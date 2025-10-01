La tríada de la sequía: Padres, Brewers y Mariners en busca de su primera Serie Mundial
Los Playoffs de la MLB 2025 traen consigo una historia única: tres equipos —San Diego Padres, Milwaukee Brewers y Seattle Mariners— llegan con la oportunidad de conquistar por primera vez la Serie Mundial. Ninguno de ellos ha levantado el trofeo de Serie Mundial en más de medio siglo de existencia, y juntos conforman la tríada de la sequía histórica del beisbol en esta postemporada.
Padres de San Diego
San Diego es quizás el ejemplo más cruel de esta lógica. Dos veces llegaron los Padres al altar mayor —1984 y 1998— y dos veces salieron derrotados de forma inequívoca. En la primera, los Padres alcanzaron por primera vez la Serie Mundial, un logro un jonrón de Kurt Bevacqua en el Juego 2 encendió una esperanza tan frágil como efímera, extinguida luego por unos Tigres que venían de ganar 104 juegos en la temporada regular.
En 1984, los San Diego Padres alcanzaron por primera vez la Serie Mundial, un logro inesperado para una franquicia joven que venía de años grises. Tras vencer a los Chicago Cubs en una Serie de Campeonato memorable, se enfrentaron a los Detroit Tigers, un equipo que parecía tocado por la inercia de la perfección: una rotación dominante y un lineup implacable.
El desenlace fue rápido y contundente. Los Tigers ganaron la Serie en cinco juegos (4-1), coronándose en el Jack Murphy Stadium de San Diego. El último capítulo llegó el 14 de octubre: un cuadrangular de tres carreras de Kirk Gibson en la octava entrada sentenció el Juego 5 y, con él, la ilusión de los Padres.
Gibson corrió las bases con el puño en alto, como un gesto final que sellaba la Serie y que, al mismo tiempo, simbolizaba para San Diego el inicio de una larga espera que, cuatro décadas después, aún no termina.
En la segunda, la dinastía de los Yankees se interpuso entre ellos: Bernie Williams, David Cone, Derek Jeter, Paul O´Neill, Mariano Rivera, Andy Pettite y compañía se interpusieron Desde entonces, el equipo ha intentado reinventarse a través del gasto: contratos que parecen más propios de Silicon Valley que de un club de béisbol.
Milwaukee Brewers
En Milwaukee, el recuerdo es más antiguo. 1982. Aquellos “Harvey’s Wallbangers”, un equipo que parecía beber la energía de su ciudad cervecera, llegaron a un séptimo juego de Serie Mundial solo para caer ante los Cardinals, rivales que después se instalarían en su misma división, como un verdugo obligado a visitar cada año.
Durante las primeras cinco entradas, Milwaukee parecía sostener la ilusión: lideraban 3-1 en la sexta, con un doble oportuno de Charlie Moore que amplió la ventaja. Sin embargo, el juego dio un giro cruel en la parte baja de esa misma entrada. Los Cardinals montaron un rally con sencillos encadenados, un error defensivo y un batazo clave de Keith Hernandez que empató la pizarra. En la séptima, St. Louis tomó la delantera definitivamente con un doble productor de Darrell Porter. El bullpen de Milwaukee, agotado, no pudo contener la marea.
Esa derrota marca a la franquicia hasta hoy. Los Brewers actuales, los de Pat Murphy, han optado por un camino contrario al de San Diego: no estrellas de contrato deslumbrante, sino juventud cultivada en casa, un coro de voces nuevas bautizado “Murph’s Smurfs”. Jackson Chourio, Brice Turang, William Contreras. ¿qué ocurre cuando esos jóvenes, tan brillantes en julio, se enfrentan a la asfixia de octubre? La respuesta estará en la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde los Cerveceros están instalados como los mejores sembrados de la temporada...
Seattle Mariners
Seattle es distinto. Los Mariners nunca han estado en una Serie Mundial; ni una sola. En 2001 ganaron 116 juegos, igualando el récord histórico, y aún así quedaron fuera en la Serie de Campeonato, derrotados por los Yankees de la época.
Ni siquiera la perfección estadística alcanza en este deporte que se empeña en desbaratar las lógicas. Desde entonces, la ciudad ha vivido bajo un techo de cristal. Ahora, en 2025, rompen al menos una barrera: Campeones del Oeste por primera vez en 24 años, con Cal Raleigh —un catcher de apellido poco glamuroso pero poder descomunal— destronando incluso los récords de Ken Griffey Jr.