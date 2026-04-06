¿Quién es Brandon Valenzuela? El catcher mexicano de los Blue Jays de Toronto que debutó en la MLB
Una recta de cuatro costuras a 94 millas por hora de las manos del pitcher de los White Sox, Davis Martin, fue el primer lanzamiento que Brandon Valenzuela vio en las Grandes Ligas. El segundo, un cutter de cuatro millas menos, se convirtió en su primer hit en el mejor beisbol del mundo.
Este domingo, 5 de abril de 2026, el Guaranteed Rate Field de Chicago fue testigo del debut de un nuevo mexicano con los Toronto Blue Jays en la Gran Carpa.
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Nacido el 2 de octubre de 2000 en Hermosillo,Valenzuela pertenece a una de las cunas con mayor tradición y mística beisbolera en México. Su madre, Lorenia Gerardo Muñoz, recuerda con orgullo que, desde los tres años, Brandon demostraba su pasión por la pelota.
“Siempre traía los arreos puestos y bien listo para jugar. Así andaba desde chiquito, con su guante en mano y jugando, aunque fuera solo y poco a poco fue avanzando en los equipos en los que estaba, creciendo como persona y en su camino como profesional”, le dijo su madre a Grada Norte en octubre de 2025.
La herencia venía directamente de sus hermanos mayores, también beisbolistas, y fue gracias a ellos que el hoy ligamayorista dio sus primeros pasos en el diamante. Poco a poco fue escalando en las ligas infantiles locales en su natal Hermosillo, hasta que su talento demandó nuevos horizontes y partió de casa siendo apenas un adolescente.
Su gran salto hacia el profesionalismo ocurrió al ingresar a la Academia Alfredo Harp Helú en México, célebre por proyectar algunos de los mejores talentos aztecas hacia el beisbol profesional en Estados Unidos.
Allí perfeccionó su implacable mecánica defensiva detrás del plato y su perfil como bateador ambidiestro, una valiosa cualidad de diseño que le permite pararse a ambos lados de la caja de bateo según la mano del lanzador que tenga enfrente.
Con estas credenciales, los scouts de los Padres de San Diego le extendieron un contrato como agente libre internacional el 2 de julio de 2017.
Su periplo por las ligas menores fue un largo proceso de maduración que se extendió por ocho temporadas.
Valenzuela fue ascendiendo pacientemente los peldaños del sistema de sucursales de los Padres. Su carta de presentación siempre fue su excelso nivel defensivo y, muy especialmente, la letal fuerza de su brazo para enfriar a los corredores en las almohadillas.
Desde el inicio de su carrera, Valenzuela acostumbró a retirar a más del 30 por ciento de los corredores que osaban intentar robarle una base.
No obstante, el 31 de julio de 2025, el rumbo de su carrera profesional daría un vuelco definitivo. En la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas, los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo con los Azulejos para enviar al cotizado receptor sonorense a cambio del jugador de cuadro Will Wagner.
La directiva canadiense buscaba blindar su receptoría con un joven de perfil defensivo estelar y controlable para los años venideros.
Poco después de su llegada a la organización de Toronto, y tras jugar el resto de la campaña en la sucursal de Triple-A con los Buffalo Bisons, los canadienses lo agregaron a su roster de 40 peloteros el 6 de noviembre para evitar que pudiera ser tomado por otro equipo en el Draft de la Regla 5.
El debut de Brandon Valenzuela en la máxima vitrina del beisbol mundial no estaba proyectado para suceder tan pronto en la campaña de 2026, pero las contingencias físicas alteraron por completo los planes del equipo.
El 3 de abril, en un reñido encuentro de extrainnings frente a los White Sox de Chicago, el receptor titular estelar de los Azulejos y también mexicano Alejandro Kirk sufrió una aparatosa fractura y dislocación en el pulgar de su mano izquierda.
La lesión ocurrió de forma accidental cuando una pelota bateada de foul por el jardinero Austin Hays se estrelló con violencia en el guante de Kirk. Ante la baja indefinida de un elemento crucial para el lineup y la defensiva de Toronto, la directiva canadiense recurrió inmediatamente a su mejor carta en el sistema de granjas.
Valenzuela fue llamado de emergencia desde Buffalo para vestirse de grandeliga por primera vez en su vida.
El sonorense ya se había ganado a pulso la confianza y el respeto del cuerpo técnico durante el Spring Training de 2026 con el equipo grande de Toronto, cuando el receptor bateó para un soberbio promedio de .304 con un porcentaje de embasarse de .370 en un lapso de 27 apariciones en el plato.
Brandon ha sabido aprovechar al máximo un volumen considerable de juego, al tiempo que ha mostrado avances en el plano ofensivo”, dijo en marzo el gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins.
El debut no se hizo esperar. El domingo 5 de abril de 2026, Brandon Valenzuela apareció en la alineación titular de los Azulejos como el encargado de comandar la receptoría y guiar los lanzamientos del abridor zurdo Eric Lauer.
“Esta es una gran oportunidad para que Brandon demuestre de lo que es capaz en las Grandes Ligas. Tenemos grandes esperanzas puestas en él y sabemos que aprovechará al máximo esta oportunidad”, dijo el manager de los Azulejos John Schneider.
Con su debut consumado, Valenzuela hizo historia al convertirse en el pelotero nacido en México número 153 en jugar en las Grandes Ligas y el undécimo originario de Hermosillo en alcanzar el máximo nivel.
Aunque los Azulejos terminaron cayendo con pizarra de 3-0 debido al férreo dominio del pitcheo de Davis Martin y los relevistas de Chicago, Valenzuela guió una sólida serpentina que únicamente permitió tres carreras limpias, manteniendo a su equipo en la pelea durante todo el trayecto.