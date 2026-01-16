Cinco conclusiones del sorpresivo fichaje de Ranger Suárez por los Red Sox

The Red Sox signed Ranger Suárez to a five-year, $130 million deal.



Suárez’s time in Philly is sadly over. He joined the organization at 16 years old back in 2012. Suárez went 53-37 and had 3.38 ERA with the Phillies.



Thank you Ranger. One last time⬇️ pic.twitter.com/gdkbNktyFW