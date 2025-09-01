Semana mexicanos MLB: Javier Assad logra primera victoria con Cubs
El lanzador tijuanense finalmente logró su primera victoria de la temporada después de una larga rehabilitación por una lesión en el oblicuo, y en su cuarta apertura desde su regreso firmó una salida de calidad frente a los Rockies de Colorado: trabajó seis entradas completas en las que permitió únicamente tres carreras y siete imparables, regaló dos pasaportes y recetó un ponche, una actuación sobria pero suficiente para darle a los Cachorros el triunfo y, a él, la satisfacción de volver a saborear la victoria tras cuatro meses fuera de acción.
Gracias al respaldo ofensivo de los Cubs, se apuntó el triunfo 4-3 sobre los Rockies, su primera victoria en casi un año —no ganaba desde agosto de 2024—.
Una semana agridulce para Andrés Muñoz
El relevista sinaloense alcanzó 32 salvamentos en la temporada al cerrar una victoria ante los Guardianes de Cleveland, consolidándose entre los líderes de rescates de la Liga Americana. Sin embargo, en esa misma serie sufrió su séptimo blown save del año al permitir la ventaja en la novena entrada frente a los Guardians, cuando el infielder Steven Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardinero central Julio Rodríguez.
A pesar de ese tropiezo, Muñoz tuvo una semana histórica: ingresó al Top 5 histórico de los Mariners en salvamentos, llegando a 70 rescates de por vida con Seattle. “El Plebe” está en compañía de los grandes nombres que encabezan la lista, como Kaz Sasaki y Edwin “Sugar” Díaz.
Jarren Duran, uno de los más valiosos en Boston
El guardabosque mexamericano tuvo una semana explosiva con el bate. Conectó un jonrón dentro del parque de tres carreras en el quinto inning ante Pittsburgh, rompiendo un empate 1-1 y poniendo la pizarra 4-1 – batazo que a la postre decidió la victoria 5-2 de los Medias Rojas.
Unos días antes, había sacudido un cuadrangular de tres carreras —el número 13 de su campaña— frente a Baltimore, volteando un déficit de dos anotaciones y dando ventaja de 4-3 a los Red Sox. Eventualmente, los Red Sox pudieron completar una barrida ante sus rivales divisionales y escalar en el standing de la División Este de la Liga Americana.
Ramón Urías tiene su mejor momento con los Astros de Houston
El infielder sonorense vive su mejor momento de la temporada tras llegar a Houston en agosto vía cambio desde los Orioles de Baltimore. En la última semana su bate respondió con solidez: promedia alrededor de .278 desde que se unió a los Astros, con 15 hits, 1 HR y 4 empujadas, incluyendo apariciones oportunas como cuando frustró un juego perfecto en la octava entrada ante su ex equipo de Baltimore con un imparable clave.
A la defensiva, Urías ha brillado con jugadas espectaculares en la segunda base; por ejemplo, se lució robándole un hit a Mike Trout con una impresionante atrapada y un tiro rápido y certero a la primera base.
Randy Arozarena se acerca al histórico 30-30
El patrullero de origen cubano alcanzó los 26 cuadrangulares en la campaña y se acerca a la codiciada marca del 30-30. Arozarena conectó tres jonrones en la semana, destacando uno en la serie interliga contra San Diego y otro este domingo ante Cleveland.
Con 26 vuelacercas y 24 bases robadas al cierre de agosto, el toletero de Seattle acaricia la posibilidad de unirse, por primera vez en su carrera, al club de 30 jonrones y 30 estafas en 2025.
Valente Bellozo con un gran relevo de 4.1 entradas.
Tras pasar al bullpen como relevista largo con los Marlins de Miami, el joven derecho brilló en su más reciente aparición. Frente a la costosa ofensiva de los Mets de Nueva York —el equipo con la nómina más alta de las Grandes Ligas—Bellozo tuvo un relevo efectivo de 4.1 entradas, permitiendo apenas 1 carrera y 4 hits, con 3 ponches incluidos
Aunque Miami terminó cayendo en ese duelo divisional, el mexicano limitó el daño y mantuvo a su equipo en juego con su sólido desempeño desde la lomita.
Alejandro Kirk contribuye a la causa de los Blue Jays
El receptor tijuanense continúa aportando en ambos aspectos del juego. Con el bat conectó su cuadrangular número 11 de la temporada, un batazo de dos carreras al jardín derecho-central que amplió la ventaja de Toronto en ese momento.
Además, brilló a la defensiva al poner out a un corredor rival en tercera base: Kirk sorprendió a Matt Wallner en la antesala cuando este intentaba avanzar en jugada de toque fallido.
El receptor tijuanense continúa siendo clave para Toronto, que se mantiene como líder de su división, y su aporte ha sido fundamental en ambos aspectos del juego.