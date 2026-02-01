Puerto Rico deja a México en el terreno en el primer juego de la Serie del Caribe
Lo que parecía un debut ideal para México Verde terminó convirtiéndose en una remontada dolorosa. Puerto Rico, representado por los Cangrejeros de Santurce, vino de atrás en el noveno inning y se llevó una victoria de 5–4 en el juego inaugural de la 68ª Serie del Caribe, disputado en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.
El desenlace llegó con dos outs en la pizarra y el juego en contra para los boricuas. Un batazo profundo de Rubén Castro hacia la línea del jardín izquierdo cambió el guion: el imparable impulsó las carreras del empate y la ventaja ante Miguel Vázquez, silenciando momentáneamente a la afición local y sellando la primera sorpresa del torneo.
México había construido su ventaja desde temprano. En el primer episodio, Estevan Florial y Allen Córdoba se embasaron, y un doble de Rodolfo Amador abrió el marcador. Más tarde, un elevado de sacrificio de Joey Meneses amplió la diferencia. La ofensiva volvió a responder en el segundo inning, cuando Luis Verdugo y Alí Solís produjeron carreras que sacaron rápidamente del juego al abridor puertorriqueño Colin Wiles, quien apenas pudo completar una entrada.
Puerto Rico encontró oxígeno en el cuarto capítulo gracias al poder de Yohandy Morales, quien conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho, iniciando una lenta pero constante reacción. El marcador volvió a cerrarse en el séptimo inning con un rodado productor de Rubén Castro, que permitió anotar a Christian Vázquez desde la antesala.
En el noveno episodio, el desenlace fue caótico para México. Isán Díaz llegó a base tras ser golpeado, avanzó con sacrificio y, tras un boleto intencional, el relevo no logró contener el ataque boricua. La combinación de movimiento de corredores y contacto oportuno terminó por inclinar el juego del lado caribeño.
La victoria fue para Gabriel Rodríguez, quien lanzó una novena entrada perfecta, mientras que Anthony Gose cargó con la derrota. A la ofensiva, Rubén Castro y Yohandy Morales encabezaron el ataque de Puerto Rico, mientras que por México destacó Rodolfo Amador, quien tuvo una noche de tres imparables.
Puerto Rico enfrentará a República Dominicana en su siguiente compromiso, mientras que México Verde tendrá jornada libre antes de medirse con Panamá. Más tarde, tras la ceremonia inaugural del torneo —con Sergio Ramos como invitado para lanzar la primera bola—, México Rojo debutará frente a los Leones del Escogido, campeones vigentes del Caribe.
