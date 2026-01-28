MLB: Los nueve mejores acuerdos de la agencia libre y canjes de la temporada baja
Luego de avanzar a un ritmo más lento al inicio del invierno, el mercado de agentes libres de la MLB se intensificó en enero, mientras que el siempre activo mercado de cambios continuó generando ruido. Como resultado, varios equipos lograron cubrir necesidades urgentes, ya sea firmando a un jugador vía agencia libre o moviendo piezas a través de negociaciones.
A continuación, repasamos qué movimientos de la temporada baja representan los mejores encajes con sus respectivos nuevos equipos.
Jeff McNeil, 2B, A’s
McNeil, adquirido desde los Mets el 22 de diciembre, encaja con los A’s en múltiples sentidos. Los segundos bases del club —una combinación de Luis Urías, Max Schuemann, Max Muncy y Darell Hernaiz— produjeron de manera colectiva un valor de -1.6 Wins Above Replacement, según Fangraphs. McNeil, por su parte, registró 2.1 fWAR incluso en una temporada 2025 en la que el ex campeón de bateo de la Liga Nacional tuvo el segundo promedio más bajo de su carrera.
Su enfoque basado en el contacto y con baja tasa de ponches es una combinación perfecta para un lineup de los A’s que terminó con el undécimo porcentaje más alto de ponches y el cuarto peor porcentaje de contacto en la liga.
Más allá de los reportes sobre preocupaciones en el clubhouse de los Mets, el jugador de 33 años también aporta una presencia veterana muy necesaria a uno de los rosters más jóvenes del beisbol.
Edward Cabrera, SP, Cubs
Los Cubs no solo necesitaban sumar un abridor a un grupo que ya incluye a Shota Imanaga, Matthew Boyd, Jameson Taillon y Cade Horton, sino que su rotación carecía de la capacidad para fallar bates. Chicago terminó 23º en porcentaje de ponches (20.5%) y empatado en el puesto 13 en swinging strike rate (10.4%).
Ahí entra Cabrera, un lanzallamas cuyo 25.8% de ponches y 12.6% de swinging strike rate lo habrían colocado entre los 20 mejores abridores de la liga si hubiera alcanzado el número mínimo de entradas calificadas.
Cabrera llega con cierto riesgo de lesiones, pero existe la posibilidad real de que florezca como un abridor estelar de primera línea y calibre All-Star en Chicago.
Brandon Lowe, 2B; Ryan O’Hearn, 1B/DH, Pirates
Si hubo algo que los Pirates necesitaban este invierno, fueron más bates. El lineup de Pittsburgh terminó último en carreras anotadas y OPS, ocultando lo que silenciosamente fue uno de los mejores cuerpos de pitcheo de las Grandes Ligas.
Los Pirates buscaron mejoras de manera agresiva, persiguiendo al campeón de jonrones de la NL, Kyle Schwarber, antes de que regresara a los Phillies. Diez días después, adquirieron al dos veces All-Star Brandon Lowe en un cambio entre tres equipos. Pero Pittsburgh no se detuvo ahí: poco después firmó al slugger All-Star de 2025, Ryan O’Hearn, con un contrato de dos años y 29 millones de dólares.
El porcentaje de boletos de O’Hearn (10.7%) encaja perfectamente con el enfoque del lineup de Pittsburgh, mientras que Lowe —quien ha conectado 30 o más jonrones en dos ocasiones— aporta algo que los bateadores de los Pirates han sufrido para generar en las últimas tres temporadas: poder para sacar la pelota del parque.
Dylan Cease, SP, Blue Jays
Al ver lanzar en la postemporada al novato Trey Yesavage y al veterano Kevin Gausman, podría pensarse que lo último que necesitaban los Blue Jays era un abridor de primera línea. Sin embargo, con las dudas en la rotación relacionadas con la salud del ex ganador del Cy Young de la American League, Shane Bieber, y del dos veces All-Star Jose Berríos, tenía sentido que Toronto incorporara a un brazo durable.
Más allá de sus altibajos, eso es exactamente lo que representa Cease. Desde 2021, ocupa el primer lugar en aperturas realizadas y el séptimo en entradas lanzadas. Y aunque en ocasiones batalla para controlar su material eléctrico —tiene una tasa de boletos de 10.0% en su carrera—, también cuenta con una letal combinación de recta y slider que le ha permitido fallar bates a un ritmo de élite.
Si Cease lanza a su máximo potencial, puede elevar la rotación de los Blue Jays de buena a dominante.
Sonny Gray, SP; Ranger Suárez, SP, Red Sox
La rotación de Boston en 2025 contaba con uno de los mejores pitchers del beisbol en Garrett Crochet, pero muy poco respaldo detrás del as zurdo. Brayan Bello es el único abridor que regresa, además de Crochet, con una efectividad inferior a 3.50.
Todo eso cambió con las adquisiciones de Gray y Suárez. Desde 2022, Gray está empatado en el noveno lugar entre todos los abridores en victorias (43), es 17º en entradas lanzadas (650 ⅔) y 36º en efectividad (3.53). Incluso a los 36 años, el tres veces All-Star sigue siendo uno de los abridores número 2 o 3 más confiables del juego.
Luego está Suárez. Casi tan efectivo como Gray en los últimos años, Suárez cumple con un requisito clave para unos Red Sox con aspiraciones de Serie Mundial: experiencia en octubre. Ha tenido tantas aperturas de postemporada en su carrera —ocho— como el resto de los abridores proyectados de Boston combinados. Además, el ex zurdo de los Phillies posee la sexta mejor efectividad entre pitchers con al menos 42 entradas lanzadas en playoffs, de acuerdo con Tom Verducci de Sports Illustrated.
Freddy Peralta, SP, Mets
La temporada 2025 de los Mets fue una sucesión de infortunios y, en muchos sentidos, la reacción en cadena comenzó con una rotación que quedó a deber. Las lesiones acortaron las campañas de Kodai Senga, Sean Manaea y Griffin Canning, y cuando estuvo sana, la rotación tampoco logró trabajar profundo en los juegos, lo que dejó al bullpen operando al límite.
New York tuvo que apoyarse entonces en jóvenes sin probar pero prometedores, como Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat, para cubrir los huecos en plena pelea por la postemporada. Para colmo, el equipo carecía de un as verdadero.
Eso ya no es así con la llegada de Peralta. El derecho ex Brewers terminó tercero en victorias, séptimo en efectividad y noveno en porcentaje de ponches en 33 aperturas, la mayor cantidad de su carrera, durante 2025.
Edwin Díaz, RP, Dodgers
No parece justo que los Dodgers, campeones defensores por segundo año consecutivo, aparezcan en esta lista. Es todavía más injusto que incluso podrían sumar otra mención con el jardinero Kyle Tucker, pero así funciona este negocio. El mérito, en todo caso, es de la directiva de Los Angeles, que vive bajo la premisa de que siempre se puede mejorar.
Una de esas áreas a reforzar era un bullpen vulnerable, que desperdició 25 salvamentos y registró la décima peor efectividad de la MLB en 2025.
Ya no será necesario que el manager Dave Roberts confíe en pitchers novatos para cerrar juegos de postemporada. Ahora puede recurrir a Díaz, posiblemente el mejor cerrador de las Grandes Ligas. Desde su debut con los Mariners en 2016, Díaz acumula la segunda mayor cantidad de salvamentos y la tercera mejor tasa de ponches en MLB.