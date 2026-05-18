Robinson Canó reforzará a Tomateros de Culiacán en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico
Los Tomateros de Culiacán anunciaron este lunes la contratación de la estrella dominicana Robinson Canó, como su nuevo refuerzo para la temporada 2026-2027 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.
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El segunda base, con amplio recorrido en las grandes ligas, buscará devolver a los guindas a los primeros planos del circuito beisbolero invernal.
La llegada de Canó ocurre en un momento crucial para la organización culichi, que busca sacudirse el amargo sabor de boca de la campaña anterior. Los Tomateros terminaron como subcampeones de la LAMP en el ciclo 2025-2026, una racha adversa que se extendió hasta la Serie del Caribe, pues la novena sinaloense sucumbió en ambas instancias definitivas frente a los Charros de Jalisco.
El palmarés reciente de Canó en territorio azteca con los Diablos Rojos del México respalda las expectativas de la afición.
Durante la temporada de su debut en 2024, el infielder firmó una actuación histórica en la Liga Mexicana de Beisbol Banorte al proclamarse campeón de bateo con un estratosférico promedio de .431.
El de San Pedro de Macorís conectó 141 imparables, remolcó 77 carreras y registró un OPS de 1.114, lo que le valió el galardón de Jugador Más Valioso del circuito de verano.
En la actual temporada 2026, promedia un porcentaje de bateo de .324, producto de 35 hits en 108 turnos oficiales, acumulando además 6 cuadrangulares y 26 carreras impulsadas. Su constancia en el plato representa una adición de enorme valía para el esquema de Culiacán.