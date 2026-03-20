Serie de la Reina 2026, el Estadio Alfredo Harp Helú define el rumbo del título entre Diablos y Sultanes
La tercera edición de la Serie de la Reina ha estado a la altura de las expectativas. Tras dos enfrentamientos de pizarras ajustadas en Monterrey, la final de la Liga Mexicana de Softbol, se traslada a la Ciudad de México con la serie empatada 1-1.
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Este viernes 20 de marzo, a las 19:00 horas, el Estadio Alfredo Harp Helú será el escenario de un tercer juego, el que pondrá al ganador a un paso de la gloria máxima en el circuito profesional femenil.
Por Sultanes Femenil, el manager Rafael Guzmán ha confiado la responsabilidad a la diestra checa Katerina Kindermannova. Con apenas 22 años, Kindermannova se ha consolidado como una de las realidades más brillantes del softbol europeo y llega a la LMS tras una actuación dominante en la Copa Mundial Sub-18.
Su rendimiento en la temporada 2026 ha sido excepcional, finalizando como la segunda mejor de la liga en efectividad (1.38) y WHIP (0.99), además de cerrar la fase regular con una racha de 16 entradas sin permitir carrera.
Frente a ella estará la veteranía de la zurda cubana Yilián Tornés, quien a sus 34 años representa el pilar del pitcheo de Diablos Rojos Femenil. Tornés, seleccionada nacional de Cuba desde 2011 y con amplia experiencia en las ligas de Italia y Colombia, llega precedida por una temporada de récords.
El pasado 1 de marzo, la cubana estableció una nueva marca histórica en la LMS al recetar 18 ponches en un solo juego de siete entradas ante El Águila de Veracruz. Aunque cargó con la derrota en el primer duelo de la serie, su capacidad para dominar en momentos de alta presión bajo el cielo capitalino será vital para las aspiraciones escarlatas.
La serie comenzó con un duelo de pitcheo puro en el Walmart Park de Monterrey. En el Juego 1, Sultanes se impuso 2-1 en extra innings. El encuentro se definió en la octava entrada gracias a un doblete productor de Morgan Howe que impulsó a Savannah Wysocki, dejando tendidas a las capitalinas.
Payton Gottshall se adjudicó la victoria en labor de relevo.
La respuesta de Diablos no se hizo esperar en el segundo encuentro. Apoyadas en una apertura de ruta completa de Carley Hoover, quien ponchó a nueve bateadoras, el México emparejó las acciones con un triunfo de 3-1.
El momento determinante llegó en la tercera entrada, cuando LeannelysZayas conectó un cuadrangular de tres carreras ante los lanzamientos de Gottshall, uno que devolvió el factor de localía a las Diablos, que ahora tienen la oportunidad de coronarse ante su gente.