Underdogs: Los jugadores menos conocidos de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
La víspera del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha colocado a la Selección Mexicana frente a un espejo de altas expectativas y transformaciones profundas, marcadas por un relevo generacional y logístico que busca repetir y superar la hazaña del tercer lugar mundial obtenida en 2023.
Te puede interesar: Así ha sido la participación de México en la historia del Clásico Mundial de Beisbol
El camino hacia Houston, sede del Grupo B, ha estado pavimentado por noticias agridulces en el entorno de las Grandes Ligas, donde figuras que fueron pilares en el ciclo anterior han tenido que dar un paso al costado por diversas circunstancias contractuales o físicas.
La ausencia de Isaac Paredes es, quizás, la más sensible en el esquema ofensivo; el tercera base de los Astros de Houston no recibió el permiso de su organización tras una lesión en el tendón de la corva sufrida en 2025, priorizando su salud y la inversión económica del club texano.
A esta baja se sumó la de Ramón Urías, quien tras firmar recientemente con los St. Louis Cardinals, optó por enfocarse en su proceso de adaptación con su nuevo equipo, cediendo un lugar que originalmente tenía asegurado en la antesala.
En el departamento de pitcheo, las restricciones de seguros médicos y cambios de equipo también pasaron factura, dejando fuera a brazos experimentados como José Urquidy, quien firmó con los Pittsburgh Pirates, y Patrick Sandoval, además de la decisión de Taj Bradley de priorizar su rol con los Minnesota Twins. I
Incluso nombres mediáticos como Alex Verdugo y Julio Urías —este último por asuntos legales pendientes— quedaron fuera de una lista que, lejos de lucir debilitada, se presenta como una arquitectura táctica diseñada meticulosamente por el gerente general Rodrigo López y el manager Benjamín Gil
Bajo la dirección del "Matador" Gil, la selección se ha armado de figuras estelares de MLB como Alejandro Kirk y Andrés Muñoz, pero también ha incluido jugadores de pocos reflectores que poseen herramientas específicas para un torneo de corta duración, donde la especialización suele ser más valiosa que el renombre.
En el cuadro interior, el nombre que ha acaparado los titulares es Jared Serna, un prospecto de los Miami Marlins que ha forzado su entrada en el roster nacional a base de una velocidad eléctrica y una resiliencia inquebrantable.
Serna, quien mide apenas 1.70 metros, llega precedido de una actuación histórica en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con los Charros de Jalisco, donde rompió un récord de 79 años al conectar nueve triples en una sola temporada.
La flexibilidad del roster se puso a prueba con la salida de última hora de Ramón Urías, pero la respuesta de la Comisión de Selecciones Nacionales fue la incorporación de Nacho Álvarez Jr., un infielder de 22 años perteneciente a los Atlanta Braves que representa la nueva ola de talento bicultural.
Álvarez Jr., quien ya tuvo una probadita de las Grandes Ligas en 2024 y sumó 58 juegos en 2025, aporta una versatilidad defensiva crucial en la segunda y tercera base, además de una disciplina en el plato que suele ser el talón de Aquiles de los lanzadores en torneos de eliminación directa.
Junto a él, el outfield también presenta caras nuevas y ambiciosas, destacando a Alejandro Osuna, hermano menor de Roberto Osuna. Alejandro, quien debutó en MLB con los Texas Rangers en mayo de 2025, ha demostrado una capacidad innata para gestionar la zona de strike y una flexibilidad defensiva que le permite cubrir las tres posiciones del jardín.
Su inclusión, junto a la de Julián Ornelas —estrella de los Diablos Rojos del México y uno de los pocos representantes de la liga local—, complementa un núcleo de jardineros liderado por Randy Arozarena y Jarren Durán, este último proyectado como una pieza mucho más central en 2026 tras su consolidación como MVP del Juego de Estrellas en 2024.
Sin embargo, es en el cuerpo de lanzadores donde la estrategia de brazos invisibles de Benjamín Gil cobra mayor relevancia.
Ante la falta de abridores de jerarquía mediática más allá de Javier Assad y Taijuan Walker, el mánager ha blindado el bullpen con prospectos de métricas avanzadas y trayectorias inusuales.
El caso más fascinante es el de Alexander Armenta, un zurdo de Los Mochis que se ha pulido en el sistema de desarrollo de los Fukuoka SoftBank Hawks en Japón. Conocido en Asia como el "monstruo del desarrollo", Armenta llega al Clásico Mundial tras haber blanqueado a la selección de Japón durante dos entradas en un juego de exhibición en febrero de 2026, mostrando una recta de 93 millas y un comando que ha dejado boquiabiertos a los scouts.
Su conocimiento del beisbol japonés y su capacidad para ejecutar bajo presión lo convierten en el arma secreta de Gil para enfrentar lineups agresivos.
A él se une Samy Natera Jr., prospecto de los Angels originario de Ciudad Juárez, cuya recta de 96 millas y un slider devastador fueron objeto de intensas negociaciones para obtener su permiso. Natera Jr. registró una efectividad de 2.84 en las sucursales AA y AAA durante 2025, consolidándose como una opción de élite para las entradas intermedias.
La profundidad del bullpen se extiende con Luis Gastelum, el prospecto número 29 de los St. Louis Cardinals, poseedor de un cambio de velocidad calificado como uno de los mejores de las ligas menores —65 en la escala de scouting—, lo que lo sitúa como un relevista ideal para frenar el ritmo de bateadores potentes.
También destaca la historia de Alex Carrillo, un lanzador de 28 años que, tras picar piedra en la Liga Mexicana y circuitos independientes, debutó finalmente en MLB con los New York Mets en 2025. Carrillo personifica al veterano con espíritu de novato que Gil valora por su madurez; su recta de 97 millas es un testimonio de su evolución física tardía pero efectiva. Estos brazos, junto a la potencia de Victor Vodnik de los Rockies —capaz de tocar las 100 millas—, forman lo que Gil ha descrito como el bullpen más fuerte que ha tenido México.
El desafío para esta renovada Selección Mexicana comenzará el 6 de marzo en Houston contra Gran Bretaña, seguido por duelos cruciales ante Brasil, Estados Unidos e Italia.
El timonel tijuanense ha logrado amalgamar a los héroes de 2023, como Arozarena y Meneses, con esta nueva sangre que no teme al escenario mundial.