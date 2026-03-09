Tarik Skubal: ¿Aún podría lanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?
Tarik Skubal podría no haber terminado todavía su participación con Team USA.
Tras una sólida actuación de tres entradas contra Gran Bretaña la noche del sábado, el as de los Detroit Tigers tenía previsto regresar a la base de entrenamiento primaveral de su equipo y comenzar a prepararse para la temporada regular. Sin embargo, esos planes parecen haber cambiado.
Estados Unidos aplastó 9–1 a los británicos y, después del juego, el tono de Skubal pareció modificarse.
“Esta va a ser una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi carrera hasta ahora”, dijo el ganador en dos ocasiones del premio AL Cy Young Award. “No esperaba que este tipo de emociones pasaran por mi cabeza, ni que mis pensamientos cambiaran. Estaba bastante comprometido con hacer una apertura y regresar al campamento. Las cosas han cambiado, obviamente. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar encontrar un plan para mí. Pero sí, no lo sé de ninguna manera todavía”.
Resulta que abrir un juego representando a su país significó mucho para Skubal, y ahora tiene algunos días para tomar una decisión sobre lo que hará a continuación.
El domingo, Skubal estuvo presente en el entrenamiento de Team USA y no había regresado a la base de pretemporada de Detroit en Lakeland, Florida. De acuerdo con Bob Nightengale de USA Today, Skubal se quedaría con el equipo, aunque aún no había decidido si volvería a lanzar para Estados Unidos. De hacerlo, lo más probable es que fuera en el juego por el campeonato del World Baseball Classic si el equipo llega hasta esa instancia.
Durante las últimas dos temporadas, Skubal ha sido el mejor pitcher del planeta. Desde 2024 lidera a todos los abridores calificados de MLB en ERA (2.30), FIP (2.47), ponches (469), WHIP (0.91) y fWAR (12.6), además de ocupar el segundo lugar en victorias (31), entradas lanzadas (387 1/3) y xFIP (2.74).
Cualquier entrada que pueda aportar al equipo de Estados Unidos en lo que resta del torneo sería un enorme bonus.
Estadísticas de Tarik Skubal en el Clásico Mundial
Skubal abrió el duelo de Team USA ante Great Britain el sábado y estuvo fantástico. Después de permitir un jonrón de Nate Eaton en el primer lanzamiento del juego, el zurdo de 29 años se asentó y dominó.
Al final, Skubal permitió una carrera con dos hits (ambos de Eaton), sin otorgar bases por bolas y con cinco ponches en tres entradas. Realizó 41 lanzamientos, 30 de ellos en zona de strike.
Se combinó con Clay Holmes, David Bednar, Griffin Jax y Brad Keller para una labor monticular fenomenal. El cuerpo de lanzadores de Estados Unidos permitió una carrera con tres hits (todos de Eaton), sin regalar boletos y con 17 ponches. Fuera de Eaton, los bateadores británicos se fueron de 24–0 con 17 ponches.
La rotación de Team USA en el Clásico Mundial 2026
Estados Unidos cuenta con un roster cargado de talento en el 2026 World Baseball Classic, y Skubal forma parte de una rotación abridora de primer nivel.
En el Juego 1 ante Brazil, el derecho de los San Francisco Giants, Logan Webb, abrió y lanzó cuatro entradas, permitiendo una carrera.
Skubal abrió el Juego 2 y trabajó tres entradas, con el abridor de los New York Mets, Clay Holmes, relevándolo para las siguientes tres.
El as de los Pittsburgh Pirates y actual ganador del National League Cy Young Award, Paul Skenes, está programado para abrir el Juego 3 contra Mexico el lunes por la noche.
Para el Juego 4 ante Italy, Estados Unidos enviará al derecho de los New York Mets, Nolan McLean, como abridor.
Eso colocaría a Webb como posible abridor en los cuartos de final, mientras que Skenes probablemente estaría alineado para las semifinales si Skubal terminara abriendo el juego por el campeonato.
El zurdo de los Chicago Cubs, Matthew Boyd, es otra posible opción como abridor para Estados Unidos en caso de ser necesario.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/03/2026, traducido al español para SI México.