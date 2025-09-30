Resultados Playoffs MLB 2025: Guardians de Cleveland empatan serie ante Detroit
Este martes 30 de septiembre arrancaron las Series Wild Card de la MLB 2025, el primer capítulo de la postemporada en las Grandes Ligas.
Te puede interesar: MLB: Cal Raleigh desafía a Aaron Judge en una histórica carrera por el MVP de la Liga Americana
En este formato, ocho equipos —cuatro de la Liga Americana y cuatro de la Liga Nacional— disputan series al mejor de tres juegos, con la ventaja de localía para el sembrado más alto. Los ganadores avanzan a las Series Divisionales de la MLB, donde ya esperan los líderes divisionales.
Los matchups de la Serie de Comodín 2025 ofrecen choques imperdibles: en la Liga Americana se enfrentan los Red Sox de Boston contra los Yankees de New York y los Guardians de Cleveland contra los Tigres de Detroit; mientras que en la Liga Nacional se vienen duelos con igual intensidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Reds de Cincinnati y los Padres de San Diego contra los Cubs de Chicago.
Aquí te compartimos los resultados completos de la jornada de este martes y cómo queda definido el camino hacia las Series Divisionales de la MLB 2025.
JUEGO 2/1 OCTUBRE
Tigres 1- 6 Guardians
Los Guardians de Cleveland derrotaron 6 por 1 a los Tigres de Detroit y empataron la serie de comodín de las Grandes Ligas, gracias a una explosiva octava entrada protagonizada por el venezolano Brayan Rocchio. El infielder conectó un jonrón de 116 metros que rompió el empate y desató un rally de cinco carreras, coronado por otro cuadrangular del canadiense Josh Naylor. El triunfo le da vida extra a Cleveland, que buscará sellar el pase a la siguiente ronda este jueves en su casa, el Progressive Field.
Detroit había igualado el marcador en la cuarta entrada con un sencillo del puertorriqueño Javier Báez, pero no logró capitalizar las múltiples oportunidades que generó con corredores en base. Con esta victoria, los Guardianes se medirán en un decisivo tercer juego para definir al rival de los Marineros de Seattle en la ronda divisional de la Liga Americana.
Dodgers- Reds
Red Sox - Yankees
Padres - Cubs
JUEGO 1/30 SEPTIEMBRE
Dodgers 8 - 5 Reds
Una noche explosiva del lineup de los Dodgers de Los Ángeles colocó al equipo a una victoria de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Phillies de Philadelphia.
Blake Snell, que fue el lanzador designado por Dave Roberts para abrir el encuentro, se lució en el montículo con 7 innings pitchados, 4 imparables, 2 carreras permitidas, una base por bola y 9 ponches. A su causa se sumó la ofensiva: rallies importantes y muestras de poder cortesía de Shohei Ohtani y Teoscar Herández, quienes tuvieron noche de dos cuadrangulares cada uno.
Los Reds de Terry Francona tuvieron a Hunter Greene —su mejor lanzador— en el montículo, el pitcher no logró contener la poderosa ofensiva angelina. Aunque los de Cincinnati pudieron anotar 5 carreras, no fue suficiente para superar a los actuales campeones de la Serie Mundial.
Red Sox 3 - 1 Yankees
Los Medias Rojas de Boston lograron asegurar la primera victoria ante los Yankees de New York en la Serie de Comodín de la Liga Americana. Ambas novenas tuvieron en el montículo a sus ases: Garret Crochet, el número uno de la rotación de los Red Sox y Max Fried, el mejor lanzador de los Bombarderos.
Ambos abridores se lucieron en el montículo con más de una centena de lanzamientos: En 6.0 entradas lanzadas, Fried permitió 4 imparables, otorgó 3 bases por bola y recetó 6 ponches con 102 lanzamientos; Garret Crochet lanzó 7.2 entradas de 4 hits, una carrera jonrón de Anthony Volpe, 0 boletos y 11 chocolates con 117 lanzamientos.
Sin embargo, fue el manager de los patirrojos, Alex Cora, quien dio una cátedra de dirección: utilizó solo a dos pitchers —Garret Crochett y Aroldis Chapman— para mantener la racha de victorias ante los Yankees, gracias también a un hit productor de dos carreras del japonés Masataka Yoshida.
Padres 1 - 3 Cubs
El japonés Seiya Suzuki se convirtió en el héroe de la tarde en Wrigley Field al desaparecer la pelota con un jonrón de tres carreras contra el abridor de los Padres, Nick Pivetta. El batazo, que viajó profundo por el jardín izquierdo, cambió el destino del encuentro y encendió a una afición que aguardaba un golpe de autoridad en esta serie de postemporada.
Con ese swing, los Chicago Cubs sellaron la victoria en el Juego 1 frente a San Diego y dieron el primer paso hacia la siguiente ronda. Ahora, la novena de la “Ciudad de los Vientos” se coloca a una sola victoria de enfrentar a los Milwaukee Brewers, el equipo con el mejor récord de toda la Liga Nacional y, por lo tanto, el rival que representa el obstáculo más grande en el camino hacia la Serie Mundial.
Tigres 2 - 1 Guardians
Los Detroit Tigers vencieron 2-1 a los Cleveland Guardians en Progressive Field en el Juego 1 de la Serie de Comodín de la Liga Americana, gracias a una actuación histórica de su as Tarik Skubal.
El zurdo dominó casi de principio a fin y firmó una salida de época: 7.2 entradas, apenas tres hits, una carrera y 14 ponches, igualando el récord de la franquicia en postemporada que databa de 1972 con Joe Coleman.
Fue una verdadera clase magistral de pitcheo, donde mostró por qué es el vigente Cy Young de la Liga Americana y favorito a repetir el premio en 2025. Su única mancha llegó en el cuarto inning, en una polémica jugada en home que permitió la única carrera de Cleveland, pero inmediatamente volvió a controlar el partido con su slider y su recta alta de más de 97 millas.
Los Tigers recuperaron la ventaja en la séptima entrada con un squeeze play ejecutado por Zach McKinstry, suficiente para sostener la victoria pese a un susto en la parte baja de la novena entrada.
Con el marcador 2-1, un error del segunda base Spencer Torkelson permitió que José Ramírez llegara hasta la tercera sin outs, dándole vida a los Guardians. Sin embargo, Cleveland desperdició la oportunidad: Ramírez fue sorprendido entre tercera y home tras un rodado a primera en jugada de fielder's choice, y los felinos lograron apagar la amenaza.
Detroit se adelantó 1-0 en la serie, cimentando su triunfo en la joya de Skubal y en la sangre fría de su defensiva en los momentos más críticos.