¡Rays a la Serie Mundial! Tampa Bay elimina a Cleveland y va por Milwaukee

Los Rays de Tampa Bay completaron la tarea: derrotaron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el sexto juego y conquistaron el campeonato de la Liga Americana. Con el triunfo, cerraron la serie 4-2 y aseguraron su lugar en la Serie Mundial, donde enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee.

Tampa Bay llegó al encuentro con la oportunidad de resolver la eliminatoria después de ganar el quinto partido por 3-1. Esta vez consiguió la victoria que le faltaba para regresar al Clásico de Otoño por primera ocasión desde 2020.

Será la tercera Serie Mundial para los Rays, que buscarán el primer título de su historia después de caer en las ediciones de 2008 y 2020. Del otro lado estarán unos Cerveceros que eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles con una barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.