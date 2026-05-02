Star Wars Series de los Diablos Rojos en el Estadio Harp Helú: Todo lo que debes saber
La Ciudad de México se prepara para recibir, una vez más, una de las colaboraciones más ambiciosas del deporte profesional y la industria del entretenimiento.
Los Diablos Rojos del México, actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol Banorte celebrarán la edición 2026 de la Star Wars Series, la cual se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo en el Estadio Alfredo Harp Helú.
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Uno de los momentos cumbres de la campaña promocional fue la revelación del jersey oficial de la Serie a manos de Grogu, personaje de la saga y Jon Favreau, director, guionista y productor ejecutivo de la nueva cinta, Star Wars: The Mandalorian & Grogu, la cual se estrenará el 21 de mayo de este año.
En el video, el cineasta, responsable de éxitos como Iron Man y el creador de la serie The Mandalorian, se mostró sorprendido por la integración de los elementos visuales de la saga con la identidad del equipo mexicano.
Favreau aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de felicitación a los jugadores, campeones defensores tras los títulos obtenidos en 2024 y 2025.
La serie de este año enfrentará a los Diablos Rojos contra los Guerreros de Oaxaca en el Harp Helú.
El viernes 1 de mayo la serie inicia con un show de drones y el lanzamiento oficial de la mercancía exclusiva, el sábado 2 de mayo los jugadores saltarán al diamante portando el jersey conmemorativo de Grogu en un encuentro que contará con transmisión nacional a través de ESPN.
Finalmente, el domingo 3 de mayo, el cierre de la serie contará con un Meet & Greet especial donde los aficionados podrán interactuar con personajes icónicos y presenciar exhibiciones temáticas en la explanada principal.
El diseño del jersey de 2026, fabricado por New Era, marca un distanciamiento visual de ediciones anteriores. Mientras que en 2024 la temática se centró en el Lado Oscuro y Darth Maul, la versión actual está inspirada íntegramente en The Mandalorian and Grogu.
El jersey mantiene el rojo tradicional de la pandilla escarlata pero incorpora detalles galácticos en tonos oscuros y la figura de Grogu como protagonista del diseño.
La relación entre los Diablos Rojos y Star Wars comenzó en 2024, tras años de gestiones por parte de la directiva, encabezada por Santiago Harp. Esa primera colaboración marcó un hito, pues fue la primera vez que Disney realizó una alianza de este tipo con un equipo de beisbol en la región.
Aquella serie inaugural registró una asistencia total de 50,479 aficionados durante el fin de semana.
En 2025, la temática giró en torno a la serie Andor, contando con la presencia del actor mexicano Diego Luna, quien realizó el lanzamiento de la primera bola en el Estadio Alfredo Harp Helú.
La relevancia de este evento deportivo coincide con el regreso de Star Wars a las salas de cine el próximo 22 de mayo de 2026, tras una pausa de siete años desde la última entrega episódica. La película The Mandalorian and Grogu explora una nueva etapa donde Grogu deja de ser un protegido para convertirse en un aprendiz mandaloriano bajo la tutela de Din Djarin.
Con la participación de figuras como Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, el filme busca atraer tanto a la audiencia del streaming como a los fanáticos históricos de la trilogía original.