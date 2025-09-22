Semana Mexicanos MLB: Isaac Paredes regresa con Astros y conecta su jonrón 20 de la temporada
Isaac Paredes regresó esta semana a la alineación de los Astros de Houston tras salir de la lista de lesionados y tuvo un impacto inmediato: el sonorense conectó un cuadrangular solitario —su número 20 en la campaña— en el juego de este domingo ante los Marineros de Seattle. Paredes fue activado justo después de que Houston colocara a Yordan Álvarez en la lista de lesionados y asumió de inmediato el rol de bateador designado dentro de la alineación estelar de los Astros.
Con la llegada de Carlos Correa desde los Twins de Minnesota y Ramón Urías desde los Orioles de Baltimore, los Astros tienen cubierta la tercera base y un infield sólido de cara al cierre de temporada. Sin embargo, el gran desempeño ofensivo de Paredes lo convierte en una pieza ideal para asumir el rol de designado.
Su historia reciente añade aún más mérito: tras sufrir una distensión severa en el tendón de la corva, Paredes decidió no someterse a una cirugía que habría puesto fin a su temporada, como inicialmente se había anunciado. En lugar de ello, el antesalista optó por un tratamiento menos invasivo que incluyó inyecciones de PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y un periodo de reposo, gracias al que hoy está de regreso con el equipo para la recta final de la temporada regular.
Con seis juegos por jugar, los Astros siguen en la pelea como aspirantes al Wild Card. Tras la reciente barrida por parte de los Marineros de Seattle, Houston quedó empatado con Cleveland por el último comodín de la Liga Americana. De hecho, un escopetazo de Paredes en la octava entrada del domingo acortó la desventaja en el Oeste ante los Marineros, aunque al final sucumbieron 7-3.
Andrés Muñoz llega a 37 salvados y los Marineros conquistan la División
E relevista sinaloense Andrés Muñoz sigue consolidándose como brazo de confianza en la novena de Seattle. El pasado fin de semana sumó su rescate número 37 en la temporada, tras preservar una victoria 6-4 sobre Houston.
En esa misma entrada final, Muñoz resolvió al enfrentar a tres bateadores, permitiendo solo un hit y bajando su efectividad de la campaña a 1.49 Con su tercer ponche de la noche llegó a 37 salvamentos en 44 oportunidades, y acumula 52 ponches en 54 episodios lanzados. El cerrador de 26 años mantiene un impresionante WHIP de apenas 1.01.
Muñoz entró al exclusivo club de taponeros mexicanos que superan las 30 salvadas en una campaña y ahora se acerca a la marca histórica del monclovense Joakim Soria —43 salvamentos en 2010 con los Reales de Kansas City—. Aunque sumando 37 rescates queda a 6 de esa cifra, de todos modos su temporada es brillante.
Además, Seattle aseguró el liderato de la División Oeste de la Americana al completar la barrida sobre Houston, colocándose tres juegos arriba con seis por disputar. Muñoz ha sido pieza clave de los Marineros: lidera el bullpen con 37 salvamentos y respalda las aspiraciones de Seattle rumbo a octubre.
Jarren Duran conecta su cuadrangular número 16
El jardinero mexicano-estadounidense Jarren Duran ha aportado poder en Boston, ya sumando 16 cuadrangulares en la temporada. El más reciente de ellos fue un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, que dio ventaja 4-3 a los Medias Rojas en la victoria sobre Tampa Bay el 19 de septiembre. Con ese bambinazo frente a Chris Murphy, Duran llegó a 16 vuelacercas y confirmó que se ha vuelto un bateador decisivo en momentos cruciales.
Los Red Sox encaran la última semana de campaña viva en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Tras dejar fuera a Tampa Bay, Boston quedó empatado con Houston por el segundo boleto de comodín y un juego y medio por encima de Cleveland. Ahora afrontan las últimas dos series del calendario: en Toronto contra los Blue Jays, y luego en Detroit ante los Tigers. En ambos duelos necesitan mantener su ritmo ofensivo para colarse en octubre; Duran, con su velocidad y poder (16 jonrones, .280 de promedio), será clave en la causa de Boston para mantenerse en la pelea por un puesto en la postemporada.
Randy Arozarena, valioso para los Marineros de Seattle
Randy Arozarena continúa demostrando que su aporte al equipo de Seattle va más allá de la ofensiva: el 17 de septiembre ejecutó una jugada defensiva increíble, lanzando un misil desde el jardín izquierdo para eliminar a Vinnie Pasquantino en el plato. Con dos outs en la quinta entrada, Arozarena recogió un rodado en el prado izquierdo y metió un disparo perfecto hacia home, cortando en seco el intento de anotación rival. Esta habilidad defensiva subraya su condición de jugador indispensable: aporta en todos los aspectos del juego.
Al mismo tiempo, Arozarena sigue encendido en el bateo. Su cuadrangular de tres carreras contra los Cardinals elevó a 27 la cifra de jonrones en su cuenta personal, superando el récord de cualquier campaña anterior en su carrera. A ese bambinazo ante Matthew Liberatore se suman 28 bases robadas, con lo que apunta a ingresar al selecto club 30–30 —30 cuadrangulares y 30 robadas—.
Arozarena ha sido un motor ofensivo y defensivo. Sus 27 jonrones marcan un nuevo récord personal, y su versatilidad ha sido determinante para que Seattle cierre la temporada como líder del Oeste.
Tigres envían a José Urquidy a Triple A
El mazatleco José Urquidy no ha logrado consolidarse en su inicio con los Tigres de Detroit y la muestra más clara llegó esta semana, cuando la organización lo designó para asignación.
Aunque oficialmente fue colocado bajo ese estatus, el movimiento derivará en que sea enviado a Triple-A Toledo, decisión que se hará efectiva en los próximos días. Urquidy, que recién había regresado de la lista de lesionados, permitió dos carreras en 2.1 entradas distribuidas en dos apariciones, con tres ponches y una efectividad de 7.71, cifras que evidencian sus dificultades recientes.
La medida de Detroit coincide con un tramo crítico de la temporada: los Tigres desperdiciaron una ventaja de doble dígito en el liderato de la División Central y, tras una barrida sufrida ante Cleveland, apenas conservan una diferencia mínima en la cima.
El derecho, que firmó con la organización en marzo después de superar una cirugía Tommy John, deberá aprovechar su paso por las menores para recuperar ritmo y demostrar que puede ser un brazo confiable. Su futuro inmediato dependerá de cómo responda en Toledo y de si logra volver a ganarse un sitio en un bullpen que enfrenta una recta final apremiante.