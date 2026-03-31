Semana Mexicanos en MLB: Jonathan Aranda lidera la ofensiva tricolor en las Grandes Ligas
La temporada 2026 de las Grandes Ligas comenzó con 7 peloteros mexicanos en los rosters del Opening Day de MLB; desde el poder ofensivo de Jonathan Aranda en la División Este de la Liga Americana hasta el impacto defensivo de Alek Thomas en la División Oeste de la Liga Nacional, el contingente tricolor busca consolidar un año histórico tras la decepcionante actuación en el Clásico Mundial de Beisbol.
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Jonathan Aranda
El infielder tijuanense ha tenido un gran inicio de campaña como titular de los Tampa Bay Rays. En sus primeros juegos, Aranda registra un promedio de bateo de .375 y un OPS de 1.101. Su impacto fue inmediato al conectar un cuadrangular de 405 pies en el juego inaugural contra los Cardinals.
La consistencia de Aranda quedó de manifiesto el 29 de marzo, cuando se fue de 6-3 con un doble y dos carreras impulsadas.
José Urquidy
En su nueva etapa con los Pirates, el mazatleco ha asumido un rol en el bullpen orientado a situaciones de alta presión. Durante la semana de apertura, Urquidy registró su primer salvamento de la temporada al trabajar una entrada completa sin permitir carreras, manteniendo una efectividad impecable de 0.00.
Aunque su WHIP se sitúa en 2.00 tras permitir un hit y otorgar una base por bolas en su debut, su capacidad para colgar el cero fue vital para asegurar la victoria de Pittsburgh. La organización proyecta utilizar su experiencia en relevos largos y cierres tácticos durante el primer semestre del año.
Alejandro Kirk
El receptor estrella de Toronto ha mostrado claroscuros en el inicio del calendario. Defensivamente, Kirk se mantiene como un referente de élite en el encuadre de lanzamientos, tras liderar la liga con +16 carreras de encuadre la temporada anterior.
Sin embargo, su promedio de bateo se encuentra en .083 tras conectar solo un cuadrangular en 12 turnos oficiales. Los Blue Jays confían en que su disciplina en el plato, que lo sitúa entre los mejores en contacto de la liga, le permita estabilizar sus números ofensivos en abril.
Isaac Paredes
Consolidado en la antesala de los Astros, Paredes ha iniciado el 2026 como un motor de carreras para la escuadra de Houston, aunque su jornada ha sido agridulce. En cuatro juegos disputados, el sonorense batea para .188 con cuatro carreras producidas pero acumula 5 ponches. Su mejor actuación ocurrió el 29 de marzo ante los Angels, donde se fue de 5-2 con dos dobletes y un par de impulsadas.
Con un contrato de 9.35 millones de dólares para esta campaña, su rol es indispensable para el equipo. Paredes destaca por su capacidad de jalar la pelota, una cualidad que cobra mayor valor en un parque como el de Houston, donde el jardín izquierdo es corto y de barda baja
Andrés Muñoz
El cerrador estelar de los Mariners, ha tenido apariciones intermitentes para preservar su brazo tras la carga del Clásico Mundial. En dos relevos durante la última semana de marzo, Muñoz acumula dos entradas de labor con tres ponches, aunque su efectividad se disparó a 9.00 tras permitir un cuadrangular de dos carreras en una de sus salidas.
A pesar del promedio de carreras limpias temprano, Muñoz selló una victoria clave el 27 de marzo ante los Guardians al retirar la novena entrada con un rodado al campocorto. Su velocidad sigue superando las 100 mph, y se mantiene como la opción principal de Seattle para los rescates en la División Oeste de la Americana.
Ramón Urías
Iniciando su trayectoria con la organización de San Luis, Urías ha desempeñado un rol de utilidad dinámico en el cuadro interior. En la caja de bateo, sin embargo, la historia ha sido otra. El sonorense registra apenas un doblete en seis turnos para un promedio de .167.
Urías ha sido utilizado principalmente en la tercera base, aportando la solvencia defensiva que le otorgó un Guante de Oro en el pasado. Su versatilidad para cubrir también el campocorto y la segunda base lo convierte en una pieza de rotación constante para el manager de los Cardinals.
Cody Ponce
El regreso de Cody Ponce a las Grandes Ligas tras su paso por Asia ha sufrido un revés dramático. Durante su debut con los Blue Jays el 30 de marzo contra los Rockies, Ponce sufrió una lesión en la rodilla derecha en la tercera entrada mientras intentaba fildear un rodado lento de Jake McCarthy.
El lanzador tuvo que abandonar el encuentro en un carrito tras colapsar en el terreno de juego. Actualmente, el equipo se encuentra a la espera de los resultados de una resonancia magnética para determinar el alcance del daño, lo que genera incertidumbre sobre su continuidad en la rotación abridora de Toronto para el resto de la temporada.