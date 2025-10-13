Resultados Series de Campeonato MLB: Dodgers, a un juego de la Serie Mundial; vencen a Brewers
Los Playoffs MLB 2025 han llegado a su fase decisiva con las Series de Campeonato ya definidas. En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays se enfrentarán a los Seattle Mariners; mientras que en la Liga Nacional, el duelo será entre los Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers, en busca del boleto a la Serie Mundial.
Cada enfrentamiento se disputará al mejor de siete juegos bajo el formato 2-3-2, donde el equipo con mejor récord en temporada regular inicia con ventaja de localía. Los ganadores avanzarán a la Serie Mundial 2025, que coronará al nuevo campeón del beisbol de Grandes Ligas.
Resultados Serie de Campeonato Liga Americana: Mariners vs Blue Jays
Juego 3: Blue Jays 13 - 4 Mariners
Toronto dio un golpe de autoridad en el Juego 3 con un desbordante ataque al vencer 13-4 a Seattle y recortar la diferencia de la serie a 2-1. Los Blue Jays conectaron cinco jonrones en el encuentro —a manos de Andrés Giménez, George Springer, Vladimir Guerrero Jr., Alejandro Kirk y Addison Barger— mientras desplegaban un rally de 12 carreras consecutivas.
Guerrero Jr. fue uno de los protagonistas: se fue de 4-4 con dos dobles y se quedó, además, a un triple de batear el ciclo, algo que solo ha ocurrido en una ocasión en la historia de MLB.
Desde la loma vino la solidez al mando de Shane Bieber, quien se recuperó tras un inicio complicado para completar seis entradas, en las que admitió solo dos carreras y recetó ocho ponches. Por el lado de Seattle, el abridor George Kirby sufrió sobremanera frente al desfile ofensivo de Toronto y fue retirado tras permitir múltiples carreras que rompieron el partido.
Juego 2: Mariners 10 - 3 Blue Jays
Seattle exhibió un ataque demoledor y derrotó 10-3 a los Blue Jays para tomar ventaja de 2-0 en la serie. Julio Rodríguez y Jorge Polanco sacaron la pelota del parque con cuadrangulares de tres carreras cada uno y el primera base Josh Naylor, adquirido en la fecha límite de cambios, añadió un batazo productor de dos más.
Desde el montículo, el equipo de Seattle también respondió: el abridor Logan Gilbert limitó el daño en las primeras entradas y el relevo, liderado por Eduard Bazardo, mantuvo el control frente a un Toronto que luchó por reaccionar pero que no logró reponerse. Con seis imparables totales y escasa respuesta ofensiva, los Blue Jays quedaron en desventaja para el resto del encuentro.
Juego 1: Mariners 3 - 1 Blue Jays
Este domingo 12 de octubre, la novena de Seattle se impuso 3-1 sobre los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
La gran figura de la noche fue el joven abridor Bryce Miller, que firmó una actuación para la historia. El pitcher asumió la labor con solo tres días de descanso, desde su salida en el Juego 4 de la Serie Divisonal ante los Tigres de Detroit el pasado miércoles 8 de octubre.
Miller lanzó seis impresionantes entradas en las que apenas toleró dos imparables, una carrera, tres boletos y ponchó a tres rivales. Aún cuando George Springer abrió el encuentro con un jonrón en el primer lanzamiento que vio de parte de Miller, Seattle logró mantener el dominio y aprovechar su momento ofensivo.
En el plano ofensivo, los Mariners respondieron con impulsos oportunos: Cal Raleigh conectó un cuadrangular en el sexto para empatar el duelo, y Jorge Polanco añadió un par de sencillos que impulsaron carreras clave. El bullpen completó el trabajo, y el mexicano Andrés Muñoz aseguró el último out ante su compatriota Alejandro Kirk para cerrar la victoria.
Resultados Serie de Campeonato Liga Nacional: Dodgers vs Brewers
Juego 3: Brewers 1-3 Dodgers
Los Angeles Dodgers se impusieron 3-1 a los Milwaukee Brewers en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, colocándose a una victoria de regresar a la Serie Mundial. Tyler Glasnow abrió por los Dodgers, lanzando 5.2 entradas sólidas, mientras que Alex Vesia se llevó la victoria al completar la sexta entrada. Roki Sasaki cerró el juego con un salvamento efectivo.
El primer inning fue clave: Shohei Ohtani conectó un triple y Mookie Betts lo remolcó con un doblete, poniendo a Los Ángeles al frente. Milwaukee respondió con una carrera en el segundo episodio, pero no pudo capitalizar más oportunidades, dejando corredores en posición de anotar en varias ocasiones y registrando 12 ponches en total. Un error del relevista Abner Uribe permitió una carrera adicional para los Dodgers en el sexto inning.
La ofensiva de los Brewers estuvo limitada a una sola carrera, mientras que la defensa de Los Ángeles, incluyendo una jugada destacada de Betts, mantuvo la ventaja. Por su parte, el jardinero derecho de Milwaukee, Jackson Chourio, salió del juego en la séptima entrada debido a una aparente lesión en la pierna derecha, lo que podría afectar su disponibilidad en los próximos partidos.
Con la serie 3-0 a su favor, los Dodgers buscarán cerrar la eliminatoria en el Juego 4, con Shohei Ohtani como probable abridor.
Juego 2: Dodgers 5 - 1 Brewers
En el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers se impusieron con una victoria de 5-1 en Milwaukee y ampliaron su ventaja en la serie a 2-0. El protagonista fue, por supuesto, Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó un juego completo de nueve innings, en el que permitió únicamente tres hits y una carrera y recetó siete ponches. Yamamoto se convirtió en el primer pitcher japonés en lanzar un juego completo en postemporada en la historia de MLB.
Aunque los Brewers tomaron ventaja inmediata con un jonrón de Jackson Chourio al primer lanzamiento, Los Ángeles respondió rápido: Teoscar Hernández empató con su propio cuadrangular, y Andy Pages conectó un doble productor. En el sexto inning, Max Muncy sacó otro jonrón para poner la ventaja 3-1. Shohei Ohtani y Tommy Edman también colaboraron con imparables productores para redondear el marcador.
Freddy Peralta, quien abrió por Milwaukee lanzó 5.2 entradas con solo tres carreras permitidas, pero no fue suficiente ante el dominio de Yamamoto.
Juego 1: Dodgers 2 - 1 Brewers
Los Dodgers se llevaron el primer episodio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al imponerse 2-1 en Milwaukee frente a los Cerveceros. En un duelo marcado por la tensión y las pequeñas diferencias, Blake Snell fue la gran figura: lanzó ocho entradas de alto calibre en las que permitió solo un hit y ponchó a 10 rivales sin regalar boletos. Su dominio sobre los bates de Milwaukee mantuvo el juego siempre al alcance de Los Ángeles.
Freddie Freeman abrió la pizarra con un jonrón solitario en la sexta entrada, y en la novena el equipo selló la ventaja con una base por bolas con casa llena por parte de Mookie Betts. Milwaukee buscó reaccionar en el cierre: consiguió una carrera y llenó las bases, pero Blake Treinen cerró con autoridad y ponchó a Brice Turang en la última jugada. A lo largo del encuentro se vivieron momentos dramáticos, como un doble play 8-6-2 extraordinario que evitó un posible grand slam de los Dodgers.