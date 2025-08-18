Semana Mexicanos MLB: Marcelo Mayer se someterá a cirugía de muñeca
El manager de los Red Sox de Boston, Alex Cora anunció que el novato mexicano Marcelo Mayer será operado de la muñeca derecha, lo que pondrá fin a su prometedora temporada de debut en las Grandes Ligas.
La intervención médica llega luego de una lesión sufrida el 23 de julio en Philadelphia y un intento fallido de rehabilitación con inyecciones de cortisona, dejando claro que el descanso ya no era una opción viable. Se espera que el tiempo de recuperación sea de aproximadamente tres meses, lo que le permitiría estar en forma para el Spring Training de 2026.
Este acontecimiento adquiere una dimensión emocional al tomar en cuenta que este es el tercer año consecutivo que Mayer ve su campaña truncada por lesiones.
Alejandro Kirk roba la primera base de su carrera en MLB
El 15 de agosto de 2025, en una velada que ya había comenzado a destacar por momentos clave, Alejandro Kirk protagonizó un episodio para la memoria: con un 0‑2 en cuenta ante Myles Straw, se lanzó de manera inesperada hacia la segunda base y logró el primer robo de base de su carrera en las Grandes Ligas. Este acto inusitado, especialmente para un receptor, arrancó una ovación por parte de los fanáticos en el Rogers Centre.
La heroicidad siguió su curso: en ese mismo juego, Kirk había conectado un jonrón oportuno y posteriormente conectó un imparable que impulsó dos carreras y selló la remontada de los Blue Jays por 6‑5 ante los Rangers de Texas.
En la semana, el catcher de los Azulejos también conectó su cuadrangular número 9 de la campaña.
Ramón Urías rompe el juego perfecto de los Orioles de Baltimore
El novato de los Orioles de Baltimore, Brandon Young, estaba siendo protagonista de una actuación brillante, al llevar un juego perfecto hasta siete entradas completas más dos tercios, imponiendo una tensión histórica que solo había sido igualada en 1998.
Fue entonces cuando Ramón Urías, recién arribado a los Astros tras ser canjeado desde Baltimore antes de la fecha límite de cambios, irrumpió con un toque suave en el terreno para embasarse con dos outs en la octava entrada, culminando una jugada que exigió un lanzamiento apresurado y erróneo del montículo, otorgándole el acceso a la segunda base.
La jugada extinguió cualquier atisbo de perfección. Aun así, Young selló ocho entradas en blanco con un solo imparable permitido, logrando así su primera victoria en Grandes Ligas.
El originario de Magdalena de Kino ha tenido un gran inicio ofensivo con Houston. En 12 juegos y 35 turnos, batea para .286 con 10 imparables, un cuadrangular, dos dobles y cuatro carreras impulsadas.
Andrés Muñoz y Randy Arozarena visitan a los niños de Little League
Este domingo 17 de agosto, en el marco del emocionante Little League Classic en Williamsport, Andrés Muñoz y Randy Arozarena se reunieron con los niños del equipo Swing Perfecto de Chihuahua, campeones de la región de México. “Es muy emocionante para mí estar aquí, estar con ellos y conversar un poco con ellos. Eso es clave para mí. Simplemente conocerlos un poco más”, dijo Muñoz, que esta semana logró su salvamento número 29 de la campaña.
Arozarena, enfundado en el icónico sombrero vaquero del equipo infantil, posó junto a los niños con su ya característica pose de celebración. "Es muy especial el cariño que me dan. Me da la impresión de que estoy haciendo las cosas bien... Ojalá dentro de unos años puedan decir que al menos me admiraban, y eso es una de las cosas que realmente disfruto: ser el tipo de persona a quien pueden admirar por mi forma de jugar en el campo, divirtiéndome y disfrutando", dijo el cubano-mexicano.
El Little League Classic 2025 fue un duelo entre los Seattle Mariners y los New York Mets, en el que el equipo de la Gran Manzana se llevó la victoria 7-3.
Javier Assad regresó con los Cubs de Chicago
Los Cubs de Chicago reactivaron al lanzador mexicano Javier Assad, quien se encontraba en la lista de lesionados de 60 días por una distensión en el oblicuo izquierdo. En su regreso al montículo ante los Blue Jays de Toronto, el tijuanense se llevó una amarga derrota al permitir 8 imparables y 4 carreras en 4.0 entradas lanzadas.
Assad, de 28 años, pudo recuperarse en su segunda apertura de la campaña ante los Piratas de Pittsburgh, donde lanzó 5 entradas en las que solo permitió 1 carrera y recetó tres ponches.