MLB: Cuatro cosas que aprendimos del sistema ABS Challenge en Spring Training
La MLB está implementando el sistema ABS challenge por primera vez en 2026. Y aunque ya lo hemos visto en acción en los dos primeros días de la temporada regular, su uso más extenso hasta ahora en las Grandes Ligas llegó durante el spring training. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con tamaños de muestra pequeños, revisé los datos del ABS Challenge del spring training, que fueron recopilados en un útil panel en Statcast. Esto es lo que aprendí—y lo que los equipos podrían estar pensando mientras la temporada regular se pone en marcha.
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1. No se desafiaron tantos lanzamientos como podrías pensar
Sospecho que las redes sociales jugaron un papel en esto, ya que cada vez que había un ABS challenge—o dos o tres—durante el spring training, los videos aparentemente se volvían virales en todo momento. A pesar de que los equipos solo tienen garantizados dos desafíos sobre bolas y strikes al iniciar un juego determinado, la gran cantidad de highlights probablemente hizo que pareciera que había una cantidad desproporcionada de desafíos.
En realidad, no fue así. El 1.4% de todos los lanzamientos fueron desafiados durante el spring training, una cifra que coincide con los datos recopilados por MLB de la temporada 2025 de Triple A.
El juego de Opening Night de MLB entre los Yankees y los Giants pareció confirmarlo, ya que solo un lanzamiento fue desafiado—y ratificado a pesar de algo de mala suerte en la transmisión para Netflix—durante todo el partido.
Aunque esto es algo poco emocionante de aprender, no significa que el sistema ABS challenge no vaya a importar. El sistema ABS challenge se convertirá en una parte importante de la estrategia de un equipo al entrar a los juegos, particularmente dependiendo del umpire, y los partidos se verán muy impactados por él.
2. Los catchers van a ser armas legítimas con el sistema ABS challenge
Los catchers fueron, con diferencia, los más exitosos de las tres posiciones autorizadas para desafiar bolas y strikes—catchers, pitchers y batters. Los catchers tuvieron una impresionante tasa de reversión del 60%. Aunque debemos tener en cuenta que algunos de estos receptores eran jugadores de ligas menores y por lo tanto es poco probable que vean acción en Grandes Ligas en 2026, algunos de los mejores catchers defensivos de MLB estuvieron en lo más alto de las tablas de clasificación.
El dos veces ganador del Gold Glove de los Giants, Patrick Bailey, uno de los mejores especialistas en pitch framing del deporte, desafió 14 lanzamientos y acertó en 10 de ellos esta primavera, una impresionante tasa de reversión del 71%. El receptor de los Cardinals Pedro Pagés, otro sólido especialista en pitch framing, acertó en los ocho desafíos que realizó.
Otros catchers de Grandes Ligas como Shea Langeliers, Ryan Jeffers, Henry Davis y Austin Hedges también tuvieron éxito en sus desafíos, con tasas de reversión superiores al 70% en al menos seis desafíos.
Tiene sentido que los catchers sean más hábiles en los desafíos, dado que tienen la mejor vista del plato. Pero el abrumador éxito de tantos receptores de Grandes Ligas esta primavera significa que será fascinante observar cuánto impacto tendrán muchos catchers en los juegos, simplemente gracias al sistema ABS challenge.
3. Jugadores específicos van a ser realmente buenos en esto
Como hemos visto en los datos de los catchers, algunos jugadores van a ser naturales a la hora de desafiar bolas y strikes. Pero los datos también nos dicen que tener éxito al revertir decisiones de bolas y strikes podría ser simplemente una habilidad que puede perfeccionarse y desarrollarse con el tiempo (como la mayoría de las cosas en la vida).
Consideremos la historia del catcher de los Reds, P.J. Higgins, quien ha pasado las últimas dos temporadas con la filial Triple A del equipo, los Louisville Bats. Dado que el sistema ABS challenge se ha utilizado a nivel de Triple A desde 2019, Higgins ha dado muchos golpes al casco. Y en el proceso, se ha vuelto bastante bueno en ello.
Durante la temporada 2025, tuvo éxito en el 77% de sus intentos de desafío. En el spring training, aunque con un tamaño de muestra menor, se superó a sí mismo. Tuvo éxito en los siete desafíos que realizó.
Y al escuchar a Higgins hablar sobre ello, queda claro que ha desarrollado una estrategia para usar el sistema ABS challenge a su favor.
“Lo uso más basándome en la estrategia que simplemente usarlo por usarlo”, dijo Higgins a MLB.com en febrero. “Les he estado diciendo a muchos muchachos que el juego dictará cuándo lo usaré, las situaciones especialmente más tarde en el juego en las entradas más importantes. Lo uso más de forma defensiva que ofensiva”.
Parece probable que otros jugadores de Grandes Ligas también tengan talento para tener éxito en los desafíos ABS. Por ejemplo, ningún bateador esta primavera tuvo éxito en más desafíos (seis) que Willson Conteras de los Red Sox (un ex catcher, quizá no por casualidad). Será interesante ver si ese éxito continúa en la temporada regular—y si surgen otros especialistas en desafíos.
4. Los pitchers fueron mejores en los desafíos de lo que los equipos pensaban
La idea predominante entre muchos equipos de Grandes Ligas parece ser que los pitchers no están en la mejor posición para desafiar bolas y strikes por múltiples razones. La primera es espacial: los pitchers simplemente no tienen una vista tan buena del home plate como la que tendría un catcher o un bateador. La segunda es emocional: los pitchers están involucrados en cada lanzamiento. En otras palabras, los equipos creen que los pitchers piensan que casi cada lanzamiento que hacen es un strike, lo cual no es precisamente propicio para ganar un desafío.
Sin embargo, quizá a los pitchers se les debería dar más oportunidades. Solo hubo 45 intentos de desafío realizados por pitchers en el spring training, así que se trata de un tamaño de muestra pequeño. Pero los pitchers tuvieron éxito en el 56% de esos desafíos, un dato difícil de ignorar.
Eso no significa que a los pitchers se les deba dar la misma libertad que a los catchers o bateadores. Pero el hecho de que los pitchers no hayan sido un desastre total al desafiar decisiones de bolas y strikes significa que los equipos al menos deberían pensarlo dos veces antes de prohibirles hacer un desafío.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/03/2026, traducido al español para SI México.