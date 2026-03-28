¿Quién es Cody Ponce? El mexicano que refuerza la rotación de los Toronto Blue Jays en 2026
La derrota en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 dejó una cicatriz profunda en la organización de los Toronto Blue Jays, un equipo que se quedó a un strike de levantar el Trofeo del Comisionado y que ahora, en los albores de la temporada 2026, busca desesperadamente las piezas que le permitan completar su proceso de redención.
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La gerencia, encabezada por Ross Atkins ha apostado por el mexicano Cody Ponce, un lanzador que, hasta hace poco, parecía haber desaparecido del radar de las Grandes Ligas.
Ponce, que regresa finalmente a la MLB tras firmar una campaña histórica en la KBO, la liga de beisbol de Corea del Sur se ha convertido en una pieza silenciosamente crucial para un equipo que ha visto cómo la profundidad de su pitcheo ha sido mermada por las lesiones antes del día inaugural.
La historia de Ponce es un relato de reinvención profesional que comenzó con su salida de los Piratas de Pittsburgh tras la temporada 2021, un periodo en el que el derecho no lograba establecerse debido a una efectividad de 5.86 y una velocidad en su recta que apenas promediaba las 93 millas por hora.
Su travesía lo llevó inicialmente a la Nippon Professional Baseball de Japón, donde a pesar de enfrentar temporadas irregulares y lesiones, tuvo destellos de brillantez, como ocurrió el 27 de agosto de 2022, cuando lanzó un juego sin hits ni carreras contra los SoftBank Hawks vistiendo el uniforme de los Nippon-Ham Fighters.
Sin embargo, fue su paso por la Korea Baseball Organization en 2025 lo que transformó su carrera de manera definitiva, logrando una de las temporadas más dominantes para cualquier lanzador extranjero en la historia del circuito asiático.
Con los Hanwha Eagles, Ponce alcanzó un nivel de dominio absoluto. Conquistó la Triple Corona de pitcheo, liderando la liga en victorias —con un récord de 17-1—, efectividad con 1.89 y ponches con un total de 252, una cifra que estableció una nueva marca histórica para una sola temporada en Corea.
El derecho también rompió el récord de más ponches en un solo juego de nueve entradas al abanicar a 18 bateadores de los SSG Landers, superando la mítica marca nacional del legendario Hyun-jin Ryu, un hito que quizás fue lo que terminó por convencer a los scouts de Toronto.
Su rendimiento, excepcional como nunca antes, le valió el premio MVP de la KBO y el Choi Dong-won, el equivalente coreano al Cy Young.
El diciembre de 2025, los Blue Jays de Toronto le otorgaron un contrato de tres años y 30 millones de dólares, el acuerdo más lucrativo de la historia para un lanzador que regresa de la liga coreana.
La inversión de Toronto se fundamenta en cambios biomecánicos tangibles. Ponce ha regresado con un incremento notable en su velocidad, por ejemplo, promediando ahora las 96 mph y tocando las 98 mph con su recta de cuatro costuras.
Y el aumento de potencia se complementa con su nuevo lanzamiento estelar, el kick change, un cambio de velocidad similar al splitter con una rotación extremadamente baja — apenas 780 revoluciones por minuto—que genera una caída vertical de 36 pulgadas —unos 90 centímetros—.
El contexto de la rotación de Toronto ha elevado la importancia de Ponce de manera inesperada durante la primavera de 2026, ya que el equipo ha sufrido una serie de bajas catastróficas en su cuerpo de abridores habitual.
Con José Berríos fuera debido a una fractura por estrés en el codo, Shane Bieber lidiando con fatiga en el antebrazo y el prospecto Trey Yesavage marginado por una lesión en el hombro, Ponce fue nombrado el cuarto abridor indiscutible del equipo.
Su desempeño en la Grapefruit League fue dominante. Tuvo efectividad de 0.66 en 13.2 entradas lanzadas, en las que permitió apenas una carrera limpia, otorgó 4 bases por bola y propinó 12 ponches.
En su apertura del 20 de marzo contra los Yankees de Nueva York, lanzó 5.2 entradas sin permitir carreras y concedió un solo imparable.
Los sistemas de proyección analítica ven en Ponce a un lanzador capaz de aportar estabilidad a mitad de la rotación, con una proyección de efectividad que oscila entre 3.90 y 4.20 para la campaña regular. Se espera que Ponce pueda cubrir al menos 150 entradas, con WAR cercano a los 2.1 puntos, lo que lo situaría como uno de los retornos más exitosos desde Asia, siguiendo la estela de figuras como Merrill Kelly.
La presión es alta para un lanzador que hace cuatro años era considerado descartable, pero su éxito en 2026 validaría con creces la inversión financiera de los Blue Jays. Si Ponce logra trasladar su dominio de la KBO al Rogers Centre, los Blue Jays habrán encontrado un pilar sólido que podría ser la diferencia entre otro invierno de lamentaciones o la celebración del tan ansiado campeonato mundial en las calles de Toronto.