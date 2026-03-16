¿Por qué Italia celebra con shots de café espresso en el Clásico Mundial de Beisbol?
Italia ha avanzado a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol, donde enfrentará a Venezuela este lunes por la noche. Y si las cosas salen bien en ese juego, verás a algunos de sus jugadores disfrutando un shot de espresso en el dugout.
La celebración se ha vuelto viral a lo largo del torneo, ya que los bebedores de café en todas partes han encontrado fácil identificarse con la sabrosa recompensa que recibe un jugador después de conectar un home run.
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Entonces, ¿por qué lo hacen? La respuesta es bastante simple, según el manager Francisco Cervelli.
“En Italia bebemos café unas 20 veces al día”, dijo Cervelli a MLB.com después de su victoria de 8-0 sobre Brasil en su debut del WBC. “Es una tradición. Vas caminando por la calle. Ves un lugar de café, tomas café. Luego charlas un poco y sigues caminando y haces lo mismo una y otra vez. Así es Italia”.
Cómo funciona la celebración del espresso para Italia
En estos días parece que cada equipo de beisbol tiene una celebración de home run que le gusta llamar propia. Italia no es diferente. Después de que un jugador conecta un home run, se dirige al extremo del dugout, donde le entregan un shot de espresso, que normalmente se bebe de un solo trago.
Así es como se ve:
¿Todos los jugadores disfrutan el shot de espresso?
Al parecer no—al menos no al principio. Dante Nori conectó dos home runs contra Brasil, por lo que recibió el shot de celebración en dos ocasiones. Al principio no fue muy fan, aunque pareció acostumbrarse.
“No me gusta el café, así que no sabía muy bien”, dijo Nori a MLB.com. “El primero especialmente, yo estaba como: ‘Ugh’. Pero el segundo, ese sí me gustó un poco más”.
Y así de simple, podríamos tener a otro adicto al café entre nosotros.
La historia detrás de la celebración del espresso
No es la primera vez que Italia utiliza esta celebración en el Clásico Mundial de Beisbol. Comenzaron a hacerlo en 2023, cuando avanzaron a los cuartos de final por primera vez en su historia dentro del evento.
Los jugadores de beisbol pueden ser supersticiosos, por lo que tiene sentido que la hayan traído de vuelta para el torneo de este año.
Y la máquina de espresso ha estado con ellos en cada paso del camino.
“Va a todas partes con nosotros”, dijo Cervelli a MLB.com. “Es algo normal. La tenemos en el autobús. La hemos tenido en el dugout, en todas partes”.
El camino de Italia a las semifinales del CMB
La máquina de espresso ha tenido bastante uso en el WBC de este año, ya que han ganado los cinco juegos que han disputado, lo que incluye victorias sobre Estados Unidos y México.
Italia derrotó a Puerto Rico 8-6, en su duelo de cuartos de final el sábado pasado para preparar su cita de semifinales con Venezuela, que venció a Japón en un thriller para avanzar.
Vinnie Pasquantino ha liderado el camino para Italia con tres home runs, todos conectados en una victoria de 9-1 sobre México. Hay que pensar que quiere aumentar ese total contra Venezuela, y si lo hace ya sabemos cómo lo celebrará.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/03/2026, traducido al español para SI México.