Semana Mexicanos en MLB: Brandon Valenzuela conecta su primer jonrón; Andrés Muñoz consigue su primer salvado
Brandon Valenzuela
El receptor Brandon Valenzuela registró su primer cuadrangular en las Grandes Ligas el viernes 10 de abril durante el encuentro entre los Blue Jays de Toronto y los Twins de Minnesota. El batazo, un vuelacercas de dos carreras en la parte baja de la cuarta entrada, permitió a su equipo revertir una desventaja de 3-4 para tomar el liderato 5-4 en un juego que Toronto terminó ganando 10-4.
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Valenzuela conectó un splitter de 84.4 mph del pitcher Woods Richardson, que resultó en un batazo con una velocidad de salida de 111.4 mph y una distancia de 382 pies por el jardín derecho del Rogers Centre. El pasado 5 de abril, el pelotero originario de Hermosillo, Sonora, se convirtió así en el mexicano número 153 en debutar y producir en el máximo nivel del beisbol. profesional.
Jonathan Aranda
Jonathan Aranda definió el encuentro del sábado 11 de abril entre los Rays de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York con un hit decisivo en la décima entrada. Con las bases llenas y un out, el infielder conectó un rodado ante David Bednar que el infielder Jazz Chisholm Jr no pudo controlar, permitiendo la anotación de la carrera que selló la victoria de los Rays por marcador de 5-4.
Este triunfo representó el primer walk off para la organización de Tampa Bay en el Tropicana Field desde agosto de 2024. Previamente en la misma semana, Aranda contribuyó con dos imparables y una carrera impulsada en la serie contra los mismos rivales divisionales.
El tijuanense se mantiene como líder de cuadrangulares y carreras impulsadas del equipo.
Andrés Muñoz
Andrés Muñoz aseguró una victoria para los Mariners de Seattle el 12 de abril al cerrar el juego contra los Astros de Houston en la novena entrada sin permitir carreras y recetando un ponche a Joey Loperfido.
El 10 de abril consiguió además su primer juego salvado de la temporada en la victoria de los Mariners ante los Astros.
El cerrador ha mantenido su efectividad en 3.00 con dos victorias, una derrota y un juego salvado en la temporada 2026.
Taijuan Walker
Taijuan Walker tuvo su primera victoria de la temporada regular el sábado 11 de abril en el enfrentamiento de los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. El derecho trabajó durante cinco entradas completas en las que permitió dos carreras y cuatro imparables, registrando seis ponches y otorgando dos bases por bolas en la victoria final de 4-3.
Con esta actuación, Walker alcanzó la cifra de 1,100 ponches en su trayectoria profesional en las Grandes Ligas. El veterano ha tenido tres aperturas en lo que va de la campaña 2026, sumando un total de 14.2 entradas lanzadas y 12 abanicados para estabilizar la rotación abridora de Filadelfia.
Ramón Urías
Ramón Urías conectó su segundo cuadrangular de la temporada el 6 de abril en el partido de los Cardinals de San Luis contra los Nationals de Washington. El vuelacercas de dos carreras se produjo en la parte alta de la sexta entrada ante un lanzamiento de Ken Waldichuk, recorriendo 414 pies hacia el jardín central con una velocidad de salida de 106.8 mph.
Javier Assad
Javier Assad registró una salida dominante el 7 de abril en el encuentro de los Cubs de Chicago contra los Rays de Tampa Bay, acreditándose el triunfo tras laborar 5.2 entradas sin permitir carrera. El lanzador tijuanense limitó a la ofensiva rival a un solo imparable, ponchó a tres bateadores y mantiene una efectividad perfecta de 0.00 en el inicio de su campaña.
Assad realizó un total de 63 lanzamientos en esta salida, logrando retirar a siete bateadores de manera consecutiva en un tramo del juego. Esta actuación marcó su regreso exitoso a la rotación de los Cubs tras haber estado ausente durante gran parte del ciclo anterior por una lesión.