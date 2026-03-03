Ranking de los uniformes del Clásico Mundial de Beisbol 2026 por país
Hay un nivel distinto de orgullo cuando un pelotero se pone un uniforme del Clásico Mundial de Beisbol. Ver la pasión que despierta representar a tu país siempre es uno de los grandes atractivos de cualquier torneo internacional. Sin importar lo que un jugador haya conseguido en su carrera profesional, jugar verdaderamente por el nombre al frente del jersey pega diferente.
Y después de ese pensamiento positivo, viene uno no tan amable.
Los uniformes del Clásico Mundial de Beisbol 2026, que arranca más adelante esta semana, dejan mucho que desear.
A continuación, un vistazo a las versiones de local y visitante que vestirán las 20 selecciones del torneo. Hay claramente una línea conductora, un mismo template que se siguió para unificar los diseños. Y eso provocó que cierta grandeza estética —y algo de audacia— se quedara en el piso del estudio de diseño.
Aun así, es nuestro deber seguir adelante y rankear, con total seriedad, los looks de cada nación participante.
20. Chequia
Este es el lettering más básico y el concepto más plano que alguien podría presentar en una competencia de este nivel. No hay diferencia entre el piping y las letras, y cinco caracteres sin inclinación ni estilo dejan mucho que desear. Para ser justos, el bloqueo en rojo y blanco a los costados del uniforme negro es bastante sólido, pero eso solo provoca que uno desee que hubieran sido un poco más atrevidos con la versión blanca.
19. Israel
Otro caso en el que la versión con color resulta mucho más interesante que la de local. El azul en dos tonos es una decisión acertada en la paleta y cualquiera podría aspirar, al menos, a capturar algo de esa magia inspirada en los Blue Jays.
18. Gran Bretaña
Se siente como si este uniforme estuviera gritando. Casi dos filas completas de lettering, sin un tercer color que funcione como acento, le dan un aire más cercano a una tienda de estampados personalizados que a un escenario internacional.
17. Cuba
Quizá es un poco injusto, porque es un uniforme clásico y siempre resulta emocionante verlo en el terreno. Pero la tradición se diluye cuando todos los demás equipos están trabajando bajo el mismo marco general de diseño.
16. Nicaragua
Este diseño le hizo nudo al cerebro. Las primeras veces que lo ves, la simpleza y cierta sensación de “barato” no ayudan mucho a la experiencia general. Pero, ¿realmente es tan distinto de lo que usan los Dodgers? Y ellos son ampliamente reconocidos por tener uno de los mejores uniformes del beisbol.
15. Panamá
Hay que darle crédito a Panamá. Se están arriesgando con lettering blanco sobre jersey blanco. Y, de alguna manera, funciona, logrando que resalte más que prácticamente cualquiera en el torneo.
14. Italia
Tiene sentido que presenten uno de los letterings más estilizados y con apariencia más “premium”, y ambas versiones son sólidas. El azul sobre azul es algo que no vemos muy seguido y hará que el parche del país destaque todavía más.
13. China Taipéi
De las 20 selecciones, Taipéi Chino es la única que decidió hacer algo distinto a simplemente colocar lettering a lo largo de todo el pecho.
12. Brasil
Es un testimonio de lo bien logrado que está el uniforme azul y amarillo que logra compensar una versión de local extremadamente simple. Si Brasil alguna vez se animara a usar una parte superior completamente amarilla como su selección de futbol, se metería sin problema en el top cinco.
11. Australia
Con una sobredosis de rojo y azul entre los equipos del torneo, cualquier cosa distinta realmente destaca. Australia toma inspiración de las vibras icónicas de los Athletics y el parche azul en la manga eleva toda la presentación.
10. Canadá
Movimiento inteligente al capturar algo de la mencionada inspiración en el lettering de Toronto. Las versiones blancas son totalmente limpias, aunque todavía están lejos de los uniformes perfectos que el país lució recientemente en el hockey olímpico.
9. República Dominicana
Quizá no sea la palabra exacta, pero el lettering es muy agresivo y anguloso, lo que le da un toque divertido. También vale la pena mencionar que la República Dominicana tiene una gorra de élite, lo que completa el panorama.
8. Colombia
Parecen estar fuertemente inspirados en los uniformes alternativos de los Red Sox que siempre generan confusión. Aquí, sin embargo, tiene sentido, ya que son los colores asociados con la selección que los porta.
7. Puerto Rico
Hay mucho que decir sobre la importancia de ser diferente. El bloqueo descentrado entre las dos líneas de texto hace que el uniforme de Puerto Rico luzca divertido y creativo. Resulta desconcertante que otras selecciones no hayan tomado más riesgos de este tipo.
6. Corea
El script de Corea es distinto al de todos los demás y luce increíble en las versiones azul oscuro. Las blancas son muy limpias y el texto oscuro salta del pecho.
5. Países Bajos
Los uniformes de local no son nada extraordinario. Pero los de visitante… casi perfectos. La única nota hacia adelante es que los neerlandeses simplemente no pueden incorporar demasiado naranja en su look.
4. Venezuela
Ambos jerseys de Venezuela son espectaculares y lo más interesante es que parecen contar historias distintas. El lettering es audaz y aventurero, hay bastante color en juego —y aun así todo se mantiene perfectamente sutil.
3. Estados Unidos
Los aficionados estadounidenses tienen buenas razones para salir corriendo a comprar el suyo, ya que la “S” los hace casi impecables. Eso sí, es una lástima que no vayan a usar uniformes grises, porque son muy superiores tanto al blanco como al azul.
2. Japón
¡Pinstripes! Qué concepto. Japón luce clásico, como un veterano distinguido. Los Yankees del WBC, si se quiere.
1. México
No fue sencillo, pero el mejor uniforme de los 40 en consideración es el verde de México. Especialmente cuando casi todos los demás apuestan por el azul y el rojo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/03/2026, traducido al español para SI México.