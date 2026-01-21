Tomateros vs. Charros: el clásico moderno define la Serie Final de la LMP 2025-26
La Serie Final de la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico es el choque entre las dos organizaciones más consistentes de la última década. Los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco se citan, una vez más, en el campeonato invernal mexicano.
El clásico moderno
A diferencia de los enfrentamientos históricos que datan de la fundación de la liga, el antagonismo entre sinaloenses y jaliscienses es de naturaleza contemporánea, ganándose a pulso el apelativo de clásico moderno de la LMP. Esta rivalidad se intensificó desde el regreso de la franquicia de Charros al circuito en 2014, y desde entonces, ambos equipos han sido los protagonistas habituales de las etapas definitivas.
Esta será la cuarta ocasión en la que ambas novenas definen el título absoluto de la LMP. La historia reciente favorece ligeramente a los tapatíos en cuanto a series ganadas (2-1), habiéndose coronado en las temporadas 2021-2022 y 2024-2025, mientras que Culiacán se llevó la primera edición en 2014-2015. Sin embargo, la paridad es asombrosa: en las tres finales previas, ambos equipos han acumulado exactamente 9 victorias individuales cada uno.
La animosidad no solo se queda en las estadísticas. La tensión entre ambos vestidores es real y palpable. Durante la presente temporada regular, el 13 de noviembre de 2025, se registró una batalla campal que terminó con la expulsión de varios jugadores y de ambos mánagers tras un pelotazo de Luis Payán a Ramón Ríos. Para jugadores como Luis Iván Rodríguez, existe una "enemistad deportiva muy marcada", lo que garantiza que no se cederá ni un centímetro en el diamante.
Bundy vs. Gil
El duelo de estrategias es, quizás, el ingrediente más fascinante de esta final. Lorenzo Bundy, por los Tomateros, y Benjamín Gil, por los Charros, personifican el éxito en la pelota mexicana, pero llegan a esta serie con narrativas cruzadas de revancha.
Benjamín Gil, el "Matador", es una figura intrínsecamente ligada a la historia de Culiacán, donde dirigió al equipo a cuatro campeonatos antes de mudarse a la organización de Jalisco.
Su estilo es agresivo, emocional y propenso a las jugadas de riesgo, como el squeeze play que le dio el título a Charros en la entrada 13 del sexto juego de la final pasada. Gil ha alcanzado siete finales de la LMP y ha ganado cinco de ellas.
Por su parte, Lorenzo Bundy representa la veteranía y el pragmatismo. Bundy es el segundo mánager con más triunfos en la historia de la liga y ha logrado campeonatos con Mayos, Naranjeros y Venados; ahora busca su corona con la nación guinda.
Lo que añade picante a este enfrentamiento es el antecedente inmediato. En el verano de 2025, los Diablos Rojos del México dirigidos por Bundy barrieron a los Charros de Gil en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol. Por tanto, para Benjamín Gil, esta final de invierno representa la oportunidad de saldar cuentas personales tras el revés estival, mientras que para Bundy sería la confirmación de su dominio táctico sobre Gil en un mismo ciclo anual.
Los jugadores clave
La potencia de fuego en ambos lineamientos es considerable. Tomateros llega con un impulso anímico alto tras barrer a los Algodoneros de Guasave en semifinales, mientras que Charros demostró su resiliencia al eliminar a los Águilas de Mexicali en cinco encuentros.
El eje ofensivo guinda es Joey Meneses. Su experiencia en Grandes Ligas y su capacidad para batear en momentos de alta presión lo convierten en el hombre más peligroso del orden al bat. Se complementa con la veteranía de Ramón Ríos, quien sirve como bujía ofensiva, y la velocidad de Rudy Martin Jr. en los jardines.
Ante las bajas por lesión de Dwight Smith Jr. y J.P. Martínez, la directiva guinda fue agresiva en el draft de refuerzos y seleccionó a Estevan Florial. Florial viene de una postemporada encendida con Mexicali, donde bateó para.500 con tres cuadrangulares precisamente ante el pitcheo de los Charros.
Su incorporación busca blindar el centro del lineamiento con poder zurdo.
Charros, el poder de los Ornelas
La ofensiva tapatía descansa en los hombros de los hermanos Tirso y Julián Ornelas, quienes han sido consistentes productores de extrabases durante toda la campaña.
Para la final, Benjamín Gil optó por "blindar" su cuerpo de relevistas al tomar como refuerzo a Jesús Cruz, un lanzador que ya ha sido campeón con Jalisco y que permitió solo un hit en sus últimas tres entradas de labor en semifinales.
Formato, horarios y transmisión
La serie se disputará bajo el formato 2-3-2, iniciando en Culiacán, debido a que los Tomateros terminaron en la cima del standing general por puntos durante la temporada regular (récord de 40-28).
El pitcheo abridor será el pilar sobre el cual se construirá el campeonato. Ambos mánagers han definido sus cartas fuertes para los primeros cuatro compromisos.
Juego 1: Manny Barreda (Tomateros) vs Ronald Medrano (Charros)
Juego 2: Luis Cessa (Tomateros) vs Manny Bañuelos (Charros)
Juego 3: Fineas Del Bonta-Smith (Tomateros) vs Luis Armando Payán (Charros)
Juego 4: Aldo Montes (Tomateros) vs Luis Iván Rodríguez (Charros)
Calendario de la Serie Final LMP 2026
Todos los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México (CDMX).
Juego 1: Miércoles 21 de enero, 20:05 hrs (Estadio Tomateros).
Juego 2: Jueves 22 de enero, 20:05 hrs (Estadio Tomateros).
Juego 3: Sábado 24 de enero, 18:00 hrs (Estadio Panamericano).
Juego 4: Domingo 25 de enero, 17:00 hrs (Estadio Panamericano).
Juego 5:* Lunes 26 de enero, 19:30 hrs (Estadio Panamericano).
Juego 6:* Miércoles 28 de enero, 20:05 hrs (Estadio Tomateros).
Juego 7:* Jueves 29 de enero, 20:05 hrs (Estadio Tomateros).
*En caso de ser necesario.
¿Dónde ver la Final?
Televisión (Cable): FOX Sports, FOX One y TVC Deportes mantendrán la transmisión en vivo para todo el territorio nacional .
Streaming: El canal oficial de la Liga ARCO en YouTube ofrecerá los encuentros mediante suscripción mensual ($149 MXN). Internacionalmente, los juegos estarán disponibles a través de MLB.TV.
Radio: Las estaciones oficiales de Tomateros en Culiacán y Charros en Guadalajara brindarán la narración tradicional.
Con un balance histórico empatado en victorias individuales en finales y dos mánagers que conocen a la perfección el éxito, la mesa está puesta para que el clásico moderno entregue una de las series más memorables en la historia del beisbol invernal mexicano.