Taijuan Walker lanzará con México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
El lanzador de los Phillies de Philadelphia, Taijuan Walker, confirmó oficialmente que representará nuevamente a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC) 2026.
Tras una histórica participación en la edición anterior, Walker se une al proyecto liderado por el manager Benjamín Gil como uno de los pilares de la rotación abridora para el torneo, que iniciará en marzo de 2026.
La decisión de Walker de portar nuevamente el uniforme tricolor tiene un fuerte trasfondo personal y familiar. El derecho, nacido en Luisiana, es elegible para jugar con México gracias a su madre, Nellie García, quien es de ascendencia mexicana. Walker ha manifestado que representar al país de sus raíces es una forma de honrar a su familia.
La expectativa sobre el regreso de Walker se fundamenta en su brillante desempeño durante el Clásico Mundial de 2023. En su única apertura del torneo, ocurrida el 14 de marzo en Phoenix contra Gran Bretaña, Walker entregó una de las mejores actuaciones individuales para un lanzador mexicano en la historia de la competición.
El derecho dominó por completo a la ofensiva británica al completar cuatro entradas sin permitir carrera, concediendo apenas un imparable y solo una base por bolas.
Lo más destacado fue su capacidad para generar ponches, pues logró abanicar a ocho bateadores rivales, lo que estableció un nuevo récord para un lanzador de la Selección Mexicana en un solo juego del Clásico Mundial.
Walker utilizó una combinación letal de su recta de cuatro costuras y un dominante splitter que dejó fuera de balance a los bateadores enemigos.
Para la edición de 2026, México ha sido ubicado en el Grupo B, teniendo como sede el Daikin Park —antes Minute Maid Park— en Houston, Texas. El debut de la novena nacional será precisamente contra Gran Bretaña el viernes 6 de marzo, una reedición del duelo donde Walker brilló anteriormente. El calendario de la fase de grupos se completa con enfrentamientos ante Brasil (8 de marzo), Estados Unidos (9 de marzo) e Italia (11 de marzo).
Walker llegará al torneo tras una temporada 2025 con los Phillies en la que registró una efectividad de 4.08 en 123.2 entradas lanzadas. Su veteranía será fundamental en un equipo que ya cuenta con figuras confirmadas como Randy Arozarena, Jarren Durán y Alejandro Kirk.