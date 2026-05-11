Resumen semanal mexicanos en MLB: Alek Thomas designado para asignación; Assad y Vodnik suman triunfos
Alek Thomas y su salida de Arizona
Los Arizona Diamondbacks designaron para asignación al jardinero central Alek Thomas el viernes 8 de mayo. La decisión de la organización se basó en el estancamiento ofensivo del jugador, quien al momento de su baja promediaba apenas .181 con dos cuadrangulares en 100 apariciones al plato durante la campaña 2026.
Thomas, de 26 años, ya no contaba con opciones de Ligas Menores, lo que obligó al club a colocarlo en waivers para abrir un espacio en el roster al prospecto Ryan Waldschmidt.
A pesar de su valor defensivo de élite —ubicado en el percentil 95 de velocidad de sprint—, Thomas no logró consolidar su bateo tras cuatro temporadas en el equipo grande, dejando un promedio de por vida de .230.
Actualmente, Arizona dispone de un periodo de cinco días para canjearlo o esperar a que sea reclamado por otra franquicia, donde se le considera un candidato ideal debido a su juventud y control contractual hasta 2028.
El dominio ofensivo de Jonathan Aranda
Jonathan Aranda se consolidó esta semana como la pieza central del ataque de los Tampa Bay Rays. El lunes 4 de mayo, el infielder registró un juego de tres imparables en cuatro turnos contra los Toronto Blue Jays, destacando un sencillo en la octava entrada donde rompió el madero ante un lanzamiento de Joe Mantiply.
Te puede interesar: El secreto de Jonathan Aranda en MLB, ¿qué lo hace un gran bateador?
Al día siguiente, continuó su racha con un sencillo productor frente a Kevin Gausman y un doblete clave en la octava entrada que inició la remontada de su equipo.
En lo que va de la temporada 2026, Aranda batea para .265 y, al cierre de esta semana, se posicionó como el líder de las Grandes Ligas en carreras impulsadas con un total de 29. Su consistencia ha sido fundamental para que los Rays lograran una racha de nueve victorias consecutivas en casa, manteniendo un porcentaje de embasado de .370 que lo sitúa entre los bateadores más eficientes de la Liga Americana.
Luces y sombras para Andrés Muñoz
El cerrador de los Seattle Mariners, Andrés Muñoz, vivió una semana de contrastes profundos. El lunes 4 de mayo, el derecho aseguró su séptimo salvamento de la temporada en nueve oportunidades tras colgar el cero en la novena entrada ante los Atlanta Braves.
Sin embargo, el martes 5 de mayo cargó con la derrota al permitir un cuadrangular solitario de 412 pies a Matt Olson en la parte alta del noveno episodio, lo que rompió el empate y sentenció el juego 3-2 en favor de Atlanta.
Muñoz presenta una efectividad inusual de 6.00 tras 15 entradas de labor en 2026, cifra inflada por haber permitido tres cuadrangulares en apenas 16 apariciones, superando ya los dos vuelacercas que concedió en toda la temporada anterior.
A pesar de los problemas de comando, mantiene su capacidad ponchadora con 25 abanicados en la campaña.
Victor Vodnik y su solidez en el relevo
Victor Vodnik sumó una victoria relevante para los Colorado Rockies el viernes 8 de mayo ante los Philadelphia Phillies. El lanzador trabajó dos entradas de labor impecable en un encuentro de entradas extras, permitiendo cero hits y ninguna carrera, con dos ponches y una base por bolas.
Su actuación fue determinante para que Colorado asegurara el triunfo 9-7 en el Citizens Bank Park de Filadelfia.
En la presente temporada, Vodnik se ha establecido como el relevista más confiable de su equipo, acumulando cuatro salvamentos en seis oportunidades. Estadísticamente, el derecho ha mostrado una marcada disparidad entre sus sedes: registra una efectividad de 3.60 en 10 entradas lanzadas como visitante, mientras que en la altitud del Coors Field su promedio de carreras limpias asciende a 11.12 en una muestra reducida de labor.
La eficiencia de Javier Assad desde el bullpen
Javier Assad obtuvo su tercera victoria de la temporada el viernes 8 de mayo tras realizar un relevo largo de 3.2 entradas contra los Texas Rangers. El tijuanense permitió solamente un hit y otorgó una base por bolas, manteniendo la blanqueada durante su estancia en la loma para asegurar el triunfo de los Chicago Cubs por pizarra de 7-1.
Este desempeño reafirma su capacidad para absorber entradas de calidad tras haber sido movido de la rotación abridora al bullpen a finales de abril.
Assad tiene un récord de 3-1 y una efectividad general de 6.00 en 24 entradas durante 2026; no obstante, dicha cifra es engañosa, ya que está fuertemente influenciada por dos salidas desastrosas en abril.
Si se excluyen esos dos encuentros donde permitió 15 carreras, el derecho ha mantenido una efectividad dominante de 0.52, convirtiéndose en una pieza versátil para el manejo del pitcheo bajo las órdenes de Craig Counsell.
El poder emergente de Brandon Valenzuela
El receptor Brandon Valenzuela destacó con los Toronto Blue Jays el sábado 9 de mayo al conectar un cuadrangular de tres carreras en la victoria de su equipo 14-1 sobre los Angels. Valenzuela tuvo el primer juego de cuatro imparables de su carrera, impulsando cuatro carreras y quedándose a solo un triple de completar el ciclo. Su vuelacercas fue el cuarto que conecta en lo que va de la campaña 2026.
Valenzuela ha aprovechado sus oportunidades ante las ausencias en el roster de Toronto, mostrando un perfil de receptor con poder ocasional y solidez defensiva, como lo demostró al retirar a un corredor en el plato durante el mismo encuentro del sábado.
En la temporada general, comparte responsabilidades en la receptoría con su compatriota Alejandro Kirk.
Gabriela Jaquez en Wrigley Field
La basquetbolista de origen mexicano, Gabriela Jaquez, realizó el lanzamiento de honor en Wrigley Field el martes 5 de mayo. Jaquez, estrella de UCLA y seleccionada con la quinta posición global del draft de la WNBA por el Chicago Sky, participó en la celebración del 5 de mayo organizada por los Cubs.
Además del lanzamiento, la hermana de la estrella de la NBA Jaime Jaquez Jr. lideró el tradicional canto de la séptima entrada ante la afición.