Culiacán (México Verde) y los Charros de Jalisco (México Rojo) se enfrenten en la Gran Final, luego de que ambas escuadras superaran con éxito sus respectivos compromisos de semifinales el pasado viernes.
Te puede interesar: ¡Hazaña en el diamante de la Serie del Caribe!
El conjunto sinaloense, representando a México Verde, aseguró su boleto en el primer turno de la jornada al eliminar a los Leones del Escogido de República Domincana con una pizarra de 9-4. El encuentro se decantó a favor de los guindas gracias a una ofensiva de 13 imparables, entre los que destacan un cuadrangular de tres carreras del dominicano Esteban Florial en la cuarta entrada que revirtió una desventaja inicial.
La victoria fue para el relevista Anthonny Gose, mientras que el pitcheo colectivo logró contener los intentos de reacción de la escuadra dominicana.
Por su parte, los anfitriones, Charros de Jalisco, lograron su clasificación en un duelo de alta tensión frente a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico.
El equipo jalisciense remontó un marcador adverso para imponerse 8-6, impulsado por un rally de tres anotaciones en el séptimo episodio. La labor de Leo Heras, quien tuvo una noche perfecta de 3-3 con dos carreras producidas, junto a los jonrones de Connor Hollis y Bligh Madris, fueron fundamentales para que el equipo local consiguiera su pase a la instancia definitiva.
Este enfrentamiento del sábado en el Estadio Panamericano representa una reedición de la final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico 2025-2026, donde los Charros se coronaron campeones.
Mientras que los tapatíos buscan su primer título caribeño tras haber caído en la final del año anterior, los Tomateros han igualado la gesta de avanzar al último partido tras haber sido los subcampeones de su liga local, un hito que no se veía en el torneo desde el 2012.
La Gran Serie Final está programada para iniciar a las 9:00 de la noche, momento en el cual se definirá quién levantará el trofeo de campeón.
Más allá del marcador final, el beisbol mexicano aseguró que la copa se quede en casa, un logro que no se conseguía desde hace una década.