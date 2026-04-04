¿Resaca del Clásico Mundial? El discreto despertar del bateo mexicano en la MLB 2026
El inicio de la temporada 2026 de la MLB ha puesto bajo escrutinio el rendimiento de la representación mexicana, integrada por 21 peloteros, entre nacidos en el país y de ascendencia nacional.
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Aunque la percepción inicial apunta de manera acelerada a un mal inicio colectivo, un análisis detallado de los números generados en estas primeras semanas de acción competitiva revela que la situación contiene matices informativos importantes que van más allá de los fríos e iniciales promedios de bateo y efectividad de los lanzadores.
Jonathan Aranda, quien milita con la organización de los Tampa Bay Rays ha tenido un inicio espectacular que acapara reflectores.
En sus primeras oportunidades oficiales al bate de este ciclo acumuló un promedio de .318, producto de siete imparables en 22 turnos, incluyendo dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas, lo que le otorga un sobresaliente OPS de 1.043.
Con esto, Aranda continúa proyectando la misma evolución de contacto sólido que lo llevó al Juego de Estrellas en 2025 en el pasado y se consolida como una de las piezas ofensivas más consistentes de su organización en el joven circuito.
Sin embargo, el infielder Nick Gonzales, de los Pittsburgh Pirates, también ha irrumpido con una fuerza notable en este inicio de calendario. Gonzales registra un promedio de bateo de .333 tras conectar nueve imparables en 27 turnos oficiales.
Aunque todavía no ha conectado cuadrangulares en este primer periodo, el camarero ya suma cinco carreras impulsadas y un OPS de.764.
Fuera de estos dos casos de éxito inmediato, la atención se centra en las figuras estelares que, tradicionalmente, cargan con el peso ofensivo de sus equipos y que hoy registran números inusualmente bajos.
Randy Arozarena, jardinero de los Seattle Mariners, batea para .250 en sus primeros 24 turnos oficiales de la campaña regular. A pesar de no haber conectado batazos de largometraje en este lapso, tiene un porcentaje de embasado de .400, una cifra sumamente alta que refleja la extrema cautela con la que los lanzadores rivales lo están abordando en cada turno y su gran disciplina para negociar bases por bolas que beneficien al equipo.
En una situación aparentemente más apremiante se encuentra Jarren Duran, el dinámico patrullero de los Boston Red Sox que brilló como el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas en la temporada 2024.
En sus primeros 22 turnos al bate de 2026, Duran promedia apenas .182 sin cuadrangulares y con dos carreras impulsadas en su cuenta personal. Pese a ello, su velocidad sigue siendo una herramienta de élite para correr las bases y un porcentaje de embasarse de .348 indica que el motor ofensivo de Boston sigue buscando la manera de ponerse en circulación a pesar de la momentánea falta de imparables.
Por su parte, el sonorense de los Astros de Houston, Isaac Paredes, también experimenta la fricción de un inicio lento con un promedio de bateo fijado en .227 y cinco carreras impulsadas en 22 turnos consumidos.
Paredes, quien destaca a nivel de Grandes Ligas por su privilegiada visión de la zona de strike, se enfrenta además al reto de un tiempo de juego compartido y rotativo debido a la profunda cantidad de talento que maneja el cuerpo técnico de Houston en su cuadro interior.
Un escenario todavía más frío y complejo es el que reporta Alejandro Kirk con los Toronto Blue Jays. El receptor estelar apenas promedia .125 con un cuadrangular solitario en 16 turnos al bate oficiales.
No obstante, el rendimiento de Kirk debe juzgarse considerando la enorme carga física y mental que conlleva dirigir diariamente el cuerpo de lanzadores de Toronto.
Finalmente, en el renglón ofensivo, Alek Thomas, el guardabosques central de los Arizona Diamondbacks, registra un promedio de .154 en sus primeros 26 turnos. Thomas sigue aportando una defensiva de calibre de Guante de Oro que justifica con creces su permanencia en la alineación titular de los desérticos, pero la organización sigue esperando pacientemente que su bate alcance la consistencia necesaria para explotar todo su potencial ofensivo en Las Mayores.