MLB: Números curiosos de la primera semana; lo bueno, lo malo y los novatos
La temporada 2026 de la Major League Baseball ya está aquí y, tras la primera semana, ya hemos visto algunas cosas realmente sorprendentes.
No es exagerado decir que los novatos están mandando ahora mismo en MLB. Un puñado de jugadores de nuestra lista de los 50 mejores prospectos ya ha tenido impacto en las Grandes Ligas, mientras algunas de las mayores estrellas del juego están batallando y varios contendientes han comenzado con el pie izquierdo. Y no, el asalto de Joey Wiemer a los libros de récords de MLB no estaba en mi tarjeta de bingo.
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Apenas llevamos una semana de la nueva campaña, pero ya han surgido algunas tendencias intrigantes. Veamos parte de lo bueno, lo malo y lo que están haciendo los novatos.
1.01 — ERA colectiva de los New York Yankees tras seis juegos, la mejor del beisbol. New York tiene tres blanqueadas, y los lanzadores del equipo solo han permitido seis carreras, con un WHIP de 0.84 y un promedio de bateo de los rivales de .174.
8.63 — ERA colectiva de los Chicago White Sox tras seis juegos. El cuerpo de lanzadores de Chicago ha permitido unas increíbles 52 carreras (47 limpias) en 49 entradas lanzadas. Los rivales batean para .319 contra los pitchers del equipo y tienen un WHIP de 2.00. Además, han otorgado 33 bases por bolas, la tercera mayor cifra de la liga.
0.7 — fWAR líder de MLB para Joey Wiemer. El jardinero trotamundos ha encontrado algo con los Washington Nationals y está castigando la pelota al inicio de su cuarta temporada en MLB.
-0.4 — fWAR más bajo de MLB para Bo Bichette. Las cosas no han salido bien para Bichette al inicio de su etapa con los New York Mets. Está 3 de 27 con tres sencillos, tres impulsadas, ocho ponches y una base por bolas, con línea ofensiva de .111/.138/.111. Ese OPS de .249 es desolador. Los aficionados de los Mets ya lo han abucheado.
0.6 — fWAR de Sal Stewart en cinco juegos. A pesar de que otros novatos reciben más titulares, Stewart ha sido el mejor bateador del grupo. El primera base novato de los Cincinnati Reds batea para .474/.615/.947, con dos jonrones, tres dobles y siete bases por bolas contra tres ponches.
367 — wRC+ de Wiemer, el mejor del beisbol. Es simplemente una cifra ridícula.
-89 — wRC+ de Caleb Durbin, el peor del beisbol. De nuevo, es un número absurdo.
313 — wRC+ de Stewart, tercero en MLB y el mejor entre los novatos.
1.741 — OPS de Wiemer en cinco juegos, el mejor de MLB. Está 10 de 17 con dos jonrones, un triple y cinco bases por bolas.
.473 — OPS combinado de Aaron Judge y Cal Raleigh. Los dos contendientes al MVP de la Liga Americana en 2025 han comenzado lentamente. Judge tiene dos jonrones, pero batea .125 con porcentaje de embasado de .160 y 11 ponches contra una base por bolas. Raleigh tiene un doble y batea .160 con OPS de .450, además de liderar la liga con 15 ponches y solo tres bases por bolas.
1.562 — OPS de Stewart. Si no queda claro, el tipo está encendido.
.563 — Porcentaje de embasado de la estrella de los Houston Astros, Yordan Alvarez. Está 10 de 24 con tres jonrones, tres dobles, seis bases por bolas y línea ofensiva de .417/.563/.917.
.087 — Porcentaje de embasado del jardinero de los Tampa Bay Rays Cedric Mullins en cinco juegos. Ha comenzado la temporada 1 de 21 con un doble y dos impulsadas. Se ha ponchado ocho veces sin recibir bases por bolas. Su línea ofensiva es un terrible .048/.087/.095.
.440 — OBP del novato de los Detroit Tigers Kevin McGonigle. Tras formar parte del roster del Opening Day, el infielder no ha hecho otra cosa que batear. Está 8 de 22 con dos dobles, un triple y tres bases por bolas, con línea ofensiva de .364/.440/.545. Nada mal para un jugador de 21 años en su primera semana en MLB.
98.9 mph — Velocidad promedio de la recta del derecho de los New York Yankees Cam Schlittler, la más alta del béisbol entre abridores calificados. Schlittler ha sido dominante al iniciar la temporada: marca de 2–0 con 0.00 de ERA, 0.26 de WHIP, 15 ponches y ninguna base por bolas en 11 2/3 entradas.
91.9 mph — Velocidad promedio de la recta de Aaron Nola tras una apertura, la 76.ª entre los abridores de MLB. Nola lanzó cinco entradas en su primera salida, permitiendo tres carreras con cinco hits y dos bases por bolas, además de siete ponches.
99.2 mph — Velocidad promedio de la recta del novato de los Pittsburgh Pirates Bubba Chandler, que lideraría MLB si calificara. Chandler ha realizado una apertura y no permitió hits, concedió una carrera sucia y ponchó a seis. Desafortunadamente, también dio seis bases por bolas.
6 — Carreras limpias permitidas por Paul Skenes en 5 2/3 entradas en 2026 (9.53 de ERA). El vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional no logró salir de la primera entrada en su apertura del Opening Day. Permitió cinco carreras con cuatro hits en 2/3 de inning en la derrota de los Pirates ante los Mets. Todo pareció salir mal en la peor apertura de su carrera.
6 — Carreras limpias permitidas por Skenes en sus últimas 41 entradas de 2025 (1.32 de ERA). Justo o no, eso es lo que todos esperan de Skenes.
1 — Carrera limpia permitida por el novato de los Philadelphia Phillies Andrew Painter en su debut en MLB. El imponente derecho permitió una carrera con cuatro hits en 5 1/3 entradas, con ocho ponches y una base por bolas.
5 — Jonrones del receptor de los Athletics Shea Langeliers. Lidera las Grandes Ligas. Langeliers conectó 31 en 2025.
1 — Jonrón de los Detroit Tigers en seis juegos. Es la peor cifra entre los equipos de MLB.
4 — Jonrones del jardinero novato de los Cleveland Guardians Chase DeLauter en seis juegos. DeLauter comenzó encendido y tiene slugging de .818 con OPS de 1.122 en la temporada.
45 — Carreras anotadas por los Houston Astros y Milwaukee Brewers hasta ahora, empatados con la mejor marca de las Grandes Ligas.
14 — Carreras anotadas por los San Francisco Giants, la peor cifra de MLB.
6 — Carreras anotadas por el novato segunda base de los St. Louis Cardinals JJ Wetherholt, la mayor cifra entre novatos.
14 — Hits con corredores en posición de anotar y dos outs para los Houston Astros, la mejor marca del béisbol.
1 — Hits con corredores en posición de anotar y dos outs para los Cincinnati Reds, la peor cifra del béisbol tras seis juegos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/03/2026, traducido al español para SI México.