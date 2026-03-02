Nacidos aquí, jugando allá: el origen real de los equipos del Clásico Mundial de Beisbol
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se ha convertido en un fascinante mapa de la migración global e identidad cultural. En esta edición, que marca el vigésimo aniversario del evento, el origen de los jugadores y los países a los que representan tiene aristas mucho más complejas que las que dictan las fronteras geográficas tradicionales.
Te puede interesar: Las bajas de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Para entender cómo se arman estas selecciones nacionales, primero hay que mirar las reglas.
A diferencia de otros deportes donde la nacionalidad es rígida, el WBC permite que un jugador represente a un país si nació allí, si es ciudadano, si tiene residencia permanente, o si tiene un padre o abuelo nacido en ese territorio.
Este marco legal es el que permite que naciones con poca tradición beisbolera, como Italia o Israel, logren ser competitivas importando talento de las ligas mayores de Estados Unidos bajo el criterio de la herencia .
México, por ejemplo, se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo navegar estas dos realidades.
La selección mexicana de 2026 no es un bloque monolítico; es, en todo caso, una mezcla estratégica de talento hecho en México y jugadores de la diáspora estadounidense que sienten los colores como propios.
Aproximadamente un 60% de los jugadores del roster del 30 nacieron en territorio nacional, mientras que el 40% restante nació fuera, principalmente en Estados Unidos, con una notable excepción de naturalización.
La columna vertebral del equipo sigue siendo el noroeste mexicano. De los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California provienen piezas fundamentales como el receptor Alejandro Kirk (Tijuana), el cerrador Andrés Muñoz (Los Mochis) y Joey Meneses (Culiacán).
Sin embargo, el éxito reciente de México —incluyendo las semifinales de 2023— no se explicaría sin su legión extranjera. Jugadores como Jarren Duran (California), Alek Thomas (Illinois) y Rowdy Tellez (California) califican por herencia paterna o materna.
Para estos peloteros, el WBC es una oportunidad de reconectar con sus raíces. El caso de Duran es emblemático. El Jugador Más Valioso del All-Star Game 2024 ha declarado que representar a México es un honor a su linaje familiar, algo que lleva tatuado literalmente en la piel.
Y luego está Randy Arozarena. Aunque nacido en Cuba, el jardinero de los Seattle Mariners es hoy el símbolo de la mexicanidad por elección.
Si ponemos a México en el centro, los extremos del torneo muestran realidades opuestas. Por un lado están los “puristas”: Japón, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Samurai Japan sigue siendo la única potencia que gana con rosters compuestos 100% por jugadores nacidos y formados en su país, una muestra de la autosuficiencia de su liga (NPB). Estados Unidos, por su parte, es el gran exportador de talento; su roster es íntegramente nativo, pero sus academias nutren a casi la mitad de los otros equipos del torneo .
En el otro extremo se encuentran Italia e Israel. La selección de Israel es casi en su totalidad una selección de jugadores judíos-estadounidenses que califican bajo la "Ley del Retorno" . Con apenas uno o dos jugadores nacidos en Israel —como el lanzador Dean Kremer, quien aunque nació en California es hijo de israelíes—, el equipo es un experimento de identidad cultural y espiritual más que geográfica.
Italia ha vivido un cambio interesante en 2026 debido al Decreto Tajani. Esta nueva ley italiana restringió la ciudadanía por descendencia a quienes tienen padres o abuelos nacidos en Italia, eliminando a los descendientes de cuarta o quinta generación.
Esto ha obligado a la selección italiana a mirar más hacia su liga doméstica. Aunque estrellas italoamericanas como Vinnie Pasquantino (Royals) y el lanzador Aaron Nola siguen liderando el equipo, el número de jugadores formados en Italia ha subido de tres a casi seis, incluyendo al primer lanzador nacido y criado en Italia en llegar a las Grandes Ligas, Samuel Aldegheri.
Un fenómeno curioso en este análisis de nacimientos es el de Gran Bretaña y los Países Bajos. El equipo neerlandés no es realmente holandés en el sentido europeo del término. La inmensa mayoría de sus jugadores provienen de las islas caribeñas de Curazao y Aruba, como Xander Bogaerts y Ozzie Albies.
Aunque son ciudadanos neerlandeses por ley, su beisbol es puramente caribeño.
Gran Bretaña, por su parte, ha escalado posiciones gracias a su pasado colonial. Con Jazz Chisholm Jr. (Bahamas) a la cabeza, el equipo aprovecha que las Bahamas fueron colonia británica hasta 1973.
Esto les permite reclutar talento de las islas que de otro modo no tendría plataforma internacional. Solo seis jugadores del roster nacieron propiamente en el Reino Unido, como el lanzador Michael Petersen.
Más allá de los porcentajes, el WBC 2026 destaca por el romanticismo de los equipos con alta natividad pero pocos recursos profesionales.
República Checa es quizás el caso más inspirador, pues el 90% de sus jugadores son locales que mantienen trabajos regulares. Martin Schneider es bombero en su ciudad natal de Olomouc, mientras que Ondřej Satoria, el hombre que ponchó a Ohtani en 2023, trabaja en una compañía eléctrica.
Australia también mantiene un alto índice de natividad (cerca del 83%), liderada por su capitán Tim Kennelly, quien también es bombero de profesión.