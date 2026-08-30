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Pericos vence a Olmecas y Sultanes empata serie ante Toros en playoffs LMB

Pericos de Puebla venció 5-1 a Olmecas de Tabasco en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, mientras Sultanes derrotó 4-0 a Toros de Tijuana.

Redacción SI México

Pericos pega primero en Tabasco; Sultanes responde ante Toros de Tijuana
Pericos pega primero en Tabasco; Sultanes responde ante Toros de Tijuana / Foto: Especial

Pericos de Puebla derrotó como visitante 5-1 a Olmecas de Tabasco en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

La clave del triunfo emplumado fue un rally de cuatro carreras en la séptima entrada.

Antes de eso, el juego se mantuvo 1-1.

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Los visitantes se fueron adelante 1-0 gracias al cuadrangular solitario de Luis Castro en el segundo episodio.

Sin embargo, Tabasco emparejó la pizarra inmediatamente con carrera de Randy Romero tras un triple de Oscar González.

Hunter McMahon se llevó el triunfo. Mientras que la derrota fue para Nolan Blackwood.

El Juego 2 se disputará este domingo 30 de agosto a las 18 horas.

Fernando Lozano será el pitcher abridor de Pericos. Por su parte, el zurdo Austin Warner será el lanzador de Olmecas.

SULTANES DE MONTERREY 4-0 TOROS DE TIJUANA

Sultanes de Monterrey derrotó 4-0 a Toros de Tijuana para emparejar 1-1 la Serie de Campeonato de la Zona Norte.

El tercer juego de la serie será el lunes 31 de agosto, pero ahora en Monterrey.

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