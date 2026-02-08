Con sufrimiento, Charros de Jalisco y Benjamín Gil son campeones de la Serie del Caribe 2026
A veces la gloria no es más que el residuo de una imperfección física, el colapso absoluto de la voluntad frente a la humillante fuga de una pelota que escapa al control de los dedos.
Así, con esa forma errática y fatal de terminar, los Charros de Jalisco sellaron su historia en el Estadio Panamericano al conquistar su primer título de Serie del Caribe tras vencer 12 carreras por 11 a los Tomateros de Culiacán.
El desenlace, ocurrido en la décima entrada bajo la presión de las bases llenas, favoreció al conjunto dirigido por Benjamín Gil tras un lanzamiento descontrolado de Guadalupe Chávez que permitió la anotación definitiva.
El encuentro se caracterizó por una inestabilidad técnica que derivó en un marcador inusual para una instancia definitiva. Los Charros establecieron una hegemonía temprana al colocarse 9-1 en la pizarra, producto de un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio y un cuadrangular de Bligh Madris ante Braulio Torres-Pérez.
Sin embargo, la gestión del relevo local flaqueó frente a la ofensiva de Culiacán, que inició una remontada progresiva hasta igualar el marcador a 10 en la novena entrada, gracias al segundo jonrón de la noche de Víctor Mendoza frente al cerrador Trevor Clifton.
En la prórroga, bajo la normativa del corredor en segunda base, los Tomateros lograron tomar una ventaja mínima en la apertura del décimo capítulo.
No obstante, la ejecución de Guadalupe Chávez en el montículo resultó deficiente al permitir dos anotaciones derivadas de lanzamientos descontrolados. Julián Ornelas y Michael Wielansky completaron el recorrido de las bases sin necesidad de contacto con el madero, otorgando a la organización de Jalisco su primer título en este certamen internacional y consolidando su dominio sobre el equipo sinaloense en la presente temporada.
En el balance estadístico, Connor Hollis destacó con una actuación de cuatro imparables en cinco turnos, aportando tres carreras impulsadas y tres anotadas.
Julián Ornelas secundó el esfuerzo ofensivo con tres remolcadas, mientras que por la novena de Lorenzo Bundy, Allen Córdoba y Víctor Mendoza lideraron el ataque con dos hits cada uno. El lanzador César Gómez se adjudicó la victoria en labor de relevo, mientras que la derrota recayó en la cuenta personal de Chávez, quien no pudo sostener la mínima ventaja en el cierre del encuentro.
Desde la perspectiva histórica, el triunfo de los Charros de Jalisco registra hitos de relevancia para la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.
La victoria también establece un precedente familiar inédito en las últimas décadas del torneo. Benjamín Gil obtuvo su primer gallardete caribeño como estratega tras seis intentos previos, lográndolo en compañía de su hijo, Mateo Gil. Esta circunstancia los convierte en la segunda pareja de padre e hijo que se consagra bajo los roles de manager y jugador, una hazaña que no se repetía desde que Felipe y Moisés Alou lo consiguieron con los Leones del Escogido en la edición de 1990 celebrada en Miami.