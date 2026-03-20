Shohei Ohtani y Aaron Judge encabezan una nueva era dorada del beisbol
Olvídense de Yalta o Reikiavik. En lo que respecta a reuniones cumbre de superpotencias de división no geopolítica, el precedente para la que se celebró en el salón de un hotel de Nueva York en enero podría encontrarse en French Lick, Ind.
Allí, en el verano de 1985, la gran figura de los Boston Celtics, Larry Bird, el dos veces vigente MVP de la NBA, recibió a la estrella de Los Angeles Lakers, Magic Johnson, en la casa de su madre para filmar un anuncio de tenis Converse conocido como “Choose Your Weapon.” Aunque Bird y Magic habían competido uno contra el otro desde el campeonato de la NCAA de 1979, los rivales habían mantenido tal distancia entre sí que todavía ni siquiera se habían dado la mano de manera casual, mucho menos se habían sentado en la mesa de la cocina de Georgia Bird, como lo hicieron para una comida casera esa tarde.
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Unidos como rivales y amigos, Bird y Magic cambiaron la trayectoria de la NBA desde su llegada. Vendieron tenis, claro. También vendieron el deporte. El salario promedio en la NBA en la década de 1980 subió de $180,000 a $900,000. Bird o Magic—y en tres ocasiones ambos—jugaron en cada Final de la NBA de la década. Ganaron seis premios MVP en un lapso de siete años, interrumpidos únicamente por el recién ascendente Michael Jordan.
Cuarenta y un años después, las dos mayores superpotencias del beisbol, Aaron Judge, de los Yankees, y Shohei Ohtani, de los Dodgers, se saludaron para su primera sesión formal de fotos juntos. No hubo ningún comercial de por medio, pero Judge y Ohtani, al igual que Bird y Magic, eligieron la misma marca de arma—en este caso, sus bates, no sus tenis.
Después de la temporada 2022, motivado por ver a Judge conectar su récord de la Liga Americana de 62 home runs, Ohtani, a través de su agente, Nez Balelo, contactó a Chandler Bats, el fabricante de los bates de Judge. Chuck Schuup, un representante de Chandler, inmediatamente comenzó a fabricar un bate para Ohtani. Desde entonces, Ohtani ha conectado la mayor cantidad de home runs en el beisbol, 153, con Judge justo detrás con 148.
Al igual que Bird y Magic—uno en la Costa Este, otro en la Oeste, acumulando premios MVP, jugando con un estilo sui generis gracias a su tamaño y fortaleza—Judge y Ohtani son los estandartes que están ayudando a llevar su deporte a alturas que no se veían en una generación. La asistencia al beisbol ha aumentado durante tres años consecutivos por primera vez desde 2005–07. La World Series, en la que Ohtani ganó su segundo campeonato consecutivo desde que se unió a los Dodgers, promedió 34 millones de espectadores en Estados Unidos, Canadá y Japón, la mayor audiencia de una World Series desde 1992. El Juego 7 atrajo a 51 millones de espectadores en Estados Unidos, Canadá y Japón, el juego más visto desde el Juego 7 de la World Series de ’91. Gracias al reloj de pitcheo, el tiempo promedio de juego no ha superado las dos horas con 40 minutos durante tres años consecutivos por primera vez desde 1983–85.
La temporada 2026 se sostiene sobre las alas de este renacimiento, pero bajo la amenaza de una tormenta que se avecina: una guerra laboral. Es probable que los dueños impongan un lockout a los jugadores cuando el convenio colectivo expire el 1 de diciembre, como ocurrió en ’21. Ese lockout terminó después de 99 días, justo a tiempo para preservar lo que ahora es una racha récord de 31 temporadas sin que se pierda un juego por conflictos laborales (desde que la MLBPA fue reconocida oficialmente en 1966). El fin de esa racha frenaría el impulso del juego, por no mencionar que le robaría tiempo a los mejores años de Judge, quien cumple 34 en abril, y de Ohtani, quien cumple 32 en julio.
Desde Babe Ruth y Rogers Hornsby, hasta Ted Williams y Joe DiMaggio, hasta Willie Mays y Mickey Mantle, hasta Mark McGwire y Sammy Sosa, las eras del beisbol han estado salpicadas por duplas de bateadores contemporáneos que dominan el juego y generan interés nacional. Pero nunca como esto.
Judge y Ohtani han ganado juntos siete premios MVP en los últimos cinco años, cinco de ellos de manera unánime. En las últimas dos temporadas han asegurado 107 de los 120 votos de primer lugar para el MVP, o el 89%. Este año ambos tienen la oportunidad de lograr una tercera temporada consecutiva de 50 home runs, algo que nunca se ha hecho. En las últimas cinco temporadas ocupan los lugares 1–2 en las Grandes Ligas en home runs, slugging y OPS (Judge lidera), y en WAR y bases totales (Ohtani lidera).
Incluso vestidos de etiqueta, como lo estuvieron para esta sesión de portada, Judge y Ohtani presentan una presencia física descomunal que añade, al estilo Marvel, a su estatus de superpotencias. El Bird de 6' 9" era un francotirador alto sin precedente, así como el Johnson de 6' 9" revolucionó la posición de point.
Con 6' 7" y 282 libras, Judge no sólo es el más grande de los cuatro jugadores que han conectado 50 home runs cuatro veces (Ruth, McGwire y Sosa son los otros), sino también el jugador más grande en ganar un título de bateo y en batear tan alto como .331, lo que hizo el año pasado.
“¿Cómo es eso posible?” dice el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Le hice esa pregunta [en la temporada baja]. Estaba en la sala de entrenamiento. Dije esto muchas veces el año pasado: nunca sentí que estuviera totalmente engranado y en llamas como lo estuvo por momentos en ’22, ’23 y ’24. Y aun así está bateando .331 con cincuenta y tantos home runs y un OPS cien puntos más alto que el de todos los demás.
“Lo que dijo fue que lo único que siempre hace es irse a casa en el invierno y trabajar en pequeñas cosas diferentes. Los jugadores siempre dicen, ‘quiero seguir mejorando.’ Él se lo toma en serio. Cuando se propone algo, cuidado. Y creo que el año pasado descubrió cómo conseguir hits cuando no estaba en su mejor momento. Pitcheos sobre los que tal vez haría swing por encima y fallaría; encontró la manera de seguir teniendo un swing competitivo y mantener el poder.”
Tan eficiente fue Judge la temporada pasada que en 679 apariciones al plato se roleteó hacia un infielder del lado derecho sólo dos veces, el mismo número de veces que elevó un pop al lado de halar. Devora las rectas. El año pasado bateó .410 contra ellas y tuvo un slugging de un absurdo .874. Incluso mejoró su velocidad de sprint hasta su mejor nivel desde 2022.
Que Judge siga alcanzando su pico a esta edad se debe completamente a dos ajustes que hizo en 2022: refinar su swing para generar más pelotas elevadas y ajustar su trabajo y recuperación para evitar lesiones de tejido blando. Sus cuatro tasas más altas de fly balls han llegado desde entonces, una enorme ventaja para alguien que el año pasado vio cómo más de una de cada tres de sus pelotas elevadas salían del parque (51 de 149). Ha jugado 150 partidos tres veces en sus 30s (ganando el MVP cada vez) después de hacerlo una vez en sus 20s.
“Es muy consciente de cómo envejece”, dice Boone. “Tiene mucha conciencia de sí mismo. Eso es lo más grande que ha dominado en los últimos años. Estaba muy molesto cuando tuvo lesiones que le costaron tiempo. Se ha vuelto muy bueno entendiendo qué necesita hacer para salir al terreno todos los días. Ha aprendido cuándo bajar la intensidad una vez que entra en temporada. Jugando a través de molestias menores, es realmente bueno en eso. Esas pequeñas lesiones persistentes que aparecen, en cuanto a tejido blando, sabe cómo controlarlas.”
Ohtani también es una anomalía física. Nunca ha habido un jugador tan alto (6' 3") y tan pesado (210 libras, una cifra conservadora) que haya robado 50 bases, como hizo Ohtani en 2024 en su inédita temporada 50-50.
Nadie debería dejar de maravillarse de cómo es élite en dos disciplinas distintas, lanzar y batear, como hacer malabares con motosierras sobre un monociclo. En el juego que aseguró el banderín el otoño pasado, ponchó a tres Brewers en la parte alta de la primera entrada, cambió a su equipo de bateo, al estilo Superman, sin tener tiempo suficiente para entrar al dugout, y luego conectó el primer home run de apertura de un pitcher en postemporada. Pegó dos home runs más (incluido uno que salió volando de Dodger Stadium) y ponchó a 10 en lo que tiene que ser el juego de playoffs más asombroso de la historia.
También bajo tal consideración estaría el Juego 3 de la World Series, en el que se convirtió en el primer jugador en llegar a base nueve veces en un juego de postemporada, incluyendo un récord de cuatro bases por bolas intencionales. Cerró su temporada, que comenzó rehabilitando un ligamento del codo reparado dos veces, de 175 juegos y 809 apariciones al plato (la quinta mayor cifra de la historia) abriendo el Juego 7 con poco descanso—y luego procedió a unirse a Jeff Tesreau de los New York Giants de 1912 como los únicos pitchers abridores de un Juego 7 de la World Series en llegar a base tres veces.
Aunque no lanzó en absoluto en 2024 y sólo hizo 14 apariciones en la loma la temporada regular pasada, Ohtani es un jugador de dos vías sin precedentes. Ruth hizo sólo 34 aperturas en la loma como un jugador plenamente de dos vías, después de lo cual dijo: “No creo que un hombre pueda lanzar en su turno regular, y jugar todos los demás juegos en alguna otra posición, y mantener ese ritmo año tras año.”
Ohtani ha hecho 100 aperturas en la loma como jugador de dos vías. Los Dodgers esperan que haga entre 23 y 28 este año, como lo hizo durante tres temporadas (2021–23) con los Angels.
“Somos de la idea de que esto es un plan a largo plazo, obviamente con este contrato y haciendo las dos cosas”, dice el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Así que, si ese es el caso, ¿cómo se ve eso? Creo que lo número 1 es que estás hablando de pitchear. No creo que las apariciones al plato vayan a cambiar. En cuanto a lanzar, llegó al campamento como un jugador saludable normal, preparándose para una temporada, no en modo de rehabilitación. Creo que los seis, siete, ocho días entre aperturas son totalmente factibles.
“Y luego se trata de manejarlo dentro de cada juego. ¿Habrá momentos en que lo presione? Claro. Pero diría que en su mayor parte sigo teniendo una visión a largo plazo—mirar el pitcheo esta temporada y más allá.
“Esto es sostenible, por quién es él, por lo bien que se conoce a sí mismo y por lo bien que confía en nosotros en el sentido de cómo vamos a manejarlo.”
Bird era un provocador incansable. Magic era el mago listo para el espectáculo que dirigía a los Showtime Lakers. Judge y Ohtani lo hacen de manera diferente. Sostienen el juego como Atlas sostenía los cielos: pura fuerza bajo una responsabilidad duradera y silenciosa.
“Entiende su posición en el juego”, dice Boone sobre Judge, “pero todo empieza con que sea un gran Yankee. Significa mucho para él ser capitán. La manera en que hace sentir a sus compañeros. ... Cuando nos reunimos para el primer entrenamiento completo del equipo, hará que el jugador de más bajo rango entre los 65 o 70 se sienta parte de ello. Es increíble en eso.”
Dice Roberts sobre Ohtani: “Nuestros muchachos entienden lo bueno que es y lo que significa para los Dodgers. Se dan cuenta de que es una gran persona y un gran compañero de equipo cuyo mundo es diferente al de todos los demás. Quiere ser el mejor jugador del mundo y, sobre todo, quiere ganar.”
Durante las últimas dos temporadas el pitcher Ryan Yarbrough ha sido compañero de equipo tanto de Ohtani como de Judge. Ha lanzado contra ellos con poco éxito, permitiendo un promedio de .308 a Ohtani y .381 a Judge mientras se maravillaba de cómo lo han logrado. “Estoy pensando: Bien, si simplemente mantengo la pelota baja y afuera, tal vez consigan sus hits pero no con daño. Ese no es el caso con ninguno de los dos. Ambos tienen la capacidad de elevar la pelota con poder sin importar la ubicación.”
Más impresionante, dice Yarbrough, es cómo se comportan como compañeros de equipo. Ve en cada uno una cualidad casi zen para mantenerse tranquilos en medio de la tensión de un juego o del ruido alrededor de su estatus de celebridades como estandartes. “Parecen más grandes que la vida”, dice Yarbrough, “y aun así es realmente fácil para ellos ser simplemente uno más de los muchachos.”
Judge y Ohtani. Ohtani y Judge. Su grandeza los separa de todos sus contemporáneos excepto el uno del otro, como una rara conjunción de cuerpos celestes en lo profundo de los cielos de Atlas. Sólo siete jugadores han logrado temporadas consecutivas de 50 home runs. Judge y Ohtani son la primera pareja en hacerlo juntos con al menos 7 WAR en ambos años. Es el destino del beisbol que sus picos coincidan de esta manera, y que eleven el juego con el poder de dos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/03/2026, traducido al español para SI México.