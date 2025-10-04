MLB Playoffs 2025: Empiezan las Series Divisionales con duelos de pitcheo estelares
Después de un merecido día de descanso, los playoffs de MLB 2025 se reanudan este sábado 4 de octubre con las Series Divisionales de la Liga Nacional y la Liga Americana: cuatro enfrentamientos del más alto calibre que prometen drama, rivalidad y duelos de pitcheo fascinantes.
Cubs vs Brewers
El primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional presenta un intenso duelo divisional. Los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional, abren en casa contra los Chicago Cubs, quienes vienen de superar la Serie Wild Card.
El as Freddy Peralta —17-6, 2.70 de efectividad— toma la bola para el Juego 1. Lideró la Liga Nacional en victorias y fue una roca para Milwaukee a lo largo de 33 aperturas durante la campaña regular. Su capacidad para ponchar —más de 200 ponches en la temporada— y limitar el daño será crucial. Contra los Cubs esta temporada, tuvo marca de 3-1 con ERA de 3.43. Es, sin duda, el mejor abridor de la serie, y su desempeño determinará si los Brewers toman la ventaja inicial.
Los Chicago Cubs, que avanzaron desde el Wild Card venciendo a los Padres de San Diego, han confirmado al zurdo Matthew Boyd como su abridor. Boyd —2.08 ERA en la temporada regular— lanzará con solo tres días de descanso tras su apertura en el Wild Card. Su desempeño previo contra los Brewers fue deficiente, lo que sugiere que el mánager Craig Counsell podría tener una correa corta para él, con relevistas como Colin Rea y Javier Assad listos para cubrir entradas.
Blue Jays vs Yankees
Una revancha de la División Este de la Liga Americana, con los Toronto Blue Jays recibiendo a los New York Yankees. Ambos equipos terminaron la temporada regular con el mismo récord (94-68), con Toronto llevándose el título divisional por el desempate de la serie particular.
Los Blue Jays han designado a su as, Kevin Gausman —10-11, 3.59 ERA—. Gausman, conocido por su devastador splitter, ha tenido un desempeño mixto contra los Yankees y Aaron Judge, ha sido particularmente efectivo contra Gausman en su carrera. La clave para Toronto será que Gausman limite los jonrones y trabaje profundo en el juego.
El abridor del Juego 1 de la ALDS para los New York Yankees contra los Toronto Blue Jays será el joven derecho Luis Gil. El mánager Aaron Boone confió en Luis Gil para el inicio de la serie, destacando que el joven está "listo" para el escenario de postemporada. Esta decisión permite a los Yankees tener a su as, Max Fried, disponible para el Juego 2 y alinear el resto de la rotación con Carlos Rodón y la revelación Cam Schlittler. Gil, que enfrentará al veterano Kevin Gausman de los Blue Jays, tendrá la tarea de contener a la potente alineación de Toronto en el Rogers Centre.
Dodgers vs Phillies
Quizás el duelo de pitcheo más estelar de la jornada. Los Angeles Dodgers, el equipo con una de las ofensivas más completas de la liga, viajan a Philadelphia para enfrentar a los Phillies.
El fenómeno de dos vías, Shohei Ohtani —1-1, 2.87 ERA como pitcher—, hará su muy esperado debut en la postemporada como abridor. Ohtani finalizó la temporada en gran forma, sin permitir carreras en sus últimas 16.2 innings y sin restricciones de pitch count en esta etapa. Enfrentó a los Phillies en septiembre y dominó durante cinco entradas sin hits. Su capacidad para controlar a la potente ofensiva—liderada por Kyle Schwarber y Bryce Harper— será el foco principal.
El zurdo dominicano Cristopher Sánchez —13-5, 2.50 ERA— asume el rol de as ante la ausencia de Zack Wheeler por lesión. Sánchez tuvo una temporada de calibre Cy Young y se convirtió en el ancla de la rotación de los Phillies. La alineación de los Dodgers, que incluye a Mookie Betts, Freddie Freeman y al propio Ohtani —como bateador designado—, es notoriamente efectiva contra lanzadores zurdos.
Tigers vs Mariners
El último juego del día presenta a los Detroit Tigers, clasificados desde el Wild Card, enfrentando a los Seattle Mariners, quienes serán anfitriones en T-Mobile Park.
El derecho Troy Melton ha sido nombrado el abridor de los Detroit Tigers para el Juego 1 de la ALDS, una decisión estratégica dictada por el desgaste del staff de lanzadores en la Serie de Comodines. Melton se alinea como una opción de juego de bullpen que probablemente enfrentará el orden una o dos veces.
El as de Detroit, Tarik Skubal, agotó su pitch count en el Juego 1 del Wild Card, lo que obliga al mánager A.J. Hinch a confiar en Melton y el bullpen para cubrir las primeras entradas, reservando a Skubal para el Juego 2, donde tendrá más descanso. Melton tendrá la difícil tarea de contener a la ofensiva de Seattle en su campo.
Los Seattle Mariners han optado por el control y el repertorio del derecho George Kirby para iniciar su Serie Divisional en el T-Mobile Park. Kirby —10−8, 4.21 ERA— es conocido por su dominio de la zona de strike y su bajo número de bases por bola, un factor que será crucial contra una ofensiva de los Tigers que ha demostrado ser oportunista.
Al elegir a Kirby para el Juego 1 y a Luis Castillo para el Juego 2, los Mariners han priorizado usar a sus lanzadores más probados para establecer el tono en casa, mientras monitorean el estado de su as de la temporada, Bryan Woo.
Series Divisionales: Horarios y donde ver
Los juegos de la Liga Nacional se transmitirán a través de los canales de ESPN, cuyo contenido se integra en la plataforma de Disney+.
Los juegos de la Liga Americana estarán disponibles en los canales de FOX Sports a través de Tubi o Caliente Tv.
Streaming: La plataforma oficial de las Grandes Ligas, MLB.Tv ofrece todos los juegos en vivo, sujeta a suscripción.