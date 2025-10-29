Tijuana, un semillero mexicano de la MLB

ALEJANDRO KIRK YA TIENE SU MURAL EN TIJUANA



El artista urbano Mode Orozco realizó un mural en honor al pelotero tijuanense Alejandro Kirk, quien brilla en este momento en la Serie Mundial.



La obra está ubicada en la zona de la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California.… pic.twitter.com/PvXs0UnH6O