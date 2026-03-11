Roberto Osuna vs Italia, el fantasma de las milésimas y una trágica novena entrada en el WBC 2017
Es bien sabido por los fanáticos de este deporte, que el besibol suele ser una especie de ejercicio ambivalente de geometría y azar. Así lo fue para la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol de 2017, cuando el deporte rey se convirtió en una pesadilla aritmética y la fórmula elegida fue el colapso inexplicable de su mejor cerrador.
Aquella noche del 9 de marzo, el Estadio Charros de Jalisco, enclavado en la hidalguía de Zapopan, la novena México quedó eliminada del WBC en un episodio que se definió por un margen de apenas 0.012 puntos.
El torneo comenzó para México con un enfrentamiento ante Italia que apareció controlado, al menos hasta el octavo episodio. La selección nacional llegó a la parte baja de la novena entrada con una ventaja de 9-5. El mánager Edgar González le asignó la responsabilidad de cerrar el juego un joven Roberto Osuna de 22, quien en ese momento estaba convertido en uno de los relevistas más dominantes de las Grandes Ligas con los Blue Jays de Toronto.
La actuación de Osuna, sin embargo, resultó en un colapso sin precedentes.. El cerrador permitió cinco carreras sin lograr registrar un solo out.
Francisco Cervelli —el actual manager de la selección italiana— conectó un doblete al jardín izquierdo, Chris Colabello repitió la hazaña con otro doblete contra la barda, que colocó corredores en segunda y tercera. Alex Liddi bateó otro doble por la línea de tercera que impulsó las dos carreras, el juego estaba entonces 9-7.
Siguió Drew Butera para batear un rodado al campocorto Luis Cruz, quien cometió un error en el fildeo y permitió que Liddi, que estaba en segunda, avanzara a tercera y que Butera se pusiera en base. Finalmente, Drew Maggi recibió una base por bola tras un increíble turno de 10 lanzamientos.
Oliver Pérez entró al relevo con las bases llenas y cero outs. Brandon Nimmo conectó un sencillo que puso el marcador 9-8, y finalmente, John Andreoli selló la victoria italiana 10-9 con un sencillo que impulsó las dos carreras. Osuna terminó con una línea de 0.0 entradas lanzadas —porque nunca sacó un out— tres hits y cinco carreras admitidas, una estadística que sería fundamental para la posterior eliminación matemática de México.
Tras perder contra Puerto Rico y vencer a Venezuela 11-9 el 12 de marzo, México finalizó la primera ronda con un récord de 1-2, igualando en balance a Italia y Venezuela. De acuerdo con las reglas de World Baseball Classic, para romper un triple empate donde los equipos tienen el mismo récord entre sí, se utiliza el cociente de carreras permitidas por entrada defensiva.
Durante el transcurso del juego contra Venezuela, las fuentes oficiales, incluyendo la cuenta de Twitter del World Baseball Classic y la cadena MLB Network, informaron que una victoria de México por dos o más carreras aseguraría su pase a un juego de desempate contra Italia.
Basándose en esta información, el staff mexicano no buscó ampliar la ventaja en las entradas finales y priorizó mantener la ventaja segura de 11-9.
Sin embargo, tras el partido, el Comité Técnico revisó las cifras y determinó que Venezuela, y no México, avanzaría al juego de desempate.
El reglamento de 2017 mencionaba que el cálculo debía incluir entradas parciales.
La delegación mexicana argumentó que, al haber defendido la novena entrada contra Italia —donde recibieron las 5 carreras—, esa entrada debía contabilizarse en el denominador de la fórmula. Pero, el Comité Técnico aplicó el criterio estándar de anotación de beisbol: una entrada parcial solo se acredita si se registra al menos un out.
Debido a que Osuna y Pérez no registraron outs en la novena entrada frente a Italia antes del fin del juego, México recibió el castigo de las 5 carreras en su contra pero fue acreditado con cero entradas defensivas en ese episodio. Esto alteró drásticamente su promedio y el cociente quedó así:
Italia: 1.05 carreras permitidas por entrada.
Venezuela: 1.11 carreras permitidas por entrada.
México: 1.12 carreras permitidas por entrada.
México fue eliminado por una diferencia de 0.012 puntos. Si Osuna hubiera registrado al menos un out en aquel fatídico noveno inning contra Italia, el promedio de México habría sido superior al de Venezuela, lo que les habría permitidos avanzar.
Alrededor de las 3:30 am del lunes 13 de marzo, el WBC confirmó la eliminación de México.
La Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) y el capitán Adrián González presentaron una protesta formal, alegando que el equipo fue inducido al error por la información oficial proporcionada durante el juego y que la regla era intrínsecamente ambigua al no especificar la necesidad de outs para validar una entrada defendida.
A pesar de la protesta, se mantuvo el fallo original, con el argumento de que el cálculo basado en outs es la única forma reconocida de cuantificar el beisbol profesional.
La decisión eliminó a México de la edición 2017 del Clásico Mundial de Beisbol y además hizo que la selección quedara en el último lugar del grupo.
Este incidente provocó una reforma en los sistemas de desempate para ediciones posteriores.
A partir de 2023, el reglamento abandonó la confusa métrica de entradas parciales para adoptar el uso explícito de outs defensivos registrados, y con ello eliminó cualquier margen de interpretación subjetiva sobre el tiempo defendido en el diamante.