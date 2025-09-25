Playoffs MLB 2025: equipos clasificados, la épica remontada de los Guardians y la debacle de los Mets
La carrera hacia los Playoffs de la temporada 2025 de MLB está tomando forma definitiva.
En la caótica recta final de rol regular, el panorama de la postemporada se ha convertido en uno de los más caóticos de los últimos años: giros inesperados, remontadas históricas y equipos que se aferran al beisbol de octubre con uñas y dientes.
Estas son las principales tramas que están dando forma al escenario rumbo a la Serie Mundial del mejor beisbol del mundo.
Hasta el momento, cuatro equipos de la Liga Nacional han asegurado oficialmente su lugar en los playoffs de la MLB. En la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers, además de obtener su boleto a la postemporada, se consagraron campeones de la División Central. Junto a ellos, ya tienen su pase garantizado Los Angeles Dodgers, San Diego Padres, Phillies de Philadelphia —campeones de la División Este— y Chicago Cubs.
En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays ya aseguraron su presencia en la postemporada junto a los Seattle Mariners, y los Yankees de New York.
Liga Americana: la resurrección de los Guardians y el drama del comodín
La historia más sorprendente de esta recta final la protagonizan los Cleveland Guardians. Hace apenas unas semanas, a principios de agosto, parecían fuera de toda contienda, con marca de 42 victorias y 48 derrotas, hundidos en el cuarto puesto de la división y a 15 juegos de distancia de los entonces líderes, los Detroit Tigers.
Hoy, los Guardians comparten la cima de la División Central de la Liga Americana con los Tigres (85-72). Lo más interesante: Cleveland tiene el desempate ganado contra Detroit, lo que les daría una ventaja crucial. Su remontada ha sido épica, mientras los Tigres —que llegaron a tener ventaja de 10 juegos a principios de septiembre— han encadenado una caída.
Lo mejor de todo: ahora ambos equipos chocan en la penúltima serie del año, un duelo directo que promete definir el destino de los dos.
El resto del panorama en el nuevo circuito no podría estar más apretado: en el Este, empatan los Blue Jays y Yankees, ambos clasificados, pero todavía con la mira puesta en el título divisional; la lucha por el Wild Card promete ser intensa con Red Sox, Tigers e incluso los Astros como amenaza latente; mientras que en el Oeste, los Mariners ganaron la División.
Liga Nacional: La decepción de los Mets y el último boleto
A falta de cuatro juegos para concluir la temporada regular —uno ante los Cubs y tres contra los Marlins— el panorama de los New York Mets es desolador. Después de haber tenido una ventaja de 8 juegos y medio en la lucha por el comodín de la Liga Nacional, el equipo más caro de las Grandes Ligas se desplomó hasta quedar fuera de control de su destino. Hoy comparten el último cupo de comodín con los Reds de Cincinnati, aunque en desventaja por el criterio de desempate directo.
Para clasificar, los Mets necesitan no solo ganar, sino terminar al menos un juego por encima de Reds y Diamondbacks, quienes también tienen la ventaja en enfrentamientos particulares.
La caída es histórica: el 12 de junio, Nueva York estaba 21 juegos por encima de .500 y parecía un contendiente sólido. Si no logran al menos cuatro victorias en sus últimos encuentros, quedarán registrados entre los mayores colapsos de la historia de la MLB.
La puerta no está cerrada todavía: un final casi perfecto aún podría rescatarlos y darles una última oportunidad en la Serie de Comodín.
Por otro lado, los Brewers ya aseguraron la corona de la Central y se permiten mirar con calma hacia octubre, mientras que en la Este los Phillies confirmaron su dominio y esperan rival en la postemporada. En la pelea por el Wild Card, la batalla es encarnizada entre Mets, Reds y Diamondbacks, con un boleto que podría definirse en los últimos días.
Por el Oeste, tanto Dodgers como Padres ya tienen su lugar garantizado, al igual que los Cubs; sin embargo, la localía, el orden de los cruces y los emparejamientos finales aún dependen de lo que cada uno sume en sus últimos compromisos.
Este tramo final promete noches de máxima tensión. Un desliz puede costar el boleto a octubre. Los Guardians han probado que el momentum importa — cuando un equipo se enciende, puede borrar ventajas que parecían seguras. Detroit ha sido la víctima de su propia caída de rendimiento, si Cleveland se mantiene fuerte, el desenlace podría ser inolvidable.
En la Nacional, esa carrera por el tercer comodín es un juego aparte: con tres equipos muy parejos luchando casi al filo, cualquier victoria o derrota puede inclinar la balanza. Y detrás de ellos, los que asoman con esperanza —Reds, Diamondbacks— están al acecho, listos para pescar cualquier tropiezo.
Los equipos que ya aseguraron su lugar, tienen un incentivo extra: minimizar el desgaste, elegir buenos abridores para la postemporada y llegar con los brazos descansados a octubre. Los que aún están en la pelea, deben jugar sin margen de error.
El beisbol de octubre está a la vuelta de la esquina.