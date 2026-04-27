Semana Mexicanos MLB: Aranda y Paredes brillan con juegos de dos cuadrangulares; Alek Thomas luce en la CDMX
Victor Vodnik consigue su cuarto salvamento
El relevista de los Rockies de Colorado, Victor Vodnik, aseguró su cuarto salvamento de la temporada este domingo, durante el primer juego de una doble cartelera en la que los Rockies vencieron 3-1 a los Mets de New York.
El lanzador derecho completó una entrada perfecta con dos ponches y logró una recuperación necesaria tras un periodo de inestabilidad. Esta actuación permitió reducir la presión sobre su puesto como cerrador, luego de haber fallado en dos de sus seis oportunidades previas de rescate en lo que va del año.
A pesar del salvamento, las estadísticas de Vodnik reflejan la complejidad de lanzar en estadios de alta rotación. El mexicano acumula una efectividad de 6.94 y un WHIP de 1.97 tras 11.2 entradas laboradas.
Su desempeño del domingo contrastó significativamente con su aparición del 23 de abril ante los San Diego Padres, donde permitió cinco carreras en apenas dos tercios de entrada. Por ahora, la gerencia de los Rockies mantiene la confianza en su brazo, aunque relevistas como Antonio Senzatela y Zach Agnos se mantienen con salvamentos múltiples en el equipo.
Alek Thomas conecta cuadrangular en la Mexico City Series
El jardinero Alek Thomas destacó en la cartelera internacional de la MLB al conectar un cuadrangular de dos carreras el sábado 25 de abril de 2026.
El batazo ocurrió en el Estadio Alfredo Harp Helú durante el primer encuentro de la serie en la Ciudad de México frente a los San Diego Padres. Thomas, quien rindió homenaje a su herencia materna portando la bandera nacional antes del juego, conectó una pelota que alcanzó los 415 pies de distancia con una velocidad de salida de 101.0 mph ante los lanzamientos de Germán Márquez.
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Este fue el segundo jonrón de la semana para el pelotero de los Arizona Diamondbacks, quien previamente había conectado su primero de la temporada el 21 de abril contra los Chicago White Sox.
Isaac Paredes y una semana de ensueño en Houston
Isaac Paredes consolidó su producción con los Astros de Houston al conectar tres cuadrangulares esta semana.
La racha inició el lunes 20 de abril, cuando el antesalista disparó dos vuelacercas solitarios en la victoria de 9-2 sobre los Cleveland Guardians. Este desempeño marcó el noveno juego de múltiples jonrones en la carrera de Paredes y puso fin a una sequía inicial de 75 apariciones al plato en la que no había logrado conectar de cuatro esquinas durante la temporada.
El sonorense cerró el periodo con su tercer cuadrangular del año el domingo 26 de abril, contribuyendo al triunfo 7-4 contra los New York Yankees. Paredes además estableció una marca personal en la temporada al registrar tres carreras impulsadas y tres anotadas.
Tras este avance, sus estadísticas generales se situaron en un promedio de bateo de. 233 con 14 carreras impulsadas, 20 imparables, 3 de ellos cuadrangulares.
Andrés Muñoz llega a cinco salvamentos en Seattle
Andrés Muñoz alcanzó su quinto salvamento de la temporada 2026 tras asegurar la victoria de 11-9 de los Seattle Mariners ante los St. Louis Cardinals el sábado 25 de abril.
Muñoz resolvió la novena entrada permitiendo una base por bolas, pero forzó una doble matanza clave por parte de Nathan Church para extinguir la amenaza del equipo rival.
Aunque su efectividad se sitúa en 6.55 debido a un inicio de campaña irregular, el lanzador derecho mantiene una de las tasas de ponches más altas del equipo, acumulando 18 abanicados en 11 entradas.
El lanzador sinaloense ha concretado cinco de sus seis oportunidades de salvamento hasta la fecha.
A pesar de los cuestionamientos externos por su control en salidas previas, la dirección técnica de los Mariners reafirmó a Muñoz como el cerrador principal. Al finalizar la semana, Muñoz se posiciona en el octavo puesto entre los líderes de rescates de la Liga Americana.
Jonathan Aranda y su demostración de poder
Jonathan Aranda registró una semana de alta productividad ofensiva con los Tampa Bay Rays al sumar un total de tres cuadrangulares.
El viernes 24 de abril, el infielder logró su primer juego de múltiples jonrones en las Grandes Ligas durante el triunfo 6-2 frente a los Minnesota Twins. Sus batazos en la cuarta y sexta entrada, esta última alcanzando los 414 pies con una velocidad de salida de 105.0 mph, confirmaron su ascenso como una amenaza de poder legítima en la parte media del lineup.
Solo unos días antes, el 21 de abril, Aranda había conectado su primer cuadrangular de la semana en un enfrentamiento contra los Cincinnati Reds. Al concluir el periodo, el pelotero acumuló seis vuelacercas en la temporada regular y demostró disciplina en el plato al producir carreras adicionales a través bases por bolas con las almohadillas congestionadas .
Javier Assad logra su segunda victoria en el Wrigley Field
Javier Assad obtuvo su segunda victoria de la temporada el 23 de abril de 2026, tras una sólida labor como relevista en el triunfo de los Chicago Cubs 8-7 sobre los Philadelphia Phillies. Assad ingresó en la décima entrada con el juego empatado y retiró a los tres bateadores enfrentados en orden, evitando que el corredor automático anotara. Esta actuación permitió que los Cubs definieran el encuentro en la parte baja del mismo episodio mediante un hit de oro de Dansby Swanson.
El encuentro destacó además por la presencia del piloto mexicano de IndyCar, Pato O'Ward, quien realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola y fue recibido en el plato por el propio Assad.
Assad, quien ha desempeñado roles tanto de abridor como de relevista largo este año, situó su récord en 2-1 con una efectividad de 5.40, consolidándose como un brazo polivalente en el cuerpo de lanzadores de los Cubs.