Serie del Caribe: Dominicana, dos de dos
Zapopan, México
Con el segundo salvamento de Jimmy Cordero, República Dominicana venció este lunes 5x3 a Puerto Rico, en la segunda jornada de la Serie del Caribe que se celebra en el estadio Panamericano de beisbol de Jalisco, en México.
Los Leones del Escogido dominicanos, campeones defensores, mantienen marca de 2-0 en este clásico caribeño, mientras que los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños quedaron con registro de 1-1.
“Enny Romero nos dio cinco innings de calidad y el bullpen hizo tremendo trabajo manteniéndonos en juego, y además los muchachos capitalizaron temprano”, resumió Ramón Santiano, mánager de República Dominicana.
El veterano lanzador Daryl Thompson abrió por Puerto Rico y tuvo un hostil recibimiento por parte de los toleteros quisqueyanos.
En su breve labor de dos tercios, Thompson otorgó un boleto y posteriormente fue castigado con una ofensiva de tres imparables, liderada por Junior Lake, que se tradujo en tres carreras en la primera entrada.
Erik González produjo la cuarta carrera dominicana con un doblete en el segundo rollo.
Lake recibió pasaporte en el quinto episodio y luego cruzó el plato impulsado por un doblete de Christian Adames.
Enny Romero fue el abridor del Escogido y abandonó el montículo sin daño al término de la quinta entrada.
Luis Frías tomó su lugar y rápidamente se metió en problemas al permitir casa llena sin out. Los Cangrejeros anotaron tres carreras en el sexto capítulo, lo que obligó al mánager dominicano a retirar al relevista para evitar mayores daños.
La tensión continuó en la séptima entrada, cuando a Jefry Yan se le llenaron los senderos con dos outs, aunque logró salir ileso.
Los lanzadores exligas mayores Alex Colomé, en la octava, y Jimmy Cordero, en la novena, sofocaron la reacción boricua. Romero se acreditó la victoria y Thompson cargó con la derrota.
En el segundo partido de la jornada, los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, hacían su presentación ante los Charros de Jalisco, denominados México Rojo. (AFP)