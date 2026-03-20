Ranking de los campeones del Clásico Mundial de Beisbol, desde 2006 hasta 2026
Venezuela puso el toque final a un recorrido notable rumbo al título del Clásico Mundial de Beisbol 2026 el martes por la noche al ofrecer una clase magistral contra un equipo de Estados Unidos ampliamente favorito. El juego tuvo todo lo que un fanático del béisbol podría desear, coronando un torneo espectacular que debería silenciar a cualquier escéptico que sugiera que este evento no es una parte integral de la estructura del deporte.
No olvidaremos fácilmente la emoción cruda y el orgullo nacional que Venezuela mostró en su camino hacia la cima, ni su espíritu indomable y trabajador. Se podría argumentar que este equipo es el mejor campeón de todos.
Debatámoslo.
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6. Japón, 2006
El Clásico Mundial de Beisbol debutó con un formato significativamente diferente al que se ve hoy, y eso permitió que el campeón inaugural levantara el trofeo a pesar de registrar marca de 5–3 en el camino. Es muy poco probable que otro campeón vuelva a encontrarse perdiendo tres veces distintas. Dos de esas derrotas llegaron a manos de Korea antes de que Japón cobrara revancha en las semifinales.
Una victoria de 10–6 sobre Cuba en la final contó con una excelente actuación del pitcher abridor Daisuke Matsuzaka, quien ganaría el premio al MVP. Koji Uehara estuvo brillante en tres salidas diferentes y ponchó a 16 bateadores sin conceder una sola base por bolas, mientras Ichiro Suzuki aportó magia a lo largo del camino. Como verán, el nivel de talento que participa en este evento ha explotado con el tiempo y, por razones obvias, la profundidad de 2006 difícilmente es comparable.
5. República Dominicana, 2013
De acuerdo, síganos en esta. Sí, República Dominicana registró un récord perfecto de 8–0 rumbo al campeonato del WBC que cautivó a una orgullosa nación beisbolera. Robinson Cano estuvo encendido durante todo el torneo y recibió apoyo de estrellas consolidadas como Nelson Cruz, Jose Reyes y Carlos Santana.
¿Pero qué pasaría si les recordáramos que fue Sam Deduno quien proporcionó el pitcheo abridor más confiable? Porque necesitarían que se lo recordaran. La persona más responsable de este campeonato fue el cerrador Fernando Rodney, quien registró siete salvamentos sin permitir carrera. Luego está el camino relativamente sencillo que tomaron hacia el título, que pasó por Netherlands en la semifinal y por un equipo de Puerto Rico bastante inofensivo en la final. Nada de eso es su culpa, pero no se compara del todo con los equipos más arriba en esta lista.
4. Estados Unidos, 2017
Otra ronda de ajustes al formato permitió que Team USA resistiera dos derrotas en su marcha hacia la inmortalidad beisbolera. Y casi ni siquiera logran salir de la fase de grupos sin una victoria por margen mínimo sobre Colombia en el último momento. Un emocionante triunfo de 2–1 sobre Japón en las semifinales preparó el escenario para una paliza de 8–0 sobre Puerto Rico en la final, que le dio a los estadounidenses su único campeonato en la historia del torneo.
Con el dolor de la derrota del martes aún fresco, los aficionados quizá desearían que el equipo de 2026 se pareciera un poco más a la versión de 2017, que contaba con jugadores de trabajo duro como Brandon Crawford, Ian Kinsler y Eric Hosmer operando bajo la filosofía aguerrida del manager Jim Leyland. Marcus Stroman estuvo eléctrico y todo el cuerpo de lanzadores se benefició de una defensa de élite para conseguir la victoria más importante de Team USA.
3. Japón, 2009
Daisuke Matsuzaka una vez más lanzó a nivel de MVP, pero esta vez contó con el apoyo de Yu Darvish y de un grupo de nombres mucho más familiares, mientras los japoneses lograban el bicampeonato con un roster mucho más profundo. Kenji Johjima jugó el papel de Robin para el Batman de Ichiro, y el camino hacia la victoria se acomodó perfectamente para que la nación volviera a vengar una derrota previa ante Korea en la final.
Este segundo título se construyó sobre la base del primer triunfo y anunció al mundo que Japón sería una potencia a considerar en cada edición del WBC, algo que ha demostrado ser cierto dos décadas después.
2. Venezuela, 2026
Hay muchas dudas aquí. Puede ser una reacción del momento decir que el sorprendente —pero totalmente merecido— campeonato de Venezuela es el mejor que hemos visto. Narrativamente, puede serlo. El tiempo lo dirá y quizá las ideas se aclaren cuando se sequen las lágrimas de alegría.
No solo eliminaron a Japón y a United States, también vinieron de atrás contra un equipo de Italy que parecía tener polvo mágico de destino esparcido alrededor del dugout.
El manejo sin miedo, la emoción abierta, Ronald Acuña Jr. corriendo con todo desde la caja de bateo, Salvador Perez manteniéndose como una roca… fue hermoso. Sin duda, la carrera más inspiradora y pura en la historia del torneo.
1. Japón, 2023
Shohei Ohtani ya se había establecido como el jugador con habilidades más únicas en la historia del béisbol cuando se uniformó con Japón hace tres años, pero fue durante esas dos semanas cuando ascendió a otro nivel. Su ponche para terminar el torneo contra Mike Trout sigue siendo uno de los minutos más comentados que ha visto el WBC, y es posible que nada llegue a igualarlo.
Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki también tuvieron sus presentaciones estelares para permitir que el equipo invicto dominara a los bateadores rivales. En seis juegos permitieron apenas 18 carreras y neutralizaron a una dinámica alineación estadounidense en la final.
Lo cual, tristemente para los aficionados de Team USA, empieza a convertirse en una pequeña tendencia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/03/2026, traducido al español para SI México.