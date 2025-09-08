Semana Mexicanos en MLB: Javier Assad consigue su segunda victoria en MLB
El lanzador tijuanense Javier Assad volvió a la rotación de Chicago a mitad de agosto tras perderse más de medio año por una lesión de oblicuo. Su primera apertura del 2025 fue complicada: ante Toronto, permitió 4 carreras en 4 entradas y cargó con la derrota.
Sin embargo, Assad ha recuperado su nivel competitivo. En sus siguientes salidas mostró mejoría constante, y logró victorias consecutivas: primero obtuvo su primer triunfo del año frente a Colorado y luego sumó su segunda victoria al trabajar 5.1 episodios precisos en la paliza 11-5 sobre Washington.
En el juego ante los Nationals permitió 4 carreras y ponchó a cuatro bateadores para mejorar su marca a 2-1 en la temporada. Después de lo mucho que le costó regresar a la MLB tras su lesión, Assad parece estar de vuelta y aporta estabilidad en una rotación de Cubs marcada por lesiones.
Alejandro Kirk llega a 12 jonrones con los Blue Jays
El receptor sonorense Alejandro Kirk continúa consolidándose como uno de los catchers más valiosos de las Grandes Ligas, gracias a su aporte defensivo y ofensivo. Kirk conectó recientemente su cuadrangular número 12 de la campaña, con lo que llega a 65 carreras impulsadas y promedio de bateo de .294.
Alex se encuentra a dos jonrones de igualar su mejor marca personal de 14 vuelacercas en una temporada, lograda en 2022. De hecho, esta temporada 20225 de Kirk se perfila muy similar a la del 2022, cuando fue seleccionado por primera vez en su carrera al All-Star Game de las Grandes Ligas. En aquella ocasión bateó para .285 con 14 jonrones y 63 impulsadas y ganó el Bate de Plata como receptor.
Ahora, con 12 jonrones y números ofensivos parecidos, Kirk está encaminado a repetir ese nivel estelar. Cabe destacar que fue All-Star tanto en 2022 como en 2025. Su combinación de contacto, poder moderado y buena defensa lo mantienen como pieza clave de Toronto mientras el equipo lidera la División Este de la Liga Americana.
Alejandro Osuna busca su lugar con los Rangers
El joven Alejandro Osuna ha empezado a brillar con Texas. Poco a poco el mexicano se gana la confianza del manager Bruce Bochy. En el juego del 1 de septiembre en Arizona, Osuna ingresó como reemplazo por el lesionado Adolis García y se vistió de héroe en extra innings.
Conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada que rompió el empate y encaminó la victoria 7-5 de los Rangers sobre los Diamondbacks. Este batazo impulsó las carreras de la victoria y fue clave para que Texas se apuntara su sexta victoria al hilo.
Bochy ya había elogiado a Osuna desde su debut, destacando su energía, pasión por el juego y sólida defensa en los jardines Ahora el mexicano responde en momentos de presión, lo que refuerza la confianza del piloto en él.
Luis Urías está listo para regresar con los Brewers
El infielder mexicano Luis Urías está listo para una nueva etapa con Milwaukee, uno de los mejores equipos de MLB en 2025. Urías fue dado de baja por los Atléticos de Oakland a finales de agosto, quedando brevemente sin equipo.
Apenas seis días después de ser liberado, logró regresar a los Cerveceros al firmar un contrato de Ligas Menores con Milwaukee. Este movimiento le brinda una segunda oportunidad en la organización donde vivió sus mejores momentos en Las Mayores. Con Milwaukee —equipo en el que estuvo de 2020 a 2023—, Urías tuvo su pico de rendimiento: en 2021 conectó 23 cuadrangulares y 75 impulsadas, su mejor temporada hasta ahora
Ahora vuelve a un equipo de Cerveceros líder de su división.
Urías debutó este 4 de septiembre con el equipo de Triple-A Nashville y lo hizo conectando 3 imparables en 4 turnos al bat. Este domingo conectó su primer cuadrangular con el equipo. Si el de Magdalena de Kino logra reencontrar su nivel, podría aportar profundidad valiosa a Milwaukee en plena recta final.
Los Brewers atraviesan un gran momento y sumar a un jugador experimentado como Urías, sólido a la defensiva, podría ser un movimiento clave para el equipo.
Ramón Urías sigue brillando con los Astros de Houston
El sonorense Ramón Urías vive un gran momento como miembro de los Astros de Houston, un equipo contendiente a playoffs como líder de la División Oeste de la Liga Nacional. Urías llegó a Houston vía cambio desde Baltimore y rápidamente ha contribuido con su bate oportuno.
El 1 de septiembre, conectó su 10º cuadrangular de la temporada en el triunfo 8-3 de Houston sobre los Angelinos. Ese batazo solitario del mexicano abrió la pizarra en la quinta entrada y encaminó la ofensiva de los Astros. En total Urías se fue de 4-2 con 2 impulsadas en ese juego.
Desde su llegada a Houston, ha aportado contacto y poder ocasional —acumula .252 de promedio de bateo con alrededor de 40 RBI a la fecha—. Más importante aún, los Astros marchan líderes en el Oeste de la Americana, con 4.5 juegos de ventaja sobre Seattle al iniciar septiembre.
Ramón se incorporó a un equipo contendiente que busca repetir postemporada, y sus actuaciones han ayudado a mantener a Houston en la cima divisional. Con 10 jonrones ya en su cuenta y defensiva versátil en el cuadro, Urías se ha vuelto un aporte valioso para unos Astros encaminados a la Serie Mundial.