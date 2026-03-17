Venezuela y Estados Unidos: La gran final del Clásico Mundial de Beisbol
La gran final de la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol ha situado a dos potencias en una colisión inevitable.
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El enfrentamiento programado para este martes 17 de marzo a las 6:00pm (hora de la Ciudad de México) en el loan Depot Park de Miami, es el epílogo de un torneo que ha redefinido la jerarquía del beisbol internacional y que ahora coloca a Venezuela en su primera final, frente a un equipo de Estados Unidos que busca su segundo título mundial.
El encuentro, además, llega en un momento de una densidad sociopolítica sin precedentes. Mientras los jugadores se preparan para saltar al campo, el sur de la Florida se prepara la atmósfera vibrante de la diáspora venezolana, combinada con el orgullo nacional estadounidense.
La trayectoria de ambas selecciones hasta este punto ha sido un ejercicio de resiliencia; ambos equipos superaron a favoritos como Japón y la República Dominicana.
Antes de este choque final en 2026, el registro histórico favorece marginalmente a los estadounidenses con una marca de tres victorias frente a dos derrotas en cinco enfrentamientos oficiales en el WBC.
La edición de 2009 permanece como el periodo de mayor fricción competitiva entre ambos países. En aquel entonces, el formato del torneo permitió que se encontraran en tres ocasiones distintas.
El primer duelo, disputado en Toronto, fue una exhibición de poder norteamericano que terminó 15-6. Sin embargo, Venezuela respondió días después con una victoria ajustada de 5-3 para asegurar el liderato del grupo.
El tercer encuentro de ese año tuvo lugar precisamente en Miami, donde la selección venezolana consolidó su dominio momentáneo con un triunfo de 10-6, asegurando eventualmente el tercer lugar del torneo; Estados Unidos finalizó en la cuarta posición.
Tras un paréntesis en 2013, las selecciones volvieron a verse las caras en 2017 durante la segunda ronda en San Diego, donde el equipo estadounidense se impuso 4-2. No obstante, el antecedente más cargado de dramatismo ocurrió en los cuartos de final de 2023.
En el mismo escenario que albergará la final de hoy, Venezuela llegó al octavo inning con ventaja, pero un grand slam histórico de Trea Turner selló un 9-7 definitivo a favor de los locales.
Un duelo de poder
La designación de los lanzadores abridores para este partido resume la filosofía de ambos cuerpos técnicos. Venezuela apuesta por la veteranía de Eduardo Rodríguez y Estados Unidos por el joven talento Nolan McLean.
El zurdo Rodríguez ha sido el elegido por el mánager Omar López para iniciar el juego más importante en la historia del beisbol venezolano. Rodríguez, de 32 años, tiene experiencia de una década en el beisbol de máximo nivel.
Durante la temporada regular de 2025 con los Diamondbacks de Arizona, registró una efectividad de 5.02 en 154.1 entradas, lidiando con una disminución en su tasa de ponches. En este Clásico Mundial, su única apertura previa fue contra la República Dominicana, donde permitió tres carreras en apenas 2.2 episodios. A pesar de estos números, el cuerpo técnico confía en su capacidad para inducir contactos débiles mediante su cambio de velocidad (87 mph) y su cutter (90 mph).
En la acera opuesta, Mark DeRosa ha tomado una decisión audaz al confiar la bola a Nolan McLean, el prospecto de los Mets de Nueva York de 24 años. Con solo ocho aperturas en las Grandes Ligas tras debutar en agosto de 2025, McLean representa el cambio de guardia en el pitcheo estadounidense.
Aunque impresiona con una recta que alcanza consistentemente las 98-99 mph, McLean ya tuvo un revés en este torneo contra Italia, donde fue castigado con dos cuadrangulares en tres entradas. Con un límite proyectado de unos 70 lanzamientos, la estrategia de Estados Unidos es que McLean utilice su potencia para abrumar al lineup venezolano antes de dar paso a la profundidad de su bullpen.
Ambos equipos presentan lineups que reflejan la élite de las Grandes Ligas. Venezuela ha construido una ofensiva basada en la presión constante y el contacto oportuno, liderada por Luis Arráez, Wilyer Abreu y Maikel García, quienes han sido los ejes centrales de la producción con 22 carreras impulsadas en el torneo.
Por su parte, Estados Unidos cuenta con una alineación cargada de superestrellas que castigan cualquier error. El novato Roman Anthony ha emergido como el jugador más completo del equipo, con 7 impulsadas, 7 imparables y 2 cuadrangulares.
En un juego de campeonato del WBC, los relevistas suelen tener un peso mayor debido a las restricciones de lanzamientos. Venezuela ha demostrado que su bullpen es su mayor activo; Omar López ha gestionado sus piezas con precisión y reservó estratégicamente a Ricardo Sánchez para que esté disponible hoy. El cerrador Daniel Palencia, quien alcanzó las 101 mph en la semifinal, estará listo, aunque con una carga de trabajo considerable de tres juegos en cuatro días.
Estados Unidos posee la ventaja en profundidad, con la incorporación de brazos frescos como Tyler Rogers y GarrettWhitlock para la fase de eliminación. Sin embargo, su cerrador estrella Mason Miller llega con fatiga acumulada tras lanzar cuatro veces en los últimos ocho días, lo que podría limitar su disponibilidad o efectividad en la novena entrada.